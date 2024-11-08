Леди Луиза Виндзор: что известно о младшей внучке королевы Елизаветы II

Леди Луиза Виндзор – старшая дочь герцога Эдинбургского Эдварда и герцогини Эдинбургской Софи, внучка покойной королевы Елизаветы II. Сегодня девушке исполняется 21 год. Что о ней известно и, почему Луиза не взяла титул принцессы, который полагался ей по достижению совершеннолетия, разбираемся подробнее.

Кто такая Луиза Виндзор

Леди Луиза Виндзор на руках у ее отца принца Эдварда / Фото: Associated Press

Леди Луиза родилась 8 ноября 2003 года и стала первым ребенком Софи (на тот момент графини Уэссекской) и ее мужа принца Эдварда. Девочка родилась недоношенной. Ее мать Софи была госпитализирована в госпиталь Фримли-Парк за месяц до планируемой даты родов с сильным кровотечением, которое случилось из-за разрыва плаценты. Графине сделали срочную операцию кесарево сечение, а новорожденная была доставлена в специализированное детское отделение больницы St George`s Hospital в Лондоне в то время, как ее мама еще две недели оставалась в Фримли-Парк в 50 км от своего ребенка. На момент своего рождения Луиза занимала 8 место в очереди на престол, а сейчас находится аж на 16-й позиции.

Леди Луиза Виндзор с родителями / Фото: Getty Images

Леди Луиза родилась с эзотропией (это форма косоглазия, при которой один или оба глаза обращены внутрь). В 2006 году девочка перенесла первую операцию, чтобы исправить этот дефект, но она прошла безуспешно. А в конце 2013 года она прошла дополнительное лечение, в результате которого ее глаза были скорректированы.

Имя новорожденной дочери Софи и Эдварда было объявлено 27 ноября 2003 года, через неделю после празднования годовщины свадьбы ее бабушки королевы Елизаветы II. Ее полное имя звучит Луиза Элис Элизабет Мэри.

Крестили девочку 24 апреля 2004 года в частной часовне Виндзорского замка. Одной из ее крестных стала Сара Чатто – дочь принцессы Маргарет (сестры королевы Елизаветы II).

Учеба и образование

Леди Луиза посещала школу Святого Георгия в Виндзорском замке, прежде чем в 9 классе перешла в школу Святой Марии в Аскоте. Луиза изучала английский язык, историю, политику и драму в качестве основных предметов. Во время учебы в школе она приняла участие в конкурсе на премию герцога Эдинбургского (учрежденную ее дедушкой принцем Филиппом, мужем королевы Елизаветы II).

Леди Луиза Виндзор / Фото: Getty Images

В сентябре 2022 года Луиза поступила в Университете Сент-Эндрюс в Шотландии (где учился принц Уильям и принцесса Кейт), выбрав специализацию – английский язык. Недавно сообщалось, что, возможно, во время учебы Луиза отправится по программе обмена студентов в Австралию, в Сидней, по пока официально дворец это не подтвердил.

Хобби и увлечения

Леди Луиза, как и ее бабушка королева Елизавета II очень любит лошадей. А от своего дедушки принца Филиппа Луиза унаследовала любовь к управлению конными повозками. А однажды Луиза имела честь управлять конной повозкой самого принца Филиппа. Это произошло на праздничных мероприятиях, посвященных платиновому правлению королевы Елизаветы II в июне 2022 года.

Леди Луиза Виндзор / Фото: Getty Images

Девушка управляла повозкой герцога Эдинбургского по арене во время эмоционального шествия в финале шоу "Галопом по истории", которое было организовано в честь монарха. Вождение экипажа было одним из любимых занятий принца Филиппа с 1970-х годов, и он участвовал в гонках возле Норфолка, прежде чем представлять Великобританию на нескольких чемпионатах мира и Европы. Его внучка пошла по стопам деда.

Почему у Луизы нет титула

При рождении Луиза автоматически стала принцессой Соединенного Королевства из-за патентной грамоты, выданной в 1917 году, которая присваивала этот титул и титул Королевского Высочества всем детям сыновей монарха. А Луиза является ребенком младшего сына королевы Елизаветы II. Однако, когда ее родители Софи и Эдвард поженились в 1999 году, Елизавета II в пресс-релизе Букингемского дворца объявила, что их дети будут именоваться детьми графа, а не принцами или принцессами.

Леди Луиза Виндзор / Фото: Getty Images

В 2020 году ее мать Софи заявила, что Луиза сохранила свой королевский титул и может сделать выбор, использовать ли его с 18 лет, но Луиза отказалась делать это. Титул подразумевает и работу на корону, а девушка понимает, что в таком случае ее жизнь станет намного более публичной, чем есть сейчас и ей это явно не импонирует.

Личная жизнь

Во время учебы в Сент-Эндрюсском университете леди Луиза познакомилась с парнем Феликсом да Силва-Клэмпом. Говорят, у них теплые дружеские отношения, но парень уже несколько раз появлялся вместе с леди Луизой на публичных мероприятиях, в частности, приезжал поддержать Луизу на соревнования, где она управляла повозкой и даже познакомился с ее матерью Софи. Королевские поклонники тут же приписали паре романтические отношения, но об этом пока рано говорить. Публично Луиза роман не подтверждала, хотя именно с Феликсом она планирует отправиться продолжать учебу в Сиднее.

Леди Луиза Виндзор / Фото: Getty Images

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