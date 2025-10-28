Любовь, скандалы и проблемы со здоровьем: члены королевских семей, отказавшиеся от своих титулов

Меган и Гарри, королева Маргрете, Уоллис и Эвард, принц Эндрю / © Getty Images

Принц Эндрю отказался от титула герцога Йоркского

Принц Эндрю / © Associated Press

В октябре 2025 года средний сын покойной королевы Елизаветы II — принц Эндрю — выпустил публичное заявление, в котором объявил, что после консультаций с королем Чарльзом принял решение отказаться от своего титула герцога Йоркского и других оказанных ему почестей на фоне продолжающегося сексуального скандала, связанного с именем Эндрю.

«В ходе обсуждения с королем, а также с членами моей семьи и всего ее окружения мы пришли к выводу, что продолжающиеся обвинения в мой адрес отвлекают от работы Его Величества и королевской семьи. Я решил, как и всегда, поставить свой долг перед семьей и страной на первое место. Я остаюсь верным своему решению, принятому пять лет назад, отстраниться от общественной жизни. С согласия Его Величества мы считаем, что теперь я должен сделать еще один шаг. Поэтому я больше не буду использовать свой титул (герцога Йоркского) и оказанные мне почести», — заявил Эндрю.

Король Эдуард VIII отказался от британского престола

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / © Getty Images

В декабре 1936 года король Эдуард VIII, пробыв на престоле меньше года и так и не быв коронованым, выступил с заявлением по радио, решительно сказав, что отказывается нести бремя короны без любимой женщины — американки Уоллис Симпсон и отрекается от трона, чтобы жениться на ней.

«Я считаю невозможным нести тяжкое бремя ответственности и исполнять свои обязанности короля так, как я бы хотел, без помощи и поддержки женщины, которую я люблю», — сказал король.

После отречения от престола Эдуард получил от своего тогдашнего брата-короля Георга VI титул герцога Виндзорского и ему было разрешено сохранить титул Его Королевского Высочества.

Эдвард и миссис Симпсон поженились во Франции 3 июня 1937 года (ее второй развод был оформлен в мае того же года). На их свадьбе не присутствовал никто из британской королевской семьи.

Герцог и герцогиня Сассекские отказались быть работающими членами семьи

Принц Гарри и Меган Маркл, герцог и герцогиня Сассекские / © Reuters

Спустя 84 года в британской королевской семье история практически повторилась. Принц Гарри, младший сын короля Чарльза, и его жена Меган Маркл объявили в январе 2020 года, что желают сложить с себя обязанности работающих членов королевской семьи и финансировать себя сами. Причин такого решения пары было множество: дворцовые сплетни в адрес герцогини, хейт со стороны папарацци, расизм — это лишь то, что пара спустя время озвучивала публично. Они переехали из Британии в Калифорнию, где счастливо живут в районе Монтесито вместе с двумя детьми — сыном принцем Арчи и дочерью принцессой Лилибет.

Принцесса Марта Луиза отказалась от титула принцессы

Принцесса Марта Луиза и Дурек Верретт / © Instagram принцессы Марты-Луизы

Это произошло еще до ее второй свадьбы с Дуреком Верреттом. В августе 2019 года дочь короля Норвегии Харальда V и королевы Сони заявила, что прекращает использовать титул принцессы в «своих личных деловых целях», но сохранит его, работая в официальном качестве члена королевской семьи, но это длилось недолго. Уже в ноябре 2022 года Марта Луиза отказалась от всех своих королевских покровительств и сложив с себя обязанности члена королевской семьи, чтобы «создать более четкое разграничение между своей деловой деятельностью и своей ролью члена королевской семьи», говорится в заявлении дворца. После ее свадьбы с шаманом, которая состоялась в Норвегии в августе 2024 года, ее новоиспеченный муж не получил никакого титула от дворца.

Принцесса Диана потеряла титул Ее Королевского Высочества

Принцесса Уэльская Диана / © Getty Images

Первая жена короля Чарльза, (а тогда принца Уэльского), принцесса Диана, после их официального развода в августе 1996 года утратила официальный титул Ее Королевского Высочества. Ее 14-летний сын принц Уильям тогда сказал маме, что, когда станет королем, обязательно вернет ей этот титул, но этому не суждено было исполниться.

После развода принцесса сохранила денежное содержание, квартиру в Кенсингтонском дворце и возможность использовать Сент-Джеймсский дворец для развлечений, а также некоторые королевские привилегии, например, право пользоваться самолетами королевской эскадрильи.

Принц Филипп отказался от датского и греческого титулов

Принцесса Елизавета и принц Филипп / © Associated Press

Чтобы стать герцогом Эдинбургским (и, что еще важнее, жениться на будущей королеве Англии — принцессе Елизавете), принцу Филиппу пришлось отказаться от своих датских и греческих королевских титулов и стать британским подданным, приняв фамилию своих бабушки и дедушки по материнской линии — Маунтбеттен.

Принц Филипп родился в Греции, был принцем Греции и Дании и был крещен в Греческой православной церкви. В англиканской церкви он принял крещение за месяц до своей свадьбы с тогдашней принцессой Елизаветой, которая состоялась 20 ноября 1947 года.

Шведские королевские внуки остались без титулов

Король Швеции Карл Густав с супругой королевой Сильвией, дочерью Викторией и внуками Эстель и Оскаром / © Getty Images

Пятеро внуков короля Швеции Карла XVI Густава и королевы Сильвии перестали быть членами Шведского королевского дома после того, как их дед лишил их титулов Их Королевских Высочеств в августе 2019 года. С тех пор родилось еще четверо внуков, последняя из которых — принцесса Инес — появился на свет в феврале 2025 года.

Все они сохранили свои титулы принца и принцессы, но эти титулы станут личными, и будущие супруги или дети не будут иметь на них права. Целью отмены титулов было сокращение королевских обязанностей, которые должны были исполнять дети.

Принцесса София и принц Карл Филипп с детьми — внуки короля, которых лишили титулов / © Getty Images

Как пишет журнал People, это решение не касается принцессы Эстель и принца Оскара, детей кронпринцессы Виктории (наследницы шведского престола) и ее мужа, принца Даниэля. В отличие от своих кузенов, Эстель и Оскар продолжат принадлежать к королевскому дому.

Принцесса Эстель и принц Оскар — дети кронпринцессы Виктории и принца Даниэля / © Getty Images

Нидерландский принц Фризо Оранско-Нассауский выбрал любовь вместо титула

С рождения принц Фризо, уроженец Нидерландов, носил титулы принца Оранского-Нассау, принца Нидерландов и Йонкера ван Амсберга. По данным королевского дома Нидерландов, когда он планировал жениться на простолюдинке Мейбл Виссе Смит, пара сознательно не запросила разрешения парламента, хотя это требовалось конституцией страны. В результате принц Фризо был лишен титула принца Нидерландов в 2004 году и исключён из линии престолонаследия Нидерландов.

Мейбл и принц Фризо / © Associated Press

В феврале 2012 года принц Фризо попал под лавину во время катания на горных лыжах. Это привело к повреждению мозга и коме. Он скончался в возрасте 44 лет в августе 2013 года от осложнений, связанных с несчастным случаем.

Принцесса Нидерландов Беатрикс отреклась от престола

Принцесса Беатрис и король Виллем-Александр / © Getty Images

Бывшая королева Нидерландов правила страной с 1980 года до 2013 года, а потом отреклась от престола в пользу своего старшего сына — принца Оранского Виллема-Александра (ныне короля Виллема-Александра).

Эта передача власти является семейной традицией. Мать Беатрикс, Юлиана Нидерландская, была королевой с 1948 года до своего отречения от престола в 1980 году, когда Беатрикс приняла бразды правления. А Юлиана стала королевой, поскольку ее мать, Вильгельмина, была королевой Нидерландов с 1890 по 1948 год, после чего она отреклась от престола, уступив место Юлиане.

Датская королева Маргрете II отреклась от престола

Королева Маргрете II / © Getty Images

После более чем полувекового правления — самого долгого срока для скандинавского монарха — королева Дании Маргрете II отреклась от престола, чтобы ее сын, теперь известный как король Фредерик X, мог взять на себя управление страной.

В канун нового 2024 года она объявила, что отречется от престола всего через две недели, указав на то, что основной причиной ее решения стали проблемы со здоровьем.

Король Фредерик X королева Мэри / © Getty Images

Помимо продолжительности своего исторического правления, королева Маргрете вошла в историю как первая женщина, которой было разрешено унаследовать трон Дании благодаря Акту о престолонаследии 1953 года. До нее на троне был ее отец — король Фредерик IX, который скончался в 1972 году.

Испанский король Хуан Карлос I отрекся от престола

Хуан Карлос I и его супруга королева София / © Getty Images

История знает еще один пример, когда монарх отрекается от трона в пользу своего ребенка. В 1975 году королем Испании после смерти Франсиско Франко стал Хуан Карлос. Он занимал этот пост до 2014 года, когда добровольно передал трон своему единственному сыну, королю Филиппу VI. Его срочное отречение было связано с многочисленными скандалами, связанными с финансовыми махинациями. С тех пор Хуан Карлос отошел от дел и даже переехал в другую страну и практически никогда не появляется на семейных публичных мероприятиях.

