Леди Гага рассказала о средствах, без которых не представляет свой макияж

Леди Гага рассказала о средствах, без которых не представляет своего макияжа / © Associated Press

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Даже у звёзд с красных дорожек бывают дни, когда не хочется проводить перед зеркалом часы. Леди Гага доказала это на собственном примере, показав поклонникам свою минималистичную бьюти-рутину, об этом сообщило издание People. 40-летняя певица записала видео без макияжа и продемонстрировала, как за считанные минуты освежить лицо.

Сначала Гага сняла розовую маску и продемонстрировала сияющую кожу без тонального средства. Затем в дело пошел консилер: артистка нанесла его под глаза, в центр лба и вокруг рта. Следующий шаг — контуринг. Стик она распределила под скулами, на носу, у внешних уголков глаз и вдоль линии челюсти.

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Последний штрих — коричневый карандаш для губ. Гага обвела им контур губ, а затем слегка растушевала линию пальцем, создав таким образом мягкий, естественный эффект.

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«Моя Святая Троица за одну минуту», — подписала видео певица и назвала своими главными помощниками в макияже консилер, контур и карандаш для губ.

Однако внимание зрителей привлек не только макияж, в кадре было невозможно не заметить её эффектное обручальное кольцо от жениха Майкла Полански. Звезда впервые продемонстрировала украшение публично в сентябре 2024 года на Венецианском кинофестивале, куда приехала вместе с Полански на промокампанию фильма «Джокер: безумие на двоих». Тогда Гага специально подняла руку, чтобы фотографы могли рассмотреть массивный овальный бриллиант.

Впрочем, главный бьюти-инсайт Гаги на этот раз гораздо проще, чем её роскошное кольцо. Её формула быстрого макияжа — консилер, контур и карандаш для губ — доказывает, что для свежего вида вовсе не обязательно использовать десятки средств, иногда достаточно правильно расставить акценты.

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