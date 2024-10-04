Любимая сумка королевских особ: ее носит принцесса Кейт и королева Камилла

Дамы из британской королевской семьи любят носить сумки бренда Aspinal of London. Рассматриваем сегодня, какую модель выбирает принцесса Уэльская Кейт, королева Камилла и принцессы Йоркские.
Что это за бренд
Aspinal of London — британский модный бренд, который производит роскошные кожаные изделия и аксессуары. Был основан в Лондоне в 2002 году Иэном Бертоном. Компания была поставщиком кожаных аксессуаров в сувенирные магазины музеев, таких как Национальная галерея , Лувр и Ватикан, пока не открыла свой первый магазин в Selfridges в 2007 году.
Широкая известность
Здесь, конечно же, не обошлось без членов британской королевской семьи. После того, как принцесса Уэльская Кэтрин (а тогда герцогиня Кембриджская) впервые появилась на публике с сумкой Aspinal of London Midi Mayfair в 2013 году, все начали говорить о бренде.
"Все мы в Aspinal невероятно польщены и гордимся тем, что королевская семья на протяжении многих лет оказывала бренду свою поддержку. Принцесса Кэтрин — одна из самых любимых, уважаемых и знаковых женщин в мире", - высказал свой восторг Иэн Бертон в комментарии Daily Mail. С тех пор аксессуары Aspinal of London появились и в гардеробах других королевских дам.
Какие сумки носит принцесса Уэльская
В 2018 году Кейт появилась на публике с Midi Mayfair, которую купила в нескольких цветах и носит периодически их все.
"Mayfair — это олицетворение квинтэссенции утонченной английской элегантности, которая, по нашему мнению, идеально соответствует стилю и изяществу принцессы", — с гордостью заявил Бертон. "В частности, связь принцессы Кэтрин с нашей сумкой Mayfair, конечно же, оказала неоценимую поддержку укреплению имиджа и репутации Aspinal, а также способствовала продажам Mayfair по всему миру", - говорится в его заявлении.
Дизайн сумки Midi Mayfair
Стоимость сумки 595 фунтов стерлингов (789 долларов), она изготовлена из натуральной итальянской кожи и оснащена фирменным замком Aspinal в виде щита и логотипом. Классический дизайн в винтажном стиле, доступный в 26 цветах с гладкой, текстурированной и узорчатой отделкой. Бренд описывает эту сумку, как "идеальная сумка для дня, ночи и любого случая". И продается она в трех разных размерах.
Королева Камилла и Зара Тиндалл тоже любят Midi Mayfair
Обе королевские особы были замечены с изысканной версией сумки из кожи крокодила бордового цвета. Зара Тиндалл брала сумку на скачки в Челтнеме в 2024 году, а королева Камилла тоже на это же мероприятие только годом ранее.
"Мы надеемся, что сумка Mayfair станет "вечной" сумкой; редкой английской иконой, которая выдерживает испытание временем", - говорит владелец бренда.
Принцессы Беатрис и Евгения – поклонницы бренда
Принцессы Йоркские Беатрис и Евгения неоднократно носили сумки Hat Box из бордовой крокодиловой кожи. Евгения появилась с ней на концерте "Вместе на Рождество" в 2023 году, организованном принцессой Уэльской, а ее сестра Беатрис блистала с таким же аксессуаром на таком же концерте в Вестминстерском аббатстве в 2021 году.
С сумкой Aspinal синего цвета из кожи крокодила появилась на концерте "Вместе на Рождество" в 2023 году и леди Габриэлла Виндзор.
Напомним, ранее мы уже рассказывали вам о том, какие четыре обязательных предмета принцесса Уэльская носит в своей сумке.
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