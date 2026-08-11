Любимый десерт Одри Хепберн из 4 ингредиентов: простой рецепт

Одри Хепберн / © Associated Press

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Когда мы думаем об Одри Хепберн, перед глазами сразу возникают изящные платья, большие солнцезащитные очки, «Завтрак у Тиффани» и романтические кадры из «Римских каникул». Она стала одной из главных икон стиля XX века, а её образ продолжает вдохновлять дизайнеров и сегодня.

Однако вне камер Хепберн была совсем другой. Ей нравилось готовить для семьи, ухаживать за домом и выращивать цветы и овощи в своём швейцарском поместье, как сообщило издание EatingWell.

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Ее сын Лука Дотти в 2015 году издал книгу «Одри дома: воспоминания о кухне моей матери» («Audrey at Home: Memories of My Mother’s Kitchen»), в которой собрал воспоминания о домашней жизни актрисы и её любимые рецепты. Среди них — пенне с водкой, шоколадный торт со сливками и настоящая летняя находка — персиковый десерт всего из четырёх ингредиентов.

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Персики, которые не покупали

История этого десерта столь же очаровательна, как и сама Одри. По семейным воспоминаниям, актриса могла обменивать персики у соседей, чтобы приготовить из них любимый десерт для семьи. Затем все вместе наслаждались им на террасе дома в Швейцарии после ужина, когда летний вечер уже становился прохладнее.

Никакой сложной выпечки, крема из десятка ингредиентов или многочасового стояния у плиты. Только спелые сезонные фрукты и несколько простых ингредиентов. Именно в этом и заключается особый шарм рецепта: он выглядит празднично, но готовится буквально за считанные минуты.

Ингредиенты

спелые персики — 6 штук

сахар — 3 ст. л

сок 1 лимона

свежая мята — 1 горсть

Приготовление

Персики нужно очистить от кожуры, удалить косточки и нарезать ломтиками. В большой миске их смешивают с сахаром и лимонным соком, после чего оставляют примерно на 60 минут. За это время фрукты успевают пустить сок, а сахар и лимон создают ароматный сироп. Перед подачей персики перекладывают на красивую тарелку или в порционные мисочки и щедро посыпают мелко нарезанной или просто порванной свежей мятой.

Лучше всего подавать этот десерт хорошо охлаждённым, особенно в жаркий летний день.

Почему именно персики

Этот рецепт особенно актуален в разгар лета, когда персики становятся спелыми, ароматными и доступными. Их легко найти не только в супермаркетах, но и на рынках, в небольших фруктовых ларьках или у придорожных торговцев.

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К тому же персики — не просто вкусный сезонный фрукт, они содержат воду, клетчатку, витамины и антиоксиданты, поэтому прекрасно вписываются в легкое летнее меню. А свежая мята придаёт десерту не только прохладный аромат. В ней содержатся растительные соединения, которые потенциально обладают противовоспалительными свойствами.

Таким образом, перед нами тот редкий случай, когда десерт одновременно прост, красив и полезен.

Возможно, именно этот рецепт лучше всего отражает настоящую Одри Хепберн — не недосягаемую идеальную икону с экрана, а женщину, которая любила простые радости: собственный сад, домашнюю еду, семейные ужины и тёплые летние вечера на террасе.

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