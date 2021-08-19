Любимые тиары "английской розы" принцессы Маргарет

21 августа принцессе Маргарет исполнился бы 91 год. Сестра королевы Елизаветы II ушла из жизни 19 лет назад, но многие до сих пор помнят о том, какой была при жизни "английская роза", как принцессу называли многие. Она любила вечеринки, славилась бунтарством и обожала украшения. Вспоминаем сегодня любимые тиары принцессы Маргарет.

Полтиморская тиара

Это та самая тиара, в которой принцесса Маргарет выходила замуж за Энтони Армстронг-Джонса 6 мая 1960 года. Эту тиару принцесса купила себе сама, и это было украшение с историей. Изначально тиара принадлежала жене второго барона Полтимора, в ней она появилась на коронации Георга V в 1911 году. В 1959 году украшение выставили на аукцион, где на него и обратила внимание принцесса Маргарет.

Тиара принцессы Маргарет "Полтимор" / Getty Images

Бриллиантовая тиара была создана мастерами Дома Garrard в 1870-х годах. Маргарет приобрела ее за 5500 фунтов стерлингов в 1959 году. Тиара с легкостью могла трансформироваться в колье и разбираться на 11 брошей, но принцесса носила ее именно как тиару. В ней Маргарет шла под венец и часто выгуливала украшение на различных государственных приемах и банкетах.

Принцесса Маргарет в день своей свадьбы / Getty Images

Также в этой тиаре принцесса однажды искупалась в ванной, а ее муж Тони сфотографировал обнаженную жену с диадемой на голове. Снимок стал общедоступен в 2006 году, хотя сделан был в 1962-м, спустя два года после свадьбы пары. В 2002 году, после смерти принцессы Маргарет, тиару выкупили на аукционе Christie's за 926 400 фунтов стерлингов, где ее выставили наследники королевской принцессы. Где находится диадема сейчас, не известно.

Персидская бирюзовая тиара

Эта тиара была изготовлена ювелирным домом Garrard в 1900 году, ее еще называют "Триумфом любви" из-за того, что в ней есть лавровые венки и узлы влюбленных. Первой хозяйкой тиары была королева Мария. Она купила в Garrard пару драгоценностей, инкрустированных бриллиантами и персидской бирюзой, в том числе эту тиару, колье, брошь и серьги. Ее никогда не фотографировали в тиаре, вероятно, потому что у нее была собственная бирюзовая парюра, в которую также входила солидная тиара.

Принцесса Маргарет / Getty Images

Также читайте Годовщина коронации Георга VI: как отец Елизаветы II стал королем Великобритании

В 1923 году женился ее младший сын принц Альберт, герцог Йоркский, и королева Мария преподнесла будущей супруге сына Елизавете Боуз-Лайон тиару в качестве свадебного подарка. В 1951 году Елизавета подарила украшение своей младшей дочери принцессе Маргарет в качестве подарка на 21-й день рождения. После тиары Полтимор эта новая тиара стала самым крупным украшением в личной коллекции Маргарет. Принцесса часто носила ее на разные мероприятия. В 1967 году в Персидской тиаре Маргарет блистала на королевской премьере фильм "Укрощение строптивой".

После смерти принцессы в 2002 году большинство ее драгоценностей было продано с аукциона в счет уплаты смертного долга, но эта тиара не была включена в продажу. Предполагается, что ее хозяйкой сейчас является дочь Маргарет - леди Сара Чатто.

Тиара "Цветок лотоса"

Сегодня тиару "Цветок лотоса" иногда на банкеты и государственные приемы надевает герцогиня Кембриджская, супруга принца Уильяма, но мало кто знает, что первоначальной хозяйкой тиары была именно принцесса Маргарет. Она получила тиару в подарок от своей матери в 1959 году, незадолго до того как вышла замуж за Энтони Армстронга-Джонса. Наряду с Полтиморской тиарой "Цветок лотоса" была одной из любимых тиар принцессы.

Тиара "Цветок лотоса" на герцогине Кембриджской / Getty Images

Название тиара получила от элементов цветка лотоса (или листка папируса), которые доминируют в этом ювелирном изделии. Тиара была сделана из ожерелья из бриллиантов и жемчуга, которое было подарено Елизавете Боуз-Лайон мужем, а он в свою очередь купил его в ювелирном доме Garrard.

Королева-мать Елизавета Боуз-Лайон, мама принцессы Маргарет / Getty Images

Королева-мать Елизавета носила тиару низко на лбу, как повязку, как это было модно в 1920-х годах. Но в 60-х мода изменилась, и принцесса Маргарет носила тиару уже в классическом виде. В 1993 году принцесса Маргарет одолжила "Цветок лотоса" на свадьбу своей невестке Серене Стэнхоуп, которая выходила замуж за сына принцессы Дэвида Армстронг-Джонса.

Серена Стэнхоуп и Дэвид Армстронг-Джонс / Getty Images

Читайте также: Украшение с историей: браслет принцессы Маргарет выставят на аукцион

Украшения королевы Елизаветы II (16 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку