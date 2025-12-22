Кукольный домик королевы Марии: как выглядит уникальная и изящная жемчужина Виндзорского замка

Кукольный домик королевы Марии / © Associated Press

Кукольный домик королевы Великобритании Марии — самый большой и самый известный кукольный домик в мире, сообщает Royal Collection Trust.

Построен он между 1921 и 1924 годами для королевы Марии Текской, жены короля Георга V, ведущим британским архитектором сэром Эдвином Лютиенсом. Домик содержит работы более 1500 лучших художников, ремесленников и производителей начала 20 века.

В домике есть кладовые под лестницей, салон и столовая, библиотека с оригинальными произведениями известных литературных имен того времени, а также полностью укомплектованный винный погреб, комнаты с мебелью и посуда. Все в доме было создано в масштабе одной двенадцатой. Он был задуман как можно более реалистичным и в нем даже есть электричество, проточная вода и рабочие лифты.

Идея строительства кукольного дома принадлежит принцессе Марии Луизе, двоюродной сестре короля Георга V и подруге детства королевы Марии. Она решила, что королева, которая любила все мелкое и декоративное, будет наслаждаться домом, и он должен был стать подарком для нее в годы после Первой мировой войны. Архитектором был сэр Эдвин Лютиенс, друг принцессы. Вместе они создали комитет, который определил стиль дома и обеспечил, чтобы все его содержание было высокого качества и идеально соответствовало масштабу.

Комитет предложил, чтобы дом был совместным проектом, а расходы и труд должны были быть распределены между как можно большим количеством людей. Завершенный кукольный дом стал результатом работы 250 ремесленников и производителей, 60 художников-декораторов, 700 художников, 600 писателей и 500 доноров. Дом был представлен на выставке Empire в Уэмбли в 1924 году как витрина британского мастерства.

Он был выставлен на Уэмбли в течение семи месяцев, и за этот период его посетили более 1,5 миллиона человек. В июле 1925 года он был перенесен в Виндзорский замок, где располагался в комнате, спроектированной Лютенсом, и где его можно посетить и сегодня.