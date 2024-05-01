Леди Сара Чатто: десять интересных фактов из биографии дочери принцессы Маргарет

1 мая 2024 года единственной дочери принцессы Маргарет и племяннице королевы Елизаветы II исполняется 60 лет. Рассказываем вам самые интересные факты из биографии одной их самых скромных членов британской королевской семьи.

1. Леди Сара Армстронг-Джонс, родилась 1 мая 1964 года и стала последним королевских младенцем, родившимся во дворце, а не в больнице. Она единственная дочь принцессы Маргарет и фотографа Энтони Армстронг-Джонса, первого графа Сноудона.

Сара Чатто на руках у матери принцессы Маргарет, рядом ее отец и старший брат / Фото: Getty Images

Леди Сара Армстронг-Джонс на руках у мамы принцессы Маргарет / Фото: Associated Press

2. Ее воспитывала няня по имени Верона Самнер, так как принцесса Маргарет была слишком занята своими королевскими обязанностями и личной жизнью, а отец-фотограф – своей работой. Хотя надо сказать, Тони Армстронг-Джонс иногда уделял своей дочери достаточно много внимания.

Сара Чатто с отцом Тони / Фото: Getty Images

3. У Сары были теплые отношения с ее тетей - королевой Елизаветой II и они стали еще ближе после смерти ее матери принцессы Маргарет в 2002 году. Они обе разделяли "чувство преданности и королевского долга".

Леди Сара Армстронг-Джонс, принц Эдвард и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Королева Елизавета II и Сара Чатто / Фото: Getty Images

4.У нее есть старший брат Дэвид Армстронг-Джонс. Их родители развелись, когда Саре было 14 лет. Дети жили с каждый из них по очереди, а каникулы и праздники проводили в королевских поместьях – Сандрингеме и Балморале. Там юная леди Сара любила писать пейзажи.

5. Сара училась в школе Белейлс, окончила ее с оценкой "отлично" по искусству и поступила в Школу искусств Камбервелла. Также изучала искусство в школах Королевской академии. Свои работы выставляла всегда под девичьим именем Сара Армстронг-Джонс. Их можно увидеть в галерее Redfern.

Леди Сара Армстронг-Джонс и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

6. Сара была главной подружкой невесты на свадьбе принца Уэльского Чарльза и леди Дианы Спенсер. А когда родился их второй сын принц Гарри, она стала его крестной матерью. С принцессой Дианой леди Сара была дружна.

Леди Сара Чатто на свадьбе принцессы Дианы и принца Чарльза, 29 июля 1981 года / Фото: Getty Images

Сара Чатто и принцесса Диана / Фото: Getty Images

7. Она вышла замуж за британского художника и бывшего актера Дэниела Сент-Джорджа Чатто на церемонии в Церкови Святого Стефана в Уолбруке в 14 июля 1994 года. С будущим мужем Сара познакомилась в 1983 году на съемках фильма "Жара и пыль", где она работала помощницей по гардеробу, а Чатто сыграл второстепенную роль.

Сара Армстронг-Джонс и Дэниел Чатто в день своей свадьбы 14 июля 1994 года / Фото: Getty Images

Сара Армстронг-Джонс и Дэниел Чатто в день своей свадьбы 14 июля 1994 года / Фото: Getty Images

8. У Сары и Дэниэла двое сыновей – Сэмюэл Чато (он гончар и художник), и Артур Чато (спортсмен, увлекающийся альпинизмом, греблей и подводным плаванием. Он проходил службу в Королевской морской пехоте).

Сара Чатто со своими сыновьями / Фото: Getty Images

9. Сара с 2004 года является вице-президентом Королевского балета (пост президента по традиции занимает принц Уэльский).

Сара Чатто / Фото: Getty Images

10. Леди Сара не исполняет королевских обязанностей и не работает на корону, но иногда посещает семейные мероприятия хотя и не любит быть в центре внимания фотографов.

Леди Сара Чатто / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы подробнее рассказывали о биографии Сары Чатто.

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