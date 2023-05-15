Любовь по предсказанию: красивая история любви принцессы Мэри и принца Фредерика

Их роман начался с судьбоносной встречи в Сиднее во время Олимпийских игр 2000 года. Одна гадалка предсказала Мэри, что та встретит успешного иностранца, который покорит ее сердце. 14 мая пара отметила 19-летие своего брака.

Детство кронпринца Фредерика

Фредерик родился 26 мая 1968 года в семье королевы Дании Маргрете II и принца-консорта Хенрика и стал старшим сыном пары. У него также есть младший брат Иоаким.

Родители, в частности отец мальчиков, еще в раннем их детстве объяснил сыновьям, что старший из них – Фредерик – станет в будущем королем Дании, что возлагает на него большую ответственность, а его младший брат всегда останется младшим братом. Что думал по этому поводу Иоаким – не известно, а вот Фредерик, очень тонкий и ранимый по своей натуре ребенок, не очень-то и понимал в те годы, какие к нему выдвигаются требования. Отец мальчиков воспитывал их достаточно строго, много времени уделялось их образованию. Мама Маргрете тоже не слишком трепетно относилась к своим сыновьям и, как призналась уже в преклонном возрасте, часто была несдержанной в воспитании детей.

Взросление и юность принца Фредерика

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / Фото: Associated Press

До 12 лет наследник престола был на домашнем образовании. Так как по своей натуре он был застенчив, ему сложно давались социальные контакты. Социализация мальчика произошла, когда родители отпустили его учиться в обычную школу в 12-летнем возрасте. Там Фредерик открыл в себе любовь к спорту и начал обзаводиться друзьями. Окончательно вдохнуть воздух свободы у принца получилось аж в 21 год, когда он отправился учиться в Университет Орхуса, где когда-то училась и его мать. Там Фредерик изучал политологию, жил наконец-то отдельно от родителей и мог почувствовать себя обыкновенным студентом. Здесь принц и почувствовал настоящий вкус студенческой жизни, в которой было много алкоголя, вечеринок и шумных компаний. На несколько лет учебы кронпринцу удалось вырваться из своей ненавистной королевской реальности.

Встреча с будущей женой Мэри

Кронпринцесса Мэри / Фото: Associated Press

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Юные годы принца Фредерика очень напоминают историю взросления британского принца Гарри – младшего брата наследного принца Уильяма. Он рано лишился опеки матери, принцессы Дианы, когда она погибла в автокатастрофе, и пустился во все тяжкие, словно искал поддержку в объятиях каждой новой девушки, встречавшейся на его пути. Принц Датский Фредерик тоже скитался от одной пассии к другой, а на одной из них – певице Марии Монтель – даже думал жениться. Но в дело вмешалась королева. Она тщательно подбирала кандидатуру на роль невесты для старшего сына и отметала всех, кого считала неподходящими. Но однажды принц встретил девушку родом из Австралии, которую звали Мэри, и влюбился окончательно и бесповоротно.

Мэри Дональдсон до встречи с принцем

Будущая кронпринцесса родилась в многодетной семье в Австралии, куда родители Мэри эмигрировали в 1963 году из Шотландии. Мэри – младшая из четырех детей в семье. Ее отец Джон – профессор прикладной математики, он преподавал в университете Тасмании в Австралии, в США, Южной Корее и Великобритании. Сейчас он читает лекции в университете Копенгагена и университете Орхуса в Дании. Ее мама Генриетта преподавала в младшей школе. Она умерла в 1997 году после неудачной операции на сердце.

Училась Мэри в школе в Техасе, потом окончила Хобарт колледж в Тасмании, а затем обучалась коммерции и юриспруденции в университете Тасмании. Позднее получила сертификаты в области маркетинга и рекламы и работала в нескольких рекламных агентствах. Даже после того, как познакомилась с принцем и переехала жить в Данию. Сейчас работа Мэри заключается в патронаже многочисленных организаций и выполнении различных королевских обязанностей.

Первая встреча пары

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / Фото: Associated Press

Они познакомились в баре Slip Inn Сиднее в 2000 году. В том году там как раз проходили Олимпийские игры. Мэри была с друзьями (своим соседом и подругой), а принц пришел отдохнуть вместе с братом Иоахимом и двоюродным братом принцем Греции Николаосом и принцессой Мартой Луизой из Норвегии. Они встретились с принцем Испании Филиппом, который, как оказалось, знал сестру соседа Мэри. Незадолго до этой встречи одна гадалка предсказала Мэри встречу с обеспеченным иностранцем. Но Мэри и подумать не могла, что это окажется правдой. Роман между ними начался стремительно, но его долго скрывали от публики. Некоторое время пара просто переписывалась по электронной почте. Лишь спустя год датская пресса впервые назвала Мэри Дональдсон новой возлюбленной принца Фредерика. В том же году Мэри переехала к нему в Копенгаген. Королева Маргрете II одобрила кандидатуру Мэри на роль будущей жены своего старшего сына. И хотя Мэри фактически была простолюдинкой, она продемонстрировала свою готовность к переменам, во многом прислушивалась к советам своей будущей свекрови. Говорят, королева Маргрете II души не чает в кронпринцессе Мэри и благодарна ей за то, что, влюбившись в нее, Фредерик понял, где его место, и остепенился.

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Помолвка и свадьба

Кронпринцесса Мэри, королева Маргрете II и кронпринц Фредерик / Фото: Associated Press

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8 октября 2003 года датский королевский дом объявил о помолвке кронпринца Фредерика и Мэри Дональдсон. На пальце невесты появилось кольцо с бриллиантом в изумрудной огранке и с двумя рубиновыми багетами. Их свадьба состоялась 14 мая 2004 года. В день бракосочетания Мэри получила титул Ее Королевского Высочества кронпринцесса Мэри Датская.

Венчание прошло в Соборной церкви Девы Марии в Копенгагене, а свадебные торжества – во дворце Фреденсборг. Невеста шла к алтарю в платье, созданном датским дизайнером Уффе Франком, учеником Армани. Платье было сшито из шелкового атласа цвета слоновой кости, с корсетом, рукавами длиной три четверти и пышной юбкой с необычными драпировками. Накануне замужества Мэри перешла в лютеранство и стала подданной Дании, отказавшись от гражданств Австралии и Великобритании.

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / Фото: Associated Press

В браке у пары родилось четверо детей – старший сын Кристиан и дочь Изабелла, а также близнецы – сын Винсент и дочь Йозефина. Детство у принца Фредерика было не очень радужным, а строгие родители не давали ему необходимого тепла, поэтому, когда у принца появились собственные дети, они с женой решили как можно больше времени проводить с ними. Говорят, королевскую семью иногда можно увидеть во время велосипедных прогулок по Копенгагену, а это уже говорит о многом.

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик с детьми / Фото: Associated Press

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