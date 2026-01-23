- Дата публикации
"Лучшая женская роль": 5 номинанток на премию "Оскар-2026"
В этом году церемония вручения премии «Оскар» состоится в ночь на 16 марта.
Уже традиционно на мероприятии будут определены лучшие актеры и актрисы, режиссеры и фильмы года. За золотую статуэтку традиционно соревнуются пятеро талантливых актрис.
Джесси Бакли
Номинирована за роль в фильме «Гамнет»
Роуз Бирн
Номинирована за роль в фильме «Я не железная»
Кейт Хадсон
Номинирована за роль в фильме «Песня любви»
Ренате Реинсве
Номинирована за роль в фильме «Сентиментальная ценность»
Эмма Стоун
Номинирована за роль в фильме «Бугония»