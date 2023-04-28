Любовница короля и содержанка: история прабабушки королевы Камиллы – Алисы Кеппел

Камилла Паркер-Боулз пошла по стопам своей прабабушки Алисы Кеппел и закрутила роман с наследником британского престола еще в начале 70-х. Но времена были другие, и Чарльз, который был влюблен в миссис Шанд буквально с первой их встречи, не покидал идею на ней жениться.

Как прабабушка королевы Камиллы – Алиса Кеппел – стала любовницей и правой рукой короля Эдуарда VII, которой он доверял больше, чем своей собственной супруге - королеве Александре Датской, расскажем сегодня.

Кто такая Алисса Кеппел

Прабабушка Камиллы была британской аристократкой и светской львицей. А еще невероятной красоткой с голубыми глазами, каштановыми волосами, пышной грудью и тонкой талией. Ее называли одной из самых известных женщин эдвардианской эпохи, и славу эту Алиса обрела сама.

Алиса Кеппел / Фото: Getty Images

Алиса Фредерика Эдменстен родилась 29 апреля 1868 года в Стратблейне, в Шотландии. Дома девочку называли Фредди. Она была младшим ребенком в семье, где росло одиннадцать детей, лишь девять из которых дожили до взрослого возраста. Отец Алисы был адмиралом Королевского военно-морского флота.

Все детство и юность Алиса провела вместе с братьями и сестрами в семейном поместье Дунтрит. Замок стал свадебным подарком короля Шотландии Роберта III своей дочери Марии, которая выходила замуж в четвертый раз за Уильяма Эдменстена в 1405 году - предка Алисы. Про юные годы прабабушки королевы Камиллы почти ничего не известно, на слуху ее имя стало после замужества.

Брак и светская жизнь

Алиса Эдменстен вышла замуж достаточно рано - ей было всего 23 года, хотя по рамкам тех времен это считалось абсолютной нормой. Их свадьба с достопочтенным подполковником Джорджем Кеппелом состоялась 1 июня 1891 года. Он был сын 7-го графа Альбемарля, на четыре года старше Алисы и на момент их свадьбы служил солдатом в британской армии. В браке у них родилось две дочери: Вайолет и Соня (как раз Соня приходится родной бабушкой королеве Камилле). Семья жила дружно, но бедно, а Алисе хотелось стать частью высшего британского общества.

Глава семейства зарабатывал немного, и именно бедность побудила женщину искать богатых мужчин на стороне и крутить с ними романы. Так как Алиса была красавицей, да еще и с легким нравом, она нравилась мужчинам. Ее муж знал, что жена ему неверна, но относился к ее изменам с иронией. Он говорил: "Я не возражаю против того, что она делает, пока она в конце концов возвращается ко мне". Сам Джордж тоже не был кристально чистой репутации человеком, он очень любил женщин и имел с ними связи. Это был брак, в котором оба партнера обо всем договорились с самого начала. Одна из их дочерей как-то сказала, описывая их семью: "Брак товарищеских отношений, любви и смеха".

Роман Алисы с принцем Уэльским, будущим королем Эдуардом VII

С принцем Уэльским (старшим сыном королевы Виктории) Алиса познакомилась, когда ей было 29, а ему 56 лет. Большая разница в возрасте не стала помехой для их романтических отношений. Эдуард очень любил женщин, и его жена Александра Датская знала, что у мужа есть несколько любовниц.

Король Эдуард VII с супругой Александрой Датской / Фото: Getty Images

Но к Алисе Кеппел она относилась с большей благосклонностью, чем к другим дамам, которые зачастую много болтали и хвастались своим положением. Алиса была другой. Она положительно влияла на принца Уэльского. Их отношения продолжились и после восшествия Эдуарда VII на престол в 1901 году.

Королева Виктория с сыном принцем Эдуардом / Фото: Getty Images

Алиса была одной из немногих людей, которые умели найти подход к крутому нраву короля, она была в состоянии сгладить его перепады настроения и даже налаживала контакты между монархом и его министрами. Политики часто обращались к миссис Кеппел с просьбой помочь донести до короля ту или иную информацию в правильном ключе, и она соглашалась. Не любила лишь, когда об этом начинали говорить публично.

Король Эдуард VII / Фото: Getty Images

Жизнь Алисы Кеппел при короле стала богатой и безмятежной. Она оставалась его любовницей до конца его дней. Король скончался в 1910 году.

Конец эпохи короля и переезд Алисы

Эпоха короля Эдуарда закончилась со смертью монарха, и его экс-любовница больше не нужна была при дворе. В том же году Алиса с супругом уехали из Великобритании. Многие считали, что Кеппел не смогла смириться со смертью короля. Странствуя несколько лет и периодически возвращаясь в Британию в дом на Гросвенор-стрит, который для Алисы купил король Эдуард VII, окончательно семья решила уехать из страны в 1925 году. Они перебрались в Италию, купив себе виллу во Флоренции.

Когда внук Эдуарда VII – Эдуард VIII – объявил о своем отречении от престола 11 декабря 1936 года, чтобы жениться на разведенной американке Уоллис Симпсон, Алиса Кеппер во время обеда в отеле "Ритц" сказала: "В мое время все было намного лучше".

Королева Камилла посетила англиканскую церковь Святого Марка, где она возложила цветы к мемориальной доске в честь ее прабабушки Алисы Кеппел / Фото: Getty Images

Умерла Алиса в 1947 году от цирроза печени. Ее муж Джордж ушел за ней следом спустя два месяца, так и не сумев пережить смерть жены. Их брак продлился долгих 56 лет.

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