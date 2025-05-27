Лили-Роуз Депп / © Associated Press

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Дочь актеров Джонни Деппа и Ванессы Паради предпочитает вести скрытный образ жизни, поэтому она редкий гость на светских мероприятиях и красных дорожках.

По случаю ее дня рождения, предлагаем узнать несколько малоизвестніх фактов о девушке.

1. Лили-Роуз впервые дебютировала в качестве актрисы в 2014 году в возрасте 15 лет в фильме «Бивень». Она играла вместе со своим отцом, Джонни Деппом. Потом Лили-Роуз получила первое признание за роль Айседоры Дункан в фильме 2016 года «Танцовщица» и даже получила номинацию на премию «Сезар» как самая многообещающая молодая актриса.

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Лили-Роуз Депп / © Associated Press

2. В 2007 году, когда ей было всего 7 лет, Лили-Роуз подхватила инфекцию кишечной палочки, из-за которой ее почки начали отказывать. Девять дней Депп провела на грани жизни и смерти и перенесла операцию, после которой у нее остался шрам. Этот шрам на животе она не скрывает.

Лили-Роуз Депп / © Associated Press

3. В возрасте всего 15 лет Лили-Роуз дебютировала как амбассадор Модного дома Chanel. Она стала лицом культового бренда и музой Карла Лагерфельда. Эта роль положила начало ее отношениям с миром моды, которые с годами только крепли.

Лили-Роуз Депп / © Associated Press

4. Лили-Роуз Депп росла на две страны — во Франции и США, поэтому свободно говорит на французском и английскых языках. Также она имеет два гражданства.

Лили-Роуз Депп / © Associated Press

5. С января 2023 года Депп находится в отношениях с рэпером и певицей Даниэль Бальбуэна, также известной как 070 Shake. Это единственные отношения, которые актриса публично подтвердила. В октябре 2024 года Лили-Роуз снялась в музыкальном клипе на сингл своей девушки Winter Baby / New Jersey Blues.

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Лили-Роуз Депп / © Getty Images