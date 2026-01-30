Любовница короля и оккультистка Версаля: темное дело французской маркизы де Монтеспан

Маркиза де Монтеспан

Маркиза де Монтеспан родилась в 1640 году в очень знатной семье. В двадцать лет она стала фрейлиной при дворе в Версале — служила невестке короля, герцогине Орлеанской. Через три года она вышла замуж за маркиза де Монтеспана. Однако все это время ее взгляд был прикован к Королю-Солнцу — Людовику XIV. Проблема заключалась в том, что у короля уже была официальная фаворитка — тихая и нежная Луиза де Лавальер.

Стратегия Монтеспан была гениальной — она решила стать лучшей подругой Луизы, а со временем, благодаря своему острому уму, начала развлекать короля, заставляя его смеяться и обращать на себя внимание. К тому же она считалась выдающейся красавицей — бесспорно, это тоже сыграло свою роль. К 1667 году она официально вытеснила свою подругу и стала главной фавориткой Людовика XIV. Ее муж, маркиз де Монтеспан, был настолько разъярен тем, что стал рогоносцем, что, по легенде, украсил свою карету оленьими рогами — символом измены. Однак саму Монтеспан це анітрохи не турбувало.

Маркиза де Монтеспан и ее дети / Фото: Общественное достояние

Она была любовницей короля и фактически превратилась в королеву Версальского двора. Примерно с 1667 по 1680 год она оставалась безоговорочной фавориткой Людовика XIV. У них родилось семеро детей, а она жила в апартаментах в Версале, которые были даже роскошнее покоев королевы. Монтеспан находилась в центре моды, власти и искусства.

Тем временем начальник полиции расследовал так называемое «дело ядов», арестовав женщину по имени де ла Вуазен, которая была частью большой сети отравлений, колдовства и темных ритуалов. Она обвинила во всем этом и Монтеспан, заявив, что та участвовала в черных мессах, чтобы не потерять любовь короля.

Маркиза де Монтеспан / Фото: Общественное достояние

Монтеспан обвинили в том, что она лежала обнаженной на алтаре во время сатанинского обряда, в ходе которого якобы принесли в жертву младенца, чтобы помочь ей сохранить благосклонность Людовика XIV. Когда король прочитал эти донесения и увидел, что в них фигурирует его собственная фаворитка — независимо от того, правда это или нет, — он приказал засекретить документы и прекратил расследование. Но скандал уже разрушил репутацию Монтеспан, и она так и не смогла вернуть доверие или любовь короля.

В 1691 году она покинула Версаль и до конца жизни уединилась в монастыре.