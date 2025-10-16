Легенды Victoria’s Secret: что известно о личной жизни знаменитых «ангелов» бельевого бренда

Шоу Victoria’s Secret / © Associated Press

И поскольку на подиуме снова блистали модели, которые много лет назад начинали свою модельную карьеру в Victoria’s Secret, мы решили рассказать вам больше о личной жизни звездных красоток.

Кэндис Свэйнпоул, 36 лет, южноафриканская модель

Кэндис впервые появилась на Victoria’s Secret Fashion Show в 2007 году, в сегменте PINK. В 2008 году она также участвовала в Victoria’s Secret Fashion Show в нескольких сегментах, а крылья «ангела» получила в 2009 году.

Кэндис Свэйнпоул / © Associated Press

Кэндис не замужем. В 2005—2018 годы встречалась с манекенщиком Германом Николи. В августе 2015 года пара объявила о помолвке, которую расторгла в 2018-м году. Говорят, из-за измены Германа.

Кэндис Свэйнпоул и Герман Николи / © Getty Images

У них есть двое общих сыновей — Анака и Ариэль, которых Кэндис родила в 2016 и 2018 годах не прерывая свою успешную карьеру на подиуме.

Кэндис Свэйнпоул с сыном Анака

Кэндис Свэйнпоул с сыновьями

Алессандра Амбросио, 44 года, бразильская модель

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Алессандра впервые она приняла участие в шоу Victoria’s Secret в 2001 году, начав свое многолетнее сотрудничество с компанией, за ее плечами участие в 17-ти грандиозных шоу. Несмотря на то, что в 2017 году Амбросио официально «ушла на пенсию» и попрощалась с брендом, она охотно согласилась принять участие в шоу 2025 года.

Алессандра Амбросио с дочерью Аней / © Instagram Алессандры Амбросио

Амбросио не замужем. С 2005 по 2018 год она встречалась с бизнесменом Джейми Мазуром, от которого родила двоих детей — дочь Аню в 2008-м и сына Ноа в 2012-м.

Алессандра Амбросио с сыном Ноа

После распада отношений у Алессандры было несколько громких романов. Сейчас она встречается с Баком Палмером, австралийским дизайнером мужских украшений и аксессуаров.

Алессандра Амбросио с ее бойфренд Бак Палмер / © Instagram Алессандры Амбросио

Адриана Лима, 44 года, бразильская модель

Адриана Лима / © Associated Press

Еще одна легендарная участница показов Victoria’s Secret Адриана Лима сотрудничала с брендом с 1999 года по 2018 год являлась одним из «ангелов».

Сегодня она также принимала участие в Victoria’s Secret Fashion Show. Лима с 2009 по 2016 год была замужем за баскетболистом Марко Яричем, от которого родила двоих дочерей — Валентину в 2009-м и Сиенну в 2012-м.

Адриана Лима с мужем Андре Леммерсом / © Getty Images

Пара развелась из-за измены Ярича. В 2022 году Адриана вышла замуж второй раз за кинопродюсера Андре Леммерса. В августе того же года у них родился сын Сайан.

Жасмин Тукс, 34 года, американская модель

Жасмин Тукс / © Associated Press

Сотрудничает с бельевым брендом с 2012 года, а «ангелом», ныне действующим, является с 2015-го. На шоу в 2025 году Тукс появилась на последних месяцах беременности. Девушка замужем за директором по международным рынкам Snap Inc. Хуаном Дэвидом Борреро — сыном доктора Альфредо Борреро, бывшего вице-президента Эквадора.

Жасмин Тукс с мужем Хуаном Дэвидом Борреро / © Instagram Жасмин Тукс

Они поженились 4 сентября 2021 года в Эквадоре, а в феврале 2023 года у супругов родилась дочь Миа Виктория. Сейчас Тукс ждет второго ребенка.

Бехати Принслу, 37 лет, намибийская модель

Бехати Принслу / © Associated Press

Сотрудничала с брендом Victoria’s Secret с 2007 года, а «ангелом» стала в 2009 и была им целых десять лет до 2019-го.

Бехати Принслу и ее муж Адам Левин / © Associated Press

С июля 2014 года Бехати замужем за музыкантом Адамом Левином, с которым она встречалась 2 года до их свадьбы. У пары трое детей — дочь Дасти, родившаяся в 2016-м стала их первенцом. В 2018 году Принслу родила вторую дочь Джио, а в 2023 году на свет появился сын, имя которого публике на разглашалось.

Бехати Принслу и Адам Левин с детьми / © instagram.com/behatiprinsloo

Бехати Принслу с сыном / © instagram.com/behatiprinsloo

Лили Олдридж, 39 лет, американская модель

Лили Олдридж / © Associated Press

Лили дебютировала на показе нижнего белья Victoria’s Secret в 2009 году, а крылья «ангела» надела в 2010 году. Модель участвовала на ежегодных шоу бренда, пока не покинула его в 2018 году. Но, как приглашенная звезда и бывшая «ангел» участвовала в шоу 2025 года.

С 2011 года Лили замужем за лидером рок-группы «Kings of Leon» Калебом Фоллоуиллом. У супругов двое детей — дочь Дикси, родилась в 2012 году и сын Уинстон, родился в 2019-м.

Лили Олдридж с мужем Калебом / © instagram.com/lilyaldridge

Лили Олдридж с детьми / © instagram.com/lilyaldridge

Барбара Палвин, 31 год, венгерская модель

Барбара Палвин / © Associated Press

Впервые на шоу Victoria’s Secret Палвин пригласили в 2012 года, а вот ангельские крылья девушка носит на подиуме с 2019-го. Что касается ее личной жизни, то известно, что с 2018 года Барбара состояла в отношениях с актером Диланом Спраусом.

Барбара Палвин и Дилан Спраус / © Instagram Барбары Палвин

Пара сыграла свадьбу в 2023 года в Венгрии, а потом повторили свадьбу в том же году в США. Детей у них пока нет.

Даутцен Крус, 40 лет, нидерландская модель

Даутцен Крус / © Associated Press

Работала на бренд с 2008 по 2014-й год нося крылья «ангела». В 2025-м блистала на подиуме в шоу в компании своих экс-коллег, с которыми они начинали путь в VS много лет назад.

С 2010 года Даутцен замужем за диджеем Саннери Джеймсом Горре. У супругов есть двое детей — сын Филлен родился в 2011 году и дочь Миллена, родилась в 2014-м.

Даутцен Крус с мужем Саннери / © instagram.com/doutzen

Даутцен Крус с дочерью Миленой / © instagram.com/doutzen