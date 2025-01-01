Лора Лопес: что известно о единственной дочери королевы Камиллы

У королевы Камиллы от первого брака с Эндрю Паркер-Боулзом родилось двое детей. Лора – младшая дочь, у нее есть старший брат Том. Сегодня мы подробнее рассказываем о том, что же такая Лора Лопес и почему о детях королевы Камиллы так мало известно.
Детство и юность
Лора Роуз Лопес (в девичестве Лора Паркер-Боулз) родилась 1 января 1978 года. Девочка росла в поместье Болехайд в Аллингтоне, а позже в Миддлвик-хаусе в Уилтшире. Воспитывались обое детей Камиллы в католической вере, так как их отец Эндрю Паркер-Боулз – католик.
Училась Лора в католической школе-интернате для девочек St Mary's Shaftesbury в Дорсете, в 80-х девочка посещала подготовительную школу Heywood, а уже закончив школу она поступила в Оксфордский университет Брукса, где изучала историю искусств и маркетинг.
Профессиональная деятельность
После окончания университета Лора три месяца стажировалась у Пегги Гуггенхайм в Венеции (американской галеристки и коллекционера искусства XX века, дочери богатого промышленника Бенджамина Гуггенхайма, погибшего 15 апреля 1912 году на "Титанике").
После возвращения из Италии Лора работала автомобильным корреспондентом журнала Tatler, (ее брат Том был кулинарным обозревателем в том же журнале). В тех же 2000-х Лопес управляла галереей The Space Gallery в районе Белгравия в Лондоне , а в 2005 году стала соучредителем и директором галереи Eleven в Лондоне.
Как сложилась ее дальнейшая карьера в галерее, не известно, в более поздние годы (с 2015 по 2023-й) Лора была соучредителем и владельцем модного бутика Mojo & McCoy в Хангерфорде.
Брак и дети
Лора Паркер-Боулз вышла замуж 6 мая 2006 года за дипломированного бухгалтера Гарри Маркуса Джорджа Лопеса, сына достопочтенного Джорджа Лопеса и его жены достопочтенной Сары Астор. Ее свадьба состоялась через год после того, как мать Лоры – Камилла – стала женой принца Уэльского Чарльза (нынешнего короля Чарльза III). Таким образом Лора Лопес является падчерицей короля Чарльза и сводной сестрой принцев Уильяма и Гарри.
Свадьбы Лора и Гарри прошла в церкви Святого Сириака , англиканской церкви XI века в Лакоке, Уилтшир. Невеста шла к алтарю в платье от любимого дизайнера ее матери Anna Valentine. К слову, наряд был похожим на платье, в котором Камилла выходила замуж на принца Чарльза. На свадьбе присутствовало 380 гостей, а торжественный банкет состоялся в Ray Mill House.
В браке у пары родилось трое детей – дочь Элиза (в 2008 году) и мальчики-близнецы Гас и Луи (в 2009 году). Дочь Лоры была одной из подружек невесты на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году. А сыновья – были почетными-пажами своей бабушки королевы Камиллы на ее коронации с королем Чарльзом в мае 2023 года.
Лора Лопес ведет довольно скромный образ жизни, ее редко видят на публичных мероприятиях, но важные торжественные мероприятия королевской семьи она посещает. Вместе с матерью королевой Камиллой и братом Томом они обожают лошадей и конные соревнованиях, их можно часто увидеть на скачках в Аскоте. В остальном же дети Камиллы остается в тени от королевской жизни, никаких титулов не имеют и живут своей обычной жизнью безо всяких королевских протоколов и чрезмерного внимания публики.
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