Любовницы президентов: топ-10 историй из жизни политиков

К личной жизни политиков всегда было особое внимание, поэтому скандалы с разводами, любовницами и внебрачными детьми - обычное дело.

Поскольку в последние дни все особенно следят за личной жизнью экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, мы решили вспомнить, кто еще из известных президентов попадал в "любовные истории", а также немного подробнее взглянуть на роман заключенного в Грузии политика и депутата Верховной Рады Елизаветы Ясько.

Елизавета Ясько

Єлизавета Ясько / УНИАН

Об отношениях Елизаветы Ясько и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили стало известно после его задержания в Тбилиси. Депутат от "Слуги народа" поделилась в своей соцсети роликом, в котором они признаются в отношениях. По словам Елизаветы, видео было записано еще до отъезда Саакашвили в Грузию.

Нам известно, что екс-президент женат на уроженке Нидерландов Сандре Рулофс, в браке с которой у него родилось двое сыновей — Эдуард и Николаз. Младший сын проживает с мамой, старший — учится в Соединенных Штатах.

Ясько же замужем не была, и разведены ли супруги Саакашвили официально, неизвестно. Однако, по словам Елизаветы, супруги больше не вместе, и она единственная женщина в его жизни. Также они уже длительное время проживают вместе, но в Грузию переезжать не намерены.

Карла Бруни

Карла Бруни / Associated Press

История Карлы - знаменитой французской супермодели и певицы, практически уникальна на фоне всех остальных. Ведь на ней президент Франции Николя Саркози все же женился.

Отношения пары начались в 2007 году. Они встретились на званом ужине у Жака Сегела, известного публициста и рекламного гения, и сразу понравились друг другу. Согласно официальной версии, на момент знакомства Саркози уже был разведен с Сесилией Аттиас, с которой прожили вместе 25 лет, а Карла рассталась с радиоведущим Рафаэлем Энтовеном, от которого у нее сын Орельен.

Но все же сомнения у многих вызвал тот факт, что отношения с моделью Саркози начал через три месяца после развода. Многие полагали, что именно Карла стала причиной развода президента, ведь слухи о том, что у Саркози новый роман, появились еще в 2005 году.

Отношения пары развивались стремительно - через месяц после официального знакомства они вместе появлялись на публике, и Николя даже познакомил Карлу с родителями. В феврале 2008 года, через несколько месяцев после знакомства, они тайно сыграли свадьбу, а в 2011-м стали родителями дочки Джулии.

Мэрилин Монро

Мэрилин Монро / Getty Images

Одной из самых ярких любовных историй, о которой до сих пор строят легенды, стали отношения секс-символа 50-х Мэрилин Монро и президента Джона Кеннеди. Были ли отношения этой пары серьезными, так и остается загадкой. Они пересекались несколько раз на протяжении довольно короткого периода времени между 1961-м и 1962 годами, и за это время их ни разу не застали вместе папарацци, которые буквально везде ходили по пятам за кинодивой и президентом.

Но все же то, что у пары был короткий роман, - действительно правда. О том, что Монро провела ночь с политиком, она сама призналась нескольким друзьям и своему массажисту, который и рассказал эту историю. Но вот когда Монро была еще жива, пресса не писала о романе этой пары ничего.

А что касается истории о том, что Монро была еще и в отношениях с сенатором Робертом Кеннеди, то это всего лишь очередная конспирологическая теория, которая не имеет ничего общего с реальностью.

Анн Пенжо

Анн Пенжо с дочерью / Getty Images

Французский президент Франсуа Миттеран жил, как говорят в народе, на две семьи, а пикантность ситуации добавлял тот факт, что покои жены и любовницы находились в Елисейском дворце. Когда Миттеран умер и тайное стало явным, французов возмутило использование их президентом своего служебного положения – на их взгляд, он имел право содержать за государственный счет только одну супругу и прилагающихся к ней отпрысков.

Говорят, свою официальную семью – жену и двоих сыновей – Миттеран любил меньше, чем любовницу Анн Пенжо, которая родила ему дочь, поэтому на ее половине он бывал гораздо чаще. Неудивительно, что законная супруга президента ненавидела Пенжо лютой ненавистью и была против того, чтобы та появлялась на похоронах Миттерана, однако Анн все-таки пришла и привела с собой дочь, так что у его гроба стояло сразу две президентские семьи.

Сильвия Кристель

Сильвия Кристель / Getty Images

Сильвия Кристель знаменита как исполнительница главной роли в эротическом фильме "Эммануэль" и по совместительству любовница французского президента Валери Жискар д'Эстена, в Елисейском дворце не жила, но часто сопровождала его в поездках и играла роль хозяйки во время официальных мероприятий. Французы знали об отношениях своего женатого президента с соблазнительной актрисой, но относились к этому спокойно – скорее всего, для этой любвеобильной нации подобные адюльтеры в порядке вещей.

Что же до самой Сильвии, то она не рассчитывала на роль первой леди и не подталкивала Жискар д'Эстена к разводу. Когда же она узнала, что ее любовник встречается с другими женщинами, их отношения и вовсе сошли на нет.

Жюли Гайе

Жюли Гайе / Getty Images

Не отставал от своих предшественников еще один французский президент Франсуа Олланд. Его роман с актрисой Жюли Гайе стал достоянием общественности совершенно случайно – в январе 2014 года журналисты заинтересовались: что делает президентский мотороллер у двери дома, в котором живет Гайе? Открытие, которое они сделали, ошарашило всех – оказывается, Олланд, как заправский разведчик, в течение трех (!) лет скрывал свой роман с актрисой.

Разразился страшный скандал: президента не осуждал только ленивый, а Гайе подала в суд на газету, опубликовавшую результаты расследования, во всеуслышание назвав отношения с Олландом ошибкой. Казалось бы, инцидент исчерпан, но вскоре стало известно, что любовники не расставались, просто стали еще более осторожными. Французскому президенту пришлось развестись с женой Валери Триервейлер.

Моника Левински

Моника Левински / Associated Press

Роман практикантки Белого дома Моники Левински и президента Соединенных Штатов Билла Клинтона длился два года. Когда разразился скандал, Клинтон поклялся под присягой, что никогда не спал с ней, но Левински предъявила платье, в котором занималась любовью с президентом в Овальном кабинете Белого дома.

Сегодня Монику обвиняют в том, что она погубила политическую карьеру Клинтона, а сама при этом прославилась на весь мир. Однако ее известность была замешана на оскорблениях и унижениях, которым она подверглась после этой истории. Устав от травли, Левински уехала в Европу – окончила Лондонскую школу экономики, получила степень магистра социальной психологии и написала диссертацию.

Вернувшись в Соединенные Штаты, Моника пыталась устроиться на работу, но, помня об истории с Клинтоном, ее никуда не брали. Сегодня Левински – советник Фонда Bystander Revolution, он помогает людям, ставшим объектами виртуального буллинга. Левински знает, как им помочь, ведь когда-то она сама прошла через это.

Вера Бейкер

Об отношениях Барака Обамы с его помощницей Верой Бейкер стало известно благодаря откровениям водителя президента США – в интервью таблоиду National Enquirer он рассказал, что у них был роман во время компании по избранию Обамы в Сенат в 2004 году, а после того как будущий президент стал сенатором, их отношения стали еще более близкими.

В то время Барак и Вера встречались в одной из гостиниц Вашингтона. По словам журналиста, свидетельства водителя, который возил Бейкер на свидания, подтверждает запись с видеокамер отеля. Правда, широкой общественности пленку так и не предъявили. Сама Вера отрицает возможность связи с президентом, утверждая, что этого не было и быть не могло, но ей, похоже, никто не верит.

Алина Кабаева

Getty Images

Отношения спортсменки Алины Кабаевой и российского президента Владимира Путина постоянно обсуждаются в прессе, правда, доказательств того, что они действительно существуют, нет, поэтому о них говорят на уровне слухов. Если верить им, Путин и Кабаева познакомились еще в 2006 году, когда гимнастка ушла из большого спорта и получила награду за свои заслуги перед страной из рук президента. Вскоре между ними начался роман, и в 2008 году Путин тайно развелся с женой, которая именно с этого времени перестала появляться вместе с ним на официальных мероприятиях.

Знающие люди также утверждают, что Кабаева родила от Путина двоих детей – мальчика и девочку, с которыми живет в официальной президентской резиденции Бочаров Ручей в Сочи. Сама Алина утверждает, что у нее вообще пока нет своих детей, а ребенок, с которым она запечатлена на знаменитой фотографии и который якобы является их совместным с Путиным сыном Дмитрием, на самом деле – ее племянник Арсений.

Любовь Полежай

Любовь Полежай

О том, что у Виктора Януковича была любовница, стало известно после событий на Майдане в конце 2013 года. Любовь Полежай – родная сестра кухарки экс-президента Надежды Маринцевой – как и сам экс-президент, родом из Енакиево. Школу она окончила в российском Тамбове, а Университет экономики и торговли – в Донецке. Существует как минимум две версии того, как Полежай познакомилась с Януковичем. Бывший муж женщины Егор утверждает, что она работала в Межигорье официанткой, где и сошлась с экс-президентом, а Юлия Левочкина рассказала в интервью: "Она работала моей помощницей, а потом стала близка к бывшему президенту".

В Межигорье Любовь жила со своей двенадцатилетней дочерью Марией, которая часто постила в соцсетях селфи на фоне роскошных интерьеров поместья. В Киеве у Полежай была квартира на Оболонском проспекте, но, по словам соседей, в последние годы она там не появлялась. Из Межигорья Полежай уехала вместе с Виктором Януковичем – камеры запечатлели женщину с маленькой собачкой на руках, которая садилась в вертолет вместе с экс-президентом. Где сейчас находится Любовь Полежай – впрочем, как и сам Виктор Янукович, – неизвестно.

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