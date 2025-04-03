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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Звезды
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Время на прочтение
2 мин

Любят сад и огород: как монархи и их родственники копаются в земле

Самым ярым поклонником садоводства можно смело назвать короля Великобритании Чарльза III.

Автор публикации
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз III

Король Чарльз III / © Getty Images

Еще будучи молодым, тогдашний принц Уэльский сбегал в свое поместье Хайгров-хаус, где любил наслаждаться природой и садоводством. Чарльз любит выращивать овощи, которые потом его повара используют в приготовлении блюд для Его Величества. Это его хобби разделяет и его супруга королева Камилла.

Король Чарльз III / © Getty Images

Король Чарльз III / © Getty Images

Король Виллем-Александр и королева Максима всегда, когда выдается возможность, присоединяются к работам на огороде во время своих заграничных поездок. На этих фото супруги запечатлены во время визита в деревню Ксилофагу на Кипре.

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Члены испанской королевской семьи также иногда наведываются в село, которому вручают почетную премию «Образцовый город Астурия». Эта премия присуждается городу или деревне в Астурии, которая выдающимся образом отличилась в защите и сохранении своей природной среды, своего исторического и культурного наследия. В прошлом году монархи посетили деревню Сотрес в Кабралесе всей семьей.

Королева Летиция и король Филипп VI с дочерьми Леонор и Софией / © Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI с дочерьми Леонор и Софией / © Getty Images

Принц и принцесса Уэльские также любят все, что связано с природой, садом и огородом. Нам не известно, сажает ли принцесса Кейт какие-то растения у себя в доме в Норфолке или в Виндзоре, но на публичных мероприятиях она неоднократно была замечена за таким занятием.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Ранее, напомним, мы собирали подборку монархов, которые любят высаживать деревья.

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