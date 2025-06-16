Летний отпуск: где любят отдыхать члены европейских королевских домов

Шведская кронпринцесса Виктория с семьей / © Getty Images

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Бельгийская королевская семья

Бельгийская королевская семья / © Getty Images

Король Филипп и королева Матильда любят отдыхать с детьми на вилле на острове Иль-де-Ре во Франции. Несколько лет семьа арендовала виллу для отдыха, а в 2019 году приобрели там собственную недвижимость. Здесь очень уединенное место, где королевская семья любит заниматься пешим туризмом, велопрогулками, кайтсерфингом, а главное вдали от людских глаз.

Остров Иль-де-Ре / © Getty Images

Шведская королевская семья

Кронпринцесса Виктория ее муж кронпринц Даниэль и двое детей пары — принц Оскар и принцесса Эстель любят отдыхать во дворце Соллиден на южном острове Эланд. Он был впервые построен шведской королевой Викторией в 1906 году в надежде, что более теплый климат поможет ее хрупкому здоровью.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль с детьми Оскаром и Эстель / © Getty Images

Вдохновленный виллой Сан-Микеле на Капри, домом Акселя Мунте, почитаемого шведского врача, он может похвастаться статуями и плиткой, привезенными прямо из Италии, пишет tatler.com. Теперь он принадлежит королю Карлу XVI Густаву, который открыл сады для публики, и шведы собираются здесь ежегодно на празднование дня рождения его дочери кронпринцессы Виктории.

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Датская королевская семья

Датская королевская семья / © Getty Images

Члены датской королевской семьи ездят на отдых в замок Кайкс, что во Франции. Этот прекрасный замок и виноградник принадлежал датской королевской семье с 1970-х годов, когда его купили королева Маргрете II и ее французский муж принц Хенрик из-за исторической связи его семьи с этой собственностью. На протяжении многих лет королевская чета тратила время на рекультивацию земли, а Хенрик стал мастером виноделия. Теперь это обычное место отдыха для следующего поколения королевских особ, именно здесь внук королевы Маргрете, граф Феликс Монпеза, отметил свое 20-летие.

Замок Кайкс / © Getty Images

Нидерландская королевская семья

Король Виллем-Александр и королева Максима любят ездить на виллу в Краниди, что в Греции. В 2012 году тогда еще принц Оранский купил эту потрясающую роскошную виллу на греческом Пелопоннесе.

Нидерландская королевская семья / © Getty Images

Расположенная к западу от города Краниди, она может похвастаться не только бассейном, но и частной пристанью для яхт и частным пляжем.

Вилла в Краниди / © Getty Images

Норвежская королевская семья

Норвежские монархи предпочитают проводить лето на ферме Бюгдей в Осло.

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Норвежская королевская семья / © Getty Images

Принадлежащая норвежской королевской семье с 1305 года, ферма является старейшей собственностью королевской семьи в мире. Во время правления короля Хокона VII (1905-1957) она стала популярным местом летнего отдыха для семьи, а его сын король Улав V последовал его примеру. После смерти короля в 1991 году ферма простаивала более 15 лет, пока в 2007 году нынешний монарх король Харальд V и его жена королева Соня не вернулись на ферму после некоторых реконструкций.