Лучшие роли Элизабет Олсен: от супергеройских блокбастеров до потустороннего ромкома

Элизабет Олсен / © Associated Press

Реклама

Элизабет Олсен — имя, которое стало синонимом изысканного актерского мастерства и, конечно, миллиардных франшиз Marvel. В отличие от многих голливудских детей, Элизабет, младшая сестра близняшек Мэри-Кейт и Эшли Олсен, сознательно избегала публичности и коммерческих проектов в начале своей карьеры, сосредоточившись на независимом кино, которое требовало максимальной драматической глубины. Впоследствии, когда Элизабет все же присоединилась к мейнстримному кино, предыдущий богатый актерский опыт позволил ей делать даже самые фантастические истории максимально интимными и психологически достоверными, заставляя зрителя действительно сопереживать ее героиням.

К премьере нового фильма Элизабет Олсен — ромкома о любовном треугольнике в потустороннем мире «Вечность» (Eternity), который стартует в кинотеатрах Украины 4 декабря, предлагает подборку ее самых интересных экранных образов.

Багровая ведьма/Ванда Максимова — Вселенная Marvel: франшиза «Мстители», сериал «ВандаВижен»

Невозможно говорить об Олсен, обойдя эту роль. Она превратила малоизвестного персонажа комиксов в один из самых драматичных столпов Вселенной Marvel. Ванда Максимова, известная как Алая ведьма, дебютировала в сцене после титров фильма «Первый мститель: Вторая война» (2014), а полноценно присоединилась к команде Мстителей в ленте «Мстители: Эра Альтрона» (2015). Ее персонаж — исключительно могущественная женщина, чьи способности к манипулированию реальностью неразрывно связаны с ее глубокой травмой. Именно этот эмоциональный багаж, который Олсен так мастерски передает, сделал Ванду ключевой фигурой в дальнейших событиях франшизы, включая фильмы «Первый мститель: Противостояние» (2016), «Мстители: Война бесконечности» (2018) и «9». Багряная ведьма является олицетворением того, насколько разрушительной может быть супергеройская сила, когда ею управляет боль, что окончательно закрепило ее статус как одного из самых важных и, возможно, самых опасных существ во Вселенной Marvel.

Реклама

Самым большим триумфом Олсен в роли Ванды стал сериал «ВандаВижен» (WandaVision, 2021). Этот проект стал первым телевизионным сериалом в рамках Четвертой фазы MCU и получил признание зрителей и критиков. Сюжет разворачивается после событий «Мстители: Финал» и рассказывает о том, как Ванда, переживая непоправимую потерю возлюбленного, бессознательно создает вокруг городка Вествью собственную идеальную реальность, стилизованную под классические американские ситкомы разных десятилетий. Олсен продемонстрировала огромный актерский диапазон, переключаясь между комедийными образами с 1950-х и 1990-х годов и острой, психологически достоверной драмой обитания горя. Эволюция Ванды продолжилась в фильме «Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия» (2022), где она окончательно превратилась в трагическую антагонистку, борющуюся с собственным отчаянием.

Мари Себастьян — «Олдбой»

В этом американском ремейке 2013 года Элизабет Олсен сыграла социальную работницу Мари Себастиан, и ее роль в этой ленте показательна для актрисы, которая охотно берется за сложные и противоречивые проекты. Фильм является переосмыслением культового южнокорейского триллера «Олдбой» (2003), который снял Пак Чхан-Ук, тогда как американскую версию режиссировал Спайк Ли. Оригинал известен своей шокирующей развязкой и визуальной смелостью, и римейк также не обошел острых углов. Героиня Олсен, Мари, пытается помочь Джозефу (Джош Бролин) — мужчине, которого похитили и содержали в тайной комнате в течение двух десятилетий, — адаптироваться к реальности и раскрыть тайну его заключения.

Хотя фильм получил неоднозначные отзывы критиков и не достиг культового статуса оригинала, Олсен отметили по ее способности привнести необходимую человечность, теплоту и уязвимость в эту мрачную, насильственную историю о мести. Ее персонаж выступает своеобразным моральным компасом и светом надежды для травмированного героя, погруженного в отчаяние.

Джейн Беннер — «Ветреная река»

«Ветреная река» — захватывающий, холодный и жесткий нео-вестерн, снятый Тейлором Шериданом, отмеченный Призом жюри за лучшую режиссерскую работу в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.

Реклама

В этом фильме Элизабет Олсен играет роль Джейн Беннер, молодого, но решительного агента ФБР, которую отправили расследовать убийство молодой индианки, найденное в заснеженной и отдаленной резервации Винд-Ривер в Вайоминге. Сюжет требует от Джейн выйти за пределы ее офисного опыта и столкнуться с враждебной средой, где закон имеет мало власти, а природа — много.

Взаимодействие Джейн с местным следопытом Кори Ламбертом (Джереми Реннер) является сердцем ленты и зеркальным отражением того, как героиня Олсен постепенно преодолевает себя и завоевывает доверие и уважение общины Винд-Ривер, необходимые для того, чтобы раскрыть преступление.

Кэнди Монтгомери — «Любовь и смерть»

Мини-сериал HBO Max «Любовь и смерть», основанный на реальной шокирующей криминальной истории 1980 года, стал еще одним триумфом Элизабет Олсен на телевидении. В этом проекте она сыграла Кэнди Монтгомери — идеальную домохозяйку из Техаса: активную прихожанку, любящую мать и жену. Но идеальность рушится, когда у Кэнди закручивается роман с Алланом Гором (Джесси Племенс), мужем ее соседки Бетти (Лили Рейб). И завершается этот роман кровавым убийством: Кэнди нанесла Бетти 41 удар топором.

В этом психологическом мини-сериале Олсен блестяще передала контраст между внешней безупречностью и внутренней пустотой Кэнди. Она изобразила не просто преступницу, а женщину, которая стала жертвой скуки, социального давления и желания перемен в конформистском обществе 1980-х. Актриса заставляет зрителя одновременно сочувствовать Кэнди и бояться ее, демонстрируя, как идеально вежливая улыбка может скрывать эмоциональную путаницу и страшную жестокость.

Реклама

Джоан Катлер — «Вечность»

Сюжет фэнтезийного ромкома «Вечность» от режиссера Дэвида Фрейна и культовой студии А24 рассказывает о Джоан Катлер (Элизабет Олсен) и ее муже Ларри (Майлз Теллер), которые прожили вместе 65 лет. Они оба умирают буквально с разницей в несколько дней и попадают в «зал ожидания» потустороннего мира, где имеют только одну неделю, чтобы выбрать, где именно и с кем провести свою вечность. Однако, Джоан и не подозревает, что здесь, в потустороннем мире, ее уже 67 лет терпеливо ждет ее первая любовь, Люк (Каллум Тернер), который погиб на войне.

В целом фильмы о любовных треугольниках имеют простую сюжетную линию: обычно у одного из мужчин столько недостатков, что финальный выбор героини становится очевидным еще задолго до конца просмотра. Но «Вечность» пытается максимально отойти от этого клише. И Ларри, и Люк имеют и недостатки, и достоинства: здесь просто нет очевидно хорошего и очевидно плохого парня. Джоан, в свою очередь, всю жизнь провела, пытаясь угодить другим, и вообще никогда себя не спрашивала — а что бы сделало счастливой ее саму? И не заключается ли ее счастье вообще в том, чтобы быть… одной?

Героиня Элизабет Олсен в этой ленте — больше, чем просто эпицентр, вокруг которого вращаются мужчины. Она — женщина, поставленная перед невозможным выбором, на который у нее есть всего неделя. В этом фильме актриса полностью демонстрирует свой огромный комедийно-драматический талант, заставляя зрителей смеяться и плакать одновременно. А увидеть «Вечность» на большом экране мы сможем уже 4 декабря.