Любимые тиары королевы Елизаветы II

В королевской шкатулке монарха очень много разных драгоценных тиар. Большинство из них королева Елизавета II получила в наследство от своих предков.

Многие из произведений искусства были привезены из-за границы в Соединенное Королевство в результате гражданской войны, переворотов и революций или приобретены в качестве подарков монарху. Большинство из этих украшений датируется XIX и XX веками.

Владимирская тиара

Эта тиара имеет русское происхождение. Тиару приобрела бабушка королевы Елизаветы II – королева Мария – у Великой княгини Елены Владимировны в 1921 году за 28000 фунтов стерлингов.

Княгиня унаследовала украшение от своей матери, великой княгини Марии Павловны, которая получила его в качестве свадебного подарка от мужа в 1874 году. Изначально на тиаре было 15 больших жемчужин-капель, изготовлена она была ювелиром Карлом Эдуардом Болином. Королева Мария изменила диадему, чтобы в ней поместилось 15 кембриджских изумрудов кабошон.

Владимирская тиара / Getty Images

Королева Елизавета II унаследовала тиару непосредственно от своей бабушки в 1953 году. В день своей коронации Елизавета II фотографировалась в ней для своего фотопортрета в качестве королевы Канады. Чаще всего Елизавета надевает изумрудный вариант, дополняя его изумрудной парюрой "Дели Дурбар".

Королева Мария / Getty Images

Тиара Франж, или тиара Челка

Тиара "Франж" / Getty Images

Эта тиара была создана для королевы Марии в 1919 году. Она была сделала из бриллиантов, когда-то принадлежавших королю Георгу III, и в те времена это было ожерелье. Современный вид тиара получила, уже находясь в шкатулке королевы Виктории (внучки короля Георга III). Далее украшение перешло к внуку королевы Виктории – королю Георгу V, а он в свою очередь преподнес его в качестве свадебного подарка своей жене Марии Текской. В 1936 году королева-консорт Мария подарила тиару своей невестке Елизавете Боуз-Лайон, а она одолжила диадему на свадьбу своей дочери принцессе Елизавете с принцем Филиппом в 1947 году.

Принцесса Елизавета в день свадьбы, 1947 год / Getty Images

Именно эта тиара сломалась в день венчания, и королеве-матери пришлось срочно искать ювелира, который бы смог починить украшение. Позже в этой тиаре выходила замуж единственная дочь королевы Елизаветы II – принцесса Анна, в 1973 году. А в 2020 году тиара увенчала голову внучки королевы – принцессы Беатрис, на ее свадьбе с Эдоардо Мапелли-Моцци.

Принцесса Анна в день свадьбы, 1973 год / Getty Images

Тиара девушек Великобритании и северной Ирландии

Эту тиару будущая королева Елизавета II получила в подарок от своей бабушки королевы Марии в 1947 году. Мария Текская же получила тиару в подарок от девушек Великобритании и Ирландии в 1893 году по случаю ее свадьбы с герцогом Йоркским, позже королем Георгом V.

Тиара девушек Великобритании и северной Ирландии / Getty Images

Диадему приобрели у Дома Garrard & Co. Изначально она была с жемчужинами, но позже, в 1914 году, королева Мария заменила их на 13 крупных бриллиантов.

Эта тиара – одно из самых узнаваемых украшений Елизаветы II, она широко используется на портретах монарха, на британских банкнотах и ​​монетах. А еще она одна из любимых у Елизаветы II, потому что также являлась любимой тиарой ее бабушки Марии.

Тиара Георга IV, или Бриллиантовая диадема

Это именно та тиара, в которой Елизавета II появилась на своей коронации в 1953 году. Второе название украшения – Бриллиантовая диадема, она была изготовлена в 1820 году для короля Великобритании Георга IV и использовалась на церемониях коронаций британских монархов.

Тиара Георга IV / Getty Images

Тиара состоит из 1333 бриллиантов и 169 жемчужин из королевской коллекции королевы Виктории, а также изображений роз, чертополоха и трилистника – официальных символов Англии, Шотландии и Ирландии. Тиару носила каждая королева или королева-консорт, начиная с королевы Аделаиды, жены Вильгельма IV. Именно в этой тиаре королева Елизавета II запечатлена на большинстве почтовых марок и банкнотах стран Содружества. Эту диадему королева Елизавета II также иногда надевает на Государственные открытия Парламента. В остальные дни украшение находится в галерее Букингемского дворца.

Бирманская рубиновая тиара

Бирманский рубин – единственная крупная рубиновая тиара королевы Елизаветы II, которую она периодически надевает. Эту диадему королева заказала ювелирному дому Garrard & Co в 1973 году, камни для украшения были взяты из личной коллекции королевы. Тиара создана в виде венка из роз, лепестки которого составляют серебро и бриллианты, а в центре цветов – кластеры золота и рубинов. Всего в тиаре используется 96 рубиновых камней. Изначально камни были частью ожерелья, которое принцессе Елизавете в 1947 году в качестве свадебного подарка преподнесли жители Бирмы. Бирманцы считали, что рубины помогают защитить владельца от 96 болезней, поражающих человеческий организм, таким образом желая принцессе долгих лет и крепкого здоровья.

Бирманская рубиновая тиара / Getty Images

Бриллианты также были подарены принцессе на свадьбу индийским монархом Низамом Хайдарабадским, у которого была собственная обширная коллекция ювелирных украшений. Он предложил Елизавете выбрать подарок самостоятельно, и она выбрала роскошную тиару с бриллиантами и колье, которое впоследствии разобрали. На самом деле у Елизаветы уже была рубиновая тиара, она перешла к ней по наследству в тот день, когда принцесса стала королевой. В эту коллекцию входил Восточный венец, созданный для королевы Виктории, а затем украшенный рубинами королевой Александрой. Но диадема была одной из любимых королевы-матери, которая только стала вдовой. Вместо того чтобы забрать украшение у своей матери, Елизавета решила сделать новую рубиновую тиару. Теперь в этой тиаре Ее Величество иногда посещает государственные приемы и выходит в свет.

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