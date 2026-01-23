ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Звезды
Количество просмотров
88
Время на прочтение
1 мин

"Лучшая женская роль второго плана": 5 номинанток на премию "Оскар-2026"

98-я церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" состоится в ночь на 16 марта 2026 года в Лос-Анджелесе, Калифорния.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Номинантки на премию "Оскар-2026"

Номинантки на премию "Оскар-2026" / © Associated Press

Уже традиционно на мероприятии будут определены лучшие актеры и актрисы, режиссеры и фильмы года. За золотую статуэтку традиционно соревнуются пятеро талантливых актрис в номинации «Лучшая женская роль второго плана».

Эль Фэннинг

Номинирована на роль в фильме «Сентиментальная ценность»

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Инга Ибсдоттер Лиллеас

Номинирована на роль в фильме «Сентиментальная ценность»

/ © Associated Press

© Associated Press

Эми Мадиган

Номинирована на роль в фильме «Оружие»

Эми Мадиган / © Associated Press

Эми Мадиган / © Associated Press

Вунми Мосаку

Номинирована на роль в фильме «Грешники»

/ © Associated Press

© Associated Press

Тейяна Тейлор

Номинирована на роль в фильме «Одна битва за другой»

Тейяна Тейлор / © Associated Press

Тейяна Тейлор / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
88
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie