Любимые подвески королевы Камиллы: рассматриваем украшения, которое жена Чарльза носит не снимая

Королева Камилла обожает носить украшения. Некоторые в ее шкатулке особенно ценны для Ее Величества. И не потому, что их можно одолжить из королевской шкатулки покойной Елизаветы II.

Ранее мы уже рассказывали, что супруга короля Чарльза стала часто носить броши королевы Елизаветы II и вспоминали шесть ее самых любимых брошей. Но, не брошами так сказать едиными.

Подвеска Kiki McDonough

Королева Камилла и ее подвеска Kiki McDonough / Фото: Getty Images

Вы могли заметить, что королева Камилла часто носит одно и то же украшение на многие публичные мероприятия. Речь идет о миниатюрной подвеске из желтого золота с голубым топазом и бриллиантами в круглой оправе из желтого золота от Kiki McDonough, стоимость этого украшения 2300 фунтов стерлингов (2915 долларов). Королевские поклонники предполагают, что эту подвеску Камилле подарила принцесса Уэльская Кэтрин, которая является поклонницей бренда Kiki McDonough.

Подвеска пластина

Королева Камилла с двумя любимыми подвесками / Фото: Getty Images

Есть у Камиллы еще один любимчик - золотая пластинчатая ​​подвеска с рубином в центре (камень ее месяца рождения - июля) и инициалами ее внуков: Лола, Фредди, Элиза, Луи и Гас. Обычно королева носит эту подвеску в сочетании с Kiki McDonough так как она не менее дорога ее сердцу, а еще отлично гармонирует с голубым топазом.

Браслет Van Cleef & Arpels

Королева Камилла с браслетом Van Cleef & Arpels / Фото: Getty Images

Ранее мы уже рассказывали вам про любимый браслет королевы Van Cleef & Arpels выполнен из 18-каратного золота и агата в форме четырехлистного клевера. Вообще этот люксовый французский бренд королева Камилла очень любит и имеет несколько браслетов, серьг и колье этой фирмы.

Колье в виде змеи

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Одним из самых ранних любимых личных украшений королевы Камиллы являлось ее старинное бриллиантовое колье в виде змеи. Происхождение ожерелья неизвестно, но предполагается, что оно является семейной реликвией или подарком короля Чарльза. Змеиный мотив в старинных украшениях был символом вечной любви и страсти. Кстати, на своей первой свадьбе с Эндрю Паркер-Боулзом королева Камилла носила похожий браслет в виде змеи на запястье.

Напомним, ранее мы показывали вам любимые ювелирные украшения Камиллы.

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