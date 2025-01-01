Лора Лопес: что известно о единственной дочери королевы Камиллы

У королевы Камиллы от первого брака с Эндрю Паркер-Боулзом родилось двое детей. Лора – младшая дочь, у нее есть старший брат Том. Сегодня мы подробнее рассказываем о том, что же такая Лора Лопес и почему о детях королевы Камиллы так мало известно.

Детство и юность

Лора Роуз Лопес (в девичестве Лора Паркер-Боулз) родилась 1 января 1978 года. Девочка росла в поместье Болехайд в Аллингтоне, а позже в Миддлвик-хаусе в Уилтшире. Воспитывались обое детей Камиллы в католической вере, так как их отец Эндрю Паркер-Боулз – католик.

Училась Лора в католической школе-интернате для девочек St Mary's Shaftesbury в Дорсете, в 80-х девочка посещала подготовительную школу Heywood, а уже закончив школу она поступила в Оксфордский университет Брукса, где изучала историю искусств и маркетинг.

Лора Лопес с матерью Камиллой и братом Томом / Фото: Getty Images

Профессиональная деятельность

После окончания университета Лора три месяца стажировалась у Пегги Гуггенхайм в Венеции (американской галеристки и коллекционера искусства XX века, дочери богатого промышленника Бенджамина Гуггенхайма, погибшего 15 апреля 1912 году на "Титанике").

Лора Лопес / Фото: Getty Images

После возвращения из Италии Лора работала автомобильным корреспондентом журнала Tatler, (ее брат Том был кулинарным обозревателем в том же журнале). В тех же 2000-х Лопес управляла галереей The Space Gallery в районе Белгравия в Лондоне , а в 2005 году стала соучредителем и директором галереи Eleven в Лондоне.

Королева Камилла с дочерью Лорой Лопес / Фото: Getty Images

Как сложилась ее дальнейшая карьера в галерее, не известно, в более поздние годы (с 2015 по 2023-й) Лора была соучредителем и владельцем модного бутика Mojo & McCoy в Хангерфорде.

Брак и дети

Лора Паркер-Боулз вышла замуж 6 мая 2006 года за дипломированного бухгалтера Гарри Маркуса Джорджа Лопеса, сына достопочтенного Джорджа Лопеса и его жены достопочтенной Сары Астор. Ее свадьба состоялась через год после того, как мать Лоры – Камилла – стала женой принца Уэльского Чарльза (нынешнего короля Чарльза III). Таким образом Лора Лопес является падчерицей короля Чарльза и сводной сестрой принцев Уильяма и Гарри.

Лора Лопес с принцами Гарри и Уильямом / Фото: Getty Images

Свадьбы Лора и Гарри прошла в церкви Святого Сириака , англиканской церкви XI века в Лакоке, Уилтшир. Невеста шла к алтарю в платье от любимого дизайнера ее матери Anna Valentine. К слову, наряд был похожим на платье, в котором Камилла выходила замуж на принца Чарльза. На свадьбе присутствовало 380 гостей, а торжественный банкет состоялся в Ray Mill House.

Свадьба дочери королевы Камиллы - Лоры Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

В браке у пары родилось трое детей – дочь Элиза (в 2008 году) и мальчики-близнецы Гас и Луи (в 2009 году). Дочь Лоры была одной из подружек невесты на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году. А сыновья – были почетными-пажами своей бабушки королевы Камиллы на ее коронации с королем Чарльзом в мае 2023 года.

Лора Лопес с дочерью Элизой / Фото: Getty Images

Лора Лопес ведет довольно скромный образ жизни, ее редко видят на публичных мероприятиях, но важные торжественные мероприятия королевской семьи она посещает. Вместе с матерью королевой Камиллой и братом Томом они обожают лошадей и конные соревнованиях, их можно часто увидеть на скачках в Аскоте. В остальном же дети Камиллы остается в тени от королевской жизни, никаких титулов не имеют и живут своей обычной жизнью безо всяких королевских протоколов и чрезмерного внимания публики.

Лора Лопес / Фото: Getty Images

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