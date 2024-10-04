Любимая сумка королевских особ: ее носит принцесса Кейт и королева Камилла

Что это за бренд

Aspinal of London — британский модный бренд, который производит роскошные кожаные изделия и аксессуары. Был основан в Лондоне в 2002 году Иэном Бертоном. Компания была поставщиком кожаных аксессуаров в сувенирные магазины музеев, таких как Национальная галерея , Лувр и Ватикан, пока не открыла свой первый магазин в Selfridges в 2007 году.

Широкая известность

Здесь, конечно же, не обошлось без членов британской королевской семьи. После того, как принцесса Уэльская Кэтрин (а тогда герцогиня Кембриджская) впервые появилась на публике с сумкой Aspinal of London Midi Mayfair в 2013 году, все начали говорить о бренде.

"Все мы в Aspinal невероятно польщены и гордимся тем, что королевская семья на протяжении многих лет оказывала бренду свою поддержку. Принцесса Кэтрин — одна из самых любимых, уважаемых и знаковых женщин в мире", - высказал свой восторг Иэн Бертон в комментарии Daily Mail. С тех пор аксессуары Aspinal of London появились и в гардеробах других королевских дам.

Принцесса Уэльская с сумкой Aspinal of London / Фото: Getty Images

Какие сумки носит принцесса Уэльская

В 2018 году Кейт появилась на публике с Midi Mayfair, которую купила в нескольких цветах и носит периодически их все.

Принцесса Уэльская с сумкой Aspinal of London / Фото: Getty Images

"Mayfair — это олицетворение квинтэссенции утонченной английской элегантности, которая, по нашему мнению, идеально соответствует стилю и изяществу принцессы", — с гордостью заявил Бертон. "В частности, связь принцессы Кэтрин с нашей сумкой Mayfair, конечно же, оказала неоценимую поддержку укреплению имиджа и репутации Aspinal, а также способствовала продажам Mayfair по всему миру", - говорится в его заявлении.

Принцесса Уэльская с сумкой Aspinal of London / Фото: Getty Images

Дизайн сумки Midi Mayfair

Стоимость сумки 595 фунтов стерлингов (789 долларов), она изготовлена ​​из натуральной итальянской кожи и оснащена фирменным замком Aspinal в виде щита и логотипом. Классический дизайн в винтажном стиле, доступный в 26 цветах с гладкой, текстурированной и узорчатой ​​отделкой. Бренд описывает эту сумку, как "идеальная сумка для дня, ночи и любого случая". И продается она в трех разных размерах.

Королева Камилла и Зара Тиндалл тоже любят Midi Mayfair

Зара Тиндалл и принцесса Евгения с сумкой Aspinal of London / Фото: Getty Images

Обе королевские особы были замечены с изысканной версией сумки из кожи крокодила бордового цвета. Зара Тиндалл брала сумку на скачки в Челтнеме в 2024 году, а королева Камилла тоже на это же мероприятие только годом ранее.

Королева Камилла с сумкой Aspinal of London / Фото: Getty Images

"Мы надеемся, что сумка Mayfair станет "вечной" сумкой; редкой английской иконой, которая выдерживает испытание временем", - говорит владелец бренда.

Зара Тиндалл с сумкой Aspinal of London / Фото: Getty Images

Принцессы Беатрис и Евгения – поклонницы бренда

Принцессы Йоркские Беатрис и Евгения неоднократно носили сумки Hat Box из бордовой крокодиловой кожи. Евгения появилась с ней на концерте "Вместе на Рождество" в 2023 году, организованном принцессой Уэльской, а ее сестра Беатрис блистала с таким же аксессуаром на таком же концерте в Вестминстерском аббатстве в 2021 году.

Принцесса Евгения с сумкой Aspinal of London / Фото: Getty Images

Принцесса Беатрис с сумкой Aspinal of London / Фото: Getty Images

С сумкой Aspinal синего цвета из кожи крокодила появилась на концерте "Вместе на Рождество" в 2023 году и леди Габриэлла Виндзор.

Леди Габриэлла Виндзор сумкой Aspinal of London / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы уже рассказывали вам о том, какие четыре обязательных предмета принцесса Уэльская носит в своей сумке.

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