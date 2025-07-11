Летний отпуск Чарльза и Камиллы: где любят отдыхать король и королева Великобритании

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

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Резиденция Биркхолл (Шотландия)

Не секрет, что король и королева с удовольствием проводят летние каникулы в Шотландии, в своей резиденции Биркхолл, ее Чарльз унаследовал после смерти своей любимой бабушки королевы-матери Елизаветы в 2002 году и провел там медовый месяц с Камиллой в 2005 году.

Резиденция Биркхолл, фото 18 мая 1961 года / © Getty Images

Поместье было построено в 1715 году, а в 1849 году его приобрел муж королевы Виктории — принц Альберт, как часть поместья замка Балморал. Резиденция передавалась из рук в руки по наследству от королевы Виктории к ее сыну и далее, пока не оказалась в руках у нынешнего короля.

В 1930-х годах король Георг V предоставил Биркхолл в качестве шотландской резиденции герцогу и герцогине Йоркским. Младший сын монарха принц Альберт (в будущем король Георг VI) и его супруга Елизавета Боуз-Лайон отремонтировали дом и с удовольствием занимались там садоводством. Их дочери принцессы Елизавета и Маргарет проводили в там летние каникулы. Елизавета Боуз-Лайон называла его «любимым Шотландским сельским домом», а ее внук король Чарльз тоже очень любит проводить здесь часть лета.

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Балморал (Шотландия)

В этом замке члены королевской семьи обычно собираются в конце лета, съезжаются все приглашенные, чтобы провести остаток лета вместе. Это было любимая летняя резиденция королевы Елизаветы II, где она провела свои последние летние каникулы в 2022 году и мирно скончалась в своей спальне 8 сентября того же года.

Замок Балморал / © Associated Press

Король Чарльз любит заниматься живописью на свежем воздухе и садоводством. Он всегда любил надевать резиновые сапоги и выходить в сад, это его место счастья.

Греческий остров Корфу

Место, которое монарх посещает редко, но любит. Камилла и Чарльз обожают теплые, кристально чистые воды и голубое небо греческого острова и, говорят, что Чарльз питает слабость к этому место еще и потому, что его отец — принц Филипп, родился на Корфу.

Корфу, Греция / © Getty Images

В преддверии своего официального визита в Грецию в 2018 году тогдашний принц Уэльский заявил греческой газете Kathimerini: «Помимо всего прочего, Греция у меня в крови, и я давно питал интерес к ее древней культуре и истории, не говоря уже о том, что мне посчастливилось посетить некоторые из многочисленных прекрасных и уникальных мест Греции».

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Хайгроув-хаус

Частная резиденция короля Чарльза, где монарх любит побыть в одиночестве, почитать книгу, поработать в саду. Его супруга Камилла разделяет с мужем эти интересы.

Хайгроув-хаус / © Getty Images

«Я бы немного поработала в саду, погуляла, а потом села бы и почитала книгу», — рассказала Камилла журналу Vogue, когда её спросили, чем она любит заниматься, когда остается одна. «Для меня это райское наслаждение — тишина сельской местности, где можно расслабиться и как следует подумать», — сказала королева.

Также супруги часто проводят время порознь. Чарльз в Хайгроуве или Биркхолле, а Камилла — в своем собственном поместье Ray Mill House. Там королева собирается со своими детьми и пятью внуками, наслаждается природой и тем, что можно есть ягоды прямо из кустов.

Напомним, ранее мы писали, где любят отдыхать принц и принцессы Уэльские.

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