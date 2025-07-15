Леди Сара и леди Джейн: как выглядят две старшие сестры принцессы Дианы и где они сейчас

Леди Сара, леди Джейн и граф Чарльз / © Getty Images

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Принцесса Диана родилась в многодетной семье, ведь помимо нее у графа Джона Спенсера и Фрэнсис Рут Рош было еще две дочери Сара и Джейн, а также сын Чарльз. Также в браке родился еще один мальчик, которого в честь отца назвали Джоном, но он умер через 10 часов после появления на свет.

Но если брат Дианы Чарльз Спенсер относительно публичная личность и не только дает интервью, но также ведет соцсети, где делится снимками как архивными так и современными, то его старшие сестры предпочитают более скрытый от глаз публики образ жизни.

Леди Сара Спенсер

Она родилась 19 марта 1955 года. Сара получила образование сначала в школе в Норфолке, а затем в школе-интернате в Кенте. После окончания среднего образования она отправилась работать в Лондон. В юности Сара некоторое время Сара встречалась с принцем Чарльзом — они познакомились в 1977 году, когда их представили друг другу на ежегодной домашней вечеринке Royal Ascot в Виндзоре. Их роман закончился в 1978 году после одного катастрофического инцидента — Сара подружилась с двумя журналистами, которым однажды за обедом в Лондоне дала откровенное интервью. Однако конец романа Сары и Чарльза не оставил после себя обид, и когда Чарльз начал отношения с Дианой в 1980 году, Сара, якобы благословила этот союз. У Сары и Дианы были близкие и дружеские отношения.

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Леди Сара, 1977 год / © Getty Images

Сара вышла замуж за Нила Эдмунда МакКоркодейла 17 мая 1980 года в Нортгемптоншире и в этом браке у них родилось трое детей.

Леди Сара сейчас живет в своем доме недалеко от Грэнтема, графство Линкольншир, и поддерживает отношения со своими племянниками, принцами Уильямом и Гарри. Она была на их свадьбах, а также иногда посещает и другие мероприятия, которые проводит королевская семья.

Леди Сара, 2013 год / © Getty Images

Леди Джейн Спенсер

Родилась 11 февраля 1957 года. Как и ее сестры, леди Джейн получила образование в школе-интернате в графстве Кент, где отлично училась. Она отличалась характером от своих сестре, поскольку была более тихой и сдержанной.

20 апреля 1978 года Джейн вышла замуж за своего дальнего родственника Роберта Феллоуза, в то время помощника личного секретаря королевы. Диана была на свадьбе подружкой невесты. В браке у них родилось трое детей.

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Леди Джейн и ее отец граф Спенсер, 1978 год / © Getty Images

После смерти принцессы Дианы появилось много сплетен о том, в каких отношениях она была с Джейн, поскольку в прессе появилась информацию, что сестры не общались. Как бы там ни было, у Джейн явно хорошие отношения с ее племянниками — Гарри и Уильямом. Она присутствовала на свадьбах обоих. Леди Феллоуз даже попросили выступить с речью на свадьбе Гарри и Меган Маркл в 2018 году. Она также познакомилась с первым сыном Меган и Гарри, Арчи, до того, как это сделал Уильям. Также ее дочь Лора является крестной матерью дочери и Кейт и Уильяма — принцессы Шарлотты.

Леди Джейн, 2025 год / © Getty Images

Леди Джейн живет в Великобритании и редко бывает на публике. Личную жизнь она не комментирует, также ничего не рассказывает о сестре Диане публично.

Также напомним, что 1 июля 2021 года в день 60-летнего юбилея принцессы Дианы в Затонувшем саду Кенсингтонского дворца открыли статую принцессы Уэльской. Мероприятие посетили не только сыновья Дианы, но и ее брат с сетрами.

Принц Гарри и принц Уильям со своими тетями / © Getty Images