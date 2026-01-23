- Дата публикации
"Лучшая женская роль второго плана": 5 номинанток на премию "Оскар-2026"
98-я церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" состоится в ночь на 16 марта 2026 года в Лос-Анджелесе, Калифорния.
Уже традиционно на мероприятии будут определены лучшие актеры и актрисы, режиссеры и фильмы года. За золотую статуэтку традиционно соревнуются пятеро талантливых актрис в номинации «Лучшая женская роль второго плана».
Эль Фэннинг
Номинирована на роль в фильме «Сентиментальная ценность»
Инга Ибсдоттер Лиллеас
Номинирована на роль в фильме «Сентиментальная ценность»
Эми Мадиган
Номинирована на роль в фильме «Оружие»
Вунми Мосаку
Номинирована на роль в фильме «Грешники»
Тейяна Тейлор
Номинирована на роль в фильме «Одна битва за другой»