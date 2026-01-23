"Лучшая женская роль": 5 номинанток на премию "Оскар-2026"

Номинантки на премию "Оскар-2026" / © Associated Press

Уже традиционно на мероприятии будут определены лучшие актеры и актрисы, режиссеры и фильмы года. За золотую статуэтку традиционно соревнуются пятеро талантливых актрис.

Джесси Бакли

Номинирована за роль в фильме «Гамнет»

Джесси Бакли / © Associated Press

Роуз Бирн

Номинирована за роль в фильме «Я не железная»

Роуз Бирн / © Associated Press

Кейт Хадсон

Номинирована за роль в фильме «Песня любви»

Кейт Хадсон / © Associated Press

Ренате Реинсве

Номинирована за роль в фильме «Сентиментальная ценность»

Ренате Реинсве / © Associated Press

Эмма Стоун

Номинирована за роль в фильме «Бугония»