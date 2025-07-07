Летний отпуск: любимые места для отдыха принца и принцессы Уэльских

Кейт и Уильям Уэльские / © Getty Images

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Остров Треско, острова Силли

Принц Уильям и принцесса Кейт считают острова Силли одним из своих любимых мест и обожают проводить время на них. Их любимый остров Треско, он расположен у побережья Корнуолла. Это место, где принц Уильям проводил детство вместе со своими родителями — Чарльзом и Дианой, а сегодня будущий король привозит сюда уже свою семью — Кейт и троих детей.

Треско, острова Силли / © Getty Images

Уэльские любят останавливаться в доме под названием Dolphin House, который сдается в аренду на время отпуска. В особняке есть шесть спален, захватывающий вид на море и прекрасный огороженный сад.

Кения, Африка

Принц Уильям в Кении / © Getty Images

Это еще одно символическое для пары место, ведь именно в Кении принц Уильям в 2010 году сделал предложение Кейт Миддлтон стать его женой. Это произошло на берегу озера Ратунду. Они решили остановиться в бревенчатой ​​хижине без электросети на высоте 10 000 футов над лагерем Lewa Safari Camp, который находится на территории заповедника Lewa Wildlife Conservancy. Уильям любит Кению и по другой причине, так как именно здесь он провел часть своего учебного года перед поступлением в Сент-Эндрюсский университет, где его свела судьба с Кейт.

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Вилла на острове Мюстик

Карибские острова любила не только принцесса Маргарет, Кейт и Уильям Уэльские с детьми часто приезжают туда. На острове есть только один коммерческий отель, а еще на Мюстике действует строгая бесполетная зона, что обеспечивает гостям и жителям полную конфиденциальность. Однажды семья останавливалась на вилле «Антиллес», которая принадлежала другу Уильяма — Эндрю Данну. Это место — воплощение роскоши и уединения, с белоснежными песочными пляжами и бирюзовыми водами Карибского моря.

Вилла «Антиллес, фото: instagram.com/mustiqueisland / © instagram.com/mustiqueisland

Анмер-холл в Норфолке

В этом приватном поместье, подаренном Уэльским королевой Елизаветой II в день их свадьбы в 2011 году, семья любит проводить время чаще всего.

Анмер-холл, Норфолк / © Getty Images

В доме с 10 спальнями, о котором мы уже рассказывали ранее, семья проводит много времени на свежем воздухе, включая занятия в сельской местности, велосипедные экскурсии и парусные прогулки. Также Уильям, Кейт и дети любят ездить на близлежащие пляжи, где они могут провести время вдали от внимания публики.

Иордания

Кейт и ее сестра Пи ппа с отцом Майклом Миддлтоном / © Getty Images

Иордания — место, где прошли несколько детских лет Кейт и ее семьи, когда ее отец Майкл Миддлтон был диспечером British Airways. Уильям и Кейт уже возили своих детей в Иорданию, даже устраивали там одну из своих фотосессий, снимками которой потом делились на Рождество.

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