Любовь, длившаяся 58 лет, которую хранила Долли Партон

Долли Партон / © Associated Press

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История любви Долли Партон и Карла Дина началась в Нэшвилле в 1964 году. Они познакомились, когда Долли было 18, через два года поженились, а в 2016 году обновили брачные клятвы в честь 50-летия. По словам певицы, секрет их долгого брака был удивительно прост: не позволять повседневности окончательно вытеснить романтику, об этом рассказало издание People.

Долли Партон / © Associated Press

Партон рассказывала, что даже спустя десятилетия у них были свои маленькие традиции. Весной Карл приносил ей букет первых желтых нарциссов и часто прилагал к нему короткое стихотворение. Для Долли такой жест был не менее ценен, чем грандиозное свидание.

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Особое место в их отношениях занимали совместные поездки. Партон готовила любимые блюда, складывала их в корзину и вместе с мужем отправлялась в небольшом кемпере к реке на пикник. А иногда устраивала романтический ужин только для двоих — со свечами, тканевыми салфетками и «настоящим» фарфором вместо привычных бумажных тарелок.

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Долли Партон / © Associated Press

Она признавалась, что они никогда не делали из таких моментов какое-то грандиозное событие. Просто однажды могли почувствовать, что именно сегодня хочется порадовать друг друга, и превращали обычный вечер в маленький праздник.

В 2024 году Партон снова вспоминала их поездки на кемпере и пикники у реки. Похоже, именно такие простые моменты и стали частью их особой истории.

Долли Партон / © Associated Press

Карл Дин скончался в марте 2025 года. После его смерти Долли говорила об этой утрате как о конце великой любовной истории, которую невозможно объяснить тем, кто не пережил подобной связи. Она подчеркивала, что годы, проведённые вместе, не стирают любовь — она остаётся в воспоминаниях и навсегда занимает своё место в сердце.

Долли Партон / © Associated Press

История Долли Партон напоминает, что долгие отношения держатся не только на громких обещаниях. Иногда секрет — в букете без повода, совместном пикнике, любимом блюде или желании красиво накрыть стол просто потому, что сегодня хочется порадовать человека рядом.

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