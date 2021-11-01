Любимые сумки герцогини Корнуольской Камиллы

Герцогиня Корнуольская Камилла достаточно консервативна в выборе нарядов для своих светских выходов. Это касается и ее аксессуаров. Поговорим о любимых сумках супруги принца Чарльза, какие она предпочитает и с какими чаще всего появляется на публике.

Сумка, как у Меган, от DeMellier London

В гардеробе герцогини Корнуольской есть небольшая сумка на короткой ручке от английского бренда DeMellier London. Впервые эту сумку публика увидела у герцогини Сассекской Меган во время ее визита в город Кардифф в январе 2018 года. Спустя какое-то время Камилла также появилась на публике с этим аксессуаром.

DeMellier London / demellierlondon.com

Многие тогда подумали, что Камилла одолжила эту сумку у своей невестки, но, скорее всего, она просто купила такую же. Сумка из телячьей кожи идеально подходит к практически любому наряду.

Герцогиня Корнуольская / Getty Images

Ее можно носить за ручку, как это делает Камилла, так и через плечо. У сумки золотой логотип и фурнитура. Стоимость такой сумки на официальном сайте составляет 295 фунтов (362 доллара), и она представлена во многих цветах (от черного до светло-бежевого и даже белого). У Камиллы есть темно-зеленая и также сумка белого цвета. Именно эту сумку Камилла взяла с собой на саммит ООН по климату COP26 в Глазго, который проходит в эти дни в Шотландии.

Герцогиня Корнуольская / Getty Images

Герцогиня Корнуольская / Getty Images

Новинка от Chanel

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В ноябре 2020 года герцогиня Камилла появилась на публике с обновкой – сумкой от французской марки Chanel. Сумка на короткой ручке и с золотой фурнитурой и маленьким карманом на задней стенке. Впервые герцогиня взяла эту сумку на службу в Вестминстерское аббатство, посвященную Дню перемирия и столетию со дня захоронения Неизвестного воина.

Герцогиня Корнуольская / Getty Images

Ее же Камилла взяла с собой во время визита в Германию спустя несколько дней, где они с принцем Чарльзом почтили память жертв войны и фашизма. Лаконичный аксессуар хорошо подходил к черным нарядам герцогини Корнуольской.

Плетеная сумка от Heidi Klein

Плетеная сумка с бамбуковыми ручками – один из любимых вариантов герцогини Камиллы в летний сезон. Именно эту сумку от марки Heidi Klein герцогиня часто берет в отпуск или королевские туры в теплое время года. Стоимость такого аксессуара – 220 фунтов (270 долларов).

Heidi Klein / heidiklein.com

Это универсальная сумка из рафии (натурального волокна из высушенных листьев пальмы) ручной работы миниатюрного размера с ручками из натурального бамбука и замшевой кисточкой. Легкая сумка компактных размеров идеально подходит для пляжного или городского отдыха и хорошо гармонирует с легкими туниками, которые обожает носить Камилла.

Герцогиня Корнуольская / Getty Images

Герцогиня Корнуольская / Getty Images

Кстати, в гардеробе герцогини Корнуольской есть и другие плетеные сумки. Например, сумка-корзинка с кожаными ручками.

Для некоторых светских выходов герцогиня выбирает клатчи, в ее коллекции есть лаконичный черный, его Камилла часто сочетает с высокими кожаными перчатками. Похожий клатч у герцогини есть и в молочно-бежевом оттенке. Но нельзя сказать, что такой вид аксессуаров герцогиня часто использует.

Герцогиня Корнуольская / Associated Press

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Например, свой питоновый клатч Ее Королевское Высочество брала с собой в тур по Германии. Но редко берет его с собой на другие мероприятия.

Как видим, не так уж много любимых сумок у британской герцогини. Вероятно потому, что супруга принца Чарльза, как и он сам, выступают за здоровое потребление.

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Сумки герцогини Корнуольской (14 фото)

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