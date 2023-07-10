Летний гардероб принцессы Уэльской: любимые образы на каждый день

Принцессу Уэльскую уже давно называют иконой стиля в Британии. Ее образы стремятся повторить, а наряды, в которых Кейт выходила на публику, тут же сметают с полок магазинов. О любимчиках Кейт в ее летнем гардеробе поговорим сегодня.

Платья в горох

Гороховый принт в летнем гардеробе Кейт - однозначный фаворит. Принцесса очень часто появляется на летних мероприятиях в платьях миди от своего любимого бренда Alessandra Rich. В гардеробе у Кейт есть белые, синие, голубые платья в горох, ну просто на любой выход.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Эспадрильи

К летним платьям отлично подходят эспадрильи. Чаще всего принцесса Уэльская носит тканевые на платформе и с завязками вокруг щиколотки. Также в ее гардеробе есть и кожаные модели. Это удобная обувь для лета, которую любят и другие королевские особы.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Легкие одноцветные платья миди

Это вариант платья, который отлично подойдет практически для любого публичного мероприятия летом. В музей благотворительную организацию, на встречу или садовую вечеринку. Везде уместно появиться в однотонном платье средней длины из тонкой ткани. Как правило к такому наряду Кейт подбирает более классическую обувь - туфли-лодочки на каблуке и миниатюрную сумку или клатч.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Короткие шорты

У принцессы Кейт отличная фигура, поэтому она легко может позволить себе носить короткие шорты и часто делает это летом. Конечно, не на каждом мероприятии можно появиться в шортах, но если речь идет о чем-то спортивном, Кейт вольна носить шорты. Часто, кстати, принцесса комбинирует из с полосатыми топами.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Полосатые топы

Топы, футболки и трикотажные кофты в принт "полоска" тоже в любимчиках у Кэтрин. В таком более повседневном варианте Кейт можно увидеть на прогулке с детьми или игре в поло, куда принцесса приезжает поболеть за мужа Уильяма. Также топы в полоску Кэтрин часто одевает на футбольные соревнования, где тоже присутствует в качестве болельщицы на трибунах.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Жакеты

Жакеты принцесса Уэльская любит и часто носит. Летом, как правило, комбинирует их с классическими брюками светлых оттенков, дополняя иногда кроссовками или белыми кедами - более повседневный вариант, или туфлями-лодочками - для деловых выходов. Также принцессу можно иногда увидеть в джинсах и топе, поверх которого она также непременно надевает жакет.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Широкополые шляпы

Когда, как не летом носить легкие шляпы с широкими полями. В таких мы часто видим Кэтрин на Уимблдоне или на скачках в Аскоте. Иногда принцесса подбирает аксессуар в тон платью, а иногда выбирает соломенный вариант. Широкие поля отлично закрывают лицо от солнца, а в тандеме с солнцезащитными очками делает образ завершенным.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Солнцезащитные очки

Очки - неизменный аксессуар в летнем образе. Принцесса Уэльская редко носит солнцезащитные очки на публичных мероприятиях из-за правил этикета, но такие мероприятия, как теннисный турнир на Уимблдоне, позволяют делать это. Чаще всего на Кэтрин можно увидеть очки классической формы у коричневой или черепаховой оправе.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

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