Любят раздеваться: обнаженные фото звезд

В 2021 году знаменитости без стеснения баловали своих поклонников откровенными снимками, на которых они без одежды демонстрировали свои прелести.

Знаменитости знают, как привлечь к себе внимание, поднять свою популярность и увеличить количество подписчиков в своем Instagram. Самый легкий способ – это опубликовать откровенное фото, а лучше – обнаженное.

Раздеться перед камерой может не каждая звездная красотка, но героини нашей подборки это делают без всяких комплексов и стеснения.

Деми Роуз

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Британская "Ким Кардашьян" является самой большой и смелой любительницей голых фото. Модель обожает хвастаться своими сексуальными формами, особенно обнаженными.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Роуз - обладательница пышного бюста, и больших ягодиц, которые напоминают большой и сочный персик.

Деми в обнаженном виде читает книги в саду и даже занимается спортом.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Хлоя Ферри

Еще одна обладательница пышных форм, которая обожает ими хвастаться. Но Ферри созрела в этом году лишь на одно провокационное фото. Хлоя сфотографировалась обнаженной, релаксируя в неполной ванне с пеной. Интимные места красотка прикрыла пеной.

Хлоя Ферри / Instagram Хлои Ферри

Белла Торн

Любит эпатировать публику своими провокационными снимками смелая Белла Торн. В ее Instagram есть немало кадров, на которых она позирует обнаженной.

Белла Торн / Instagram Беллы Торн

Белла Торн / Instagram Беллы Торн

Модель устроила себе фотосессию в ванне с пеной. От таких снимков градус у ее фолловеров точно поднялся.

Белла Торн / Instagram Беллы Торн

Белла Торн / Instagram Беллы Торн

Абсолютно голой Торн снялась и вместе со своей подругой. Получилось горячо.

Белла Торн / Instagram Беллы Торн

Белла Торн / Instagram Беллы Торн

Адриана Лима

Экс-"ангел" Victoria's Secret прошедшим летом привела в восторг поклонников своим обнаженным снимком. Лима соблазнительно позировала, стоя возле водоема спиной к камере и сверкая сексуальной пятой точкой. У нее были распущены волосы. Руками модель закрывала свет луны.

Адриана Лима / Instagram Адрианы Лимы

Рози Хантингтон-Уайтли

Обнажалась в этом году для глянца Рози Хантингтон-Уайтли. Раздетая модель украсила обложку апрельского выпуска журнала Elle UK. Рози позировала, сидя на столике, спиной к камере. Она перед собой скрестила руки и продемонстрировала ладони. Ее волосы были собраны в пучок.

Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева взбудоражила воображение фолловеров, раздевшись во время отдыха на Бали. Певица опубликовала пикантный снимок, на котором она релаксирует в круглой ванне с цветами под навесом. Артистка соблазнительно позировала, откинув назад голову и прикрыв обнаженную грудь руками с цветами.

Надя Дорофеева / Instagram Владимира Дантеса

А муж Нади - Владимир Дантес - сначала показал свое обнаженное фото (он вместе с супругой наслаждался водными процедурами), а затем и их совместное.

Владимир Дантес / Instagram Владимира Дантеса

Надя Дорофеева и Дантес / Instagram Владимира Дантеса

Злата Огневич

Обнаженной в ванне позировала в фотосессии главная героиня реалити-шоу "Холостячка-2" – Злата Огневич. Певица взбудоражила воображение подписчиков в Instagram пикантными кадрами, на которых соблазнительно демонстрировала свое голое тело, обмазанное пеной.

Злата Огневич/Фото Оксаны Кирик

Злата Огневич/Фото Оксаны Кирик

Злата Огневич/Фото Оксаны Кирик

Злата Огневич/Фото Оксаны Кирик

Она акцентировала внимание на изящных ключицах, плечах, шее и спине.

Злата Огневич/Фото Оксаны Кирик

Злата Огневич/Фото Оксаны Кирик

Анна Богдан

Победительница 11-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", возлюбленная Михаила Заливако – Анна Богдан, выложила в Instagram пикантный снимок из спальни. Красотка позировала в постели обнаженной, закутавшись в белоснежное одеяло. На ней были белые носки. В руке она держала бокал с белым вином.

Анна Богдан / Instagram Анны Богдан

Анна Гузеева

Участница 11-го сезона проекта "Холостяк" – Анна Гузеева – в обнаженном виде украсила обложку декабрьского выпуска украинского журнала Playboy. Девушка позировала в одних лиш лакированных ботфортах-стрипах. В одной руке она держала белый кружевной веер, а другой прикрывала сексуальную грудь.

Анна Гузеева/Instagram Анны Гузеевой

Полина Логунова

Раздевалась в этом году и healthy & beauty-блогер, ведущая и жена Дмитрия Ступки - Полина Логунова. Во время отдыха в Доминиканской Республике Полина обнажилась в ванной комнате и сделала селфи.