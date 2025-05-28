Летний отпуск: где предпочитают отдыхать члены британской королевской семьи

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Принц и принцесса Уэльские, король Чарльз и королева Камилла и многие их родственники обычно отправляются в личные отпуска в период с июля по август, чтобы расслабиться и подзарядиться перед осенью.

Замок Балморал

Замок Балморал / © Getty Images

Для покойной королевы Елизаветы II ни одна из ее резиденций не была столь особенной, как замок Балморал в Шотландском нагорье. Королевская семья владела этим замком с 1845 года. Балморал был настоящим летним убежищем королевы, и она традиционно проводила там каждый август. Семья и друзья собирались в замке и максимально использовали территорию, занимаясь охотой, рыбалкой, верховой ездой, пикниками и походами. Даже ушла из жизни Елизавета II именно в Балморале.

Биркхолл в Балморале

Биркхолл / © Getty Images

В то время как замок Балморал в Абердиншире, Шотландия, ассоциируется с летней резиденцией покойной королевы Елизаветы II, а ныне им владеет ее мын король Чарльз, соседнее поместье Биркхолл менее известно. Муж королевы Виктории принц Альберт купил эту собственность вскоре после того, как он приобрел Балморал. Король Чарльз унаследовал Биркхолл после смерти своей любимой бабушки королевы-матери Елизаветы в 2002 году и провел там медовый месяц с Камиллой в 2005 году. Известно, что пара любит проводить лето в этом доме 18 века.

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Хайгроув-хаус

Хайгроув-хаус / © Getty Images

В двух с половиной часах езды от Лондона находится еще один любимый дом Чарльза в Глостершире. Особняк был приобретен в 1980 году и принадлежит герцогству Корнуолл, которое теперь принадлежит принцу Уэльскому Уильяму. Король Чарльз, страстный садовод, на протяжении четырех десятилетий усердно трудился на территории Хайгроува, которую он спроектировал так, чтобы она находилась в гармонии с природой.

Ray Mill House

Пруд на территории дома Ray Mill House / © Getty Images

Всего в 15 минутах езды от Хайгроув находится Ray Mill House — частная резиденция королевы Камиллы в Уилтшире. По данным The Sun, она приобрела эту недвижимость в 1996 году после развода с Эндрю Паркером Боулзом и жила там до 2003 года. Это место, где Камилла любит уединятся и проводить время со своими пятью внуками.

Острова Силли

Острова Силли / © Getty Images

Кейт и Уильям Уэльские часто посещают острова Силли в летние месяцы вместе со своими тремя детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. Это место особо дорого принцу Уильяму, так как в детстве он там часто отдыхал с мамой и младшим братом Гарри.

Уэльские любят прогуливаться по острову, катаясь на велосипедах и, конечно, наслаждаться красотой природы.

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Анмер-холл

Анмер Холл / © Getty Images

Для школьных каникул, выходных и праздников Кэтрин и Уильям выбирают свой дом Анмер-холл в Норфолке, который им в качестве свадебного подарка преподнесла королева Елизавета II в 2011 году. Семья использовала его в качестве своего основного места жительства с 2015 по 2017 год, когда принц Джордж и принцесса Шарлотта были младенцами, а сейчас часто наведывается туда во время каникул детей.

Кейт и Уильям Уэльские / © Getty Images

Особняк Анмер-Холл расположен недалеко от пляжей северного Норфолка, где жители Уэльса любят гулять и кататься на лодках. Семья Уэльских также любит проводить там время.

Зимний отпуск в этом году, напомним, Уэльские провели во французских Альпах.

Ботсвана в Южной Африке

Меган и Гарри / © Associated Press

Принц Гарри повез Меган Маркл в Ботсвану во время их первого путешествия, когда они еще даже не были парой, а только едва знали друг друга в 2016 году. «Мне удалось уговорить ее приехать и присоединиться ко мне в Ботсване. Мы разбили лагерь под звездами. Она приехала и присоединилась ко мне на пять дней, и это было совершенно фантастически», — сказал Гарри в интервью BBC в ноябре 2017 года, посвященном их помолвке.

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Принц даже выбрал бриллиант из Ботсваны для центрального камня помолвочного кольца, которое подарил Меган.

Также в списке фаворитов у пары Мексика. Меган и Гарри с детьми провели отпуск в великолепного поместья Cuixmala в Халиско, на вилле Casa La Playa стоимостью 5000 фунтов стерлингов (6635 тысяч долларов) за ночь.

Сен-Тропе

Эдоардо Мапелли-Моцци и принцесса Беатрис / © Getty Images

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци любят проводить летний отпуск в Сен-Тропе. Франция — особое место для пары, которая провела там медовый месяц несколько лет назад.

Португалия

Принцесса Евгения с сыном / © Instagram принцессы Евгении

Сестра Беатрис — принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк — не просто ездят на отдых в Португалию, а приобрели там дом и живут со своими двумя сыновьями. Трудно представить, как Евгения сочетает это с работой в художественной галерее в Лондоне, но она говорила в нескольких интервью и подкастах, что благодаря жизни в Португалии полюбила океан.

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Мюстик

Принцесса Маргарет на Мюстике / © Getty Images

Принцесса Маргарет, как известно, обожала остров Мюстик. В 70-х младшая сестра королевы Елизаветы получила в подарок участок земли площадью 10 акров на частном острове в Карибском море и построила там дом для отдыха, окрещенный Les Jolies Eaux — по-французски «прекрасные воды». Принцесса Маргарет сделала это место своим вторым домом на протяжении почти 30 лет, и впоследствии подарила виллу своему сыну Дэвиду Армстронг-Джонсу в качестве свадебного подарка в 1990-х годах, а он в конечном итоге продал ее. Сегодня Les Jolies Eaux можно арендовать.

Карибское море

Известно, что принцесса Диана любила посещать Карибское море — от частного острова Неккер, принадлежавшего Ричарду Брэнсону, до Невиса, где были сделаны ее знаменитые фотографии в купальниках.

Принцесса Диана на Карибах / © Getty Images