Флоренс Пью / © Associated Press

Реклама

Похоже, в Голливуде даже естественные изменения внешности могут стать поводом для очередной волны домыслов о пластической хирургии. На этот раз под прицел пользователей соцсетей попала актриса Флоренс Пью, известная по фильмам «Дюна» и «Маленькие женщины». Поводом для дискуссии стали её недавние появления на красных дорожках, об этом сообщило издание People.

Лицо женщины меняется

Флоренс Пью / © Associated Press

17 ноября в Instagram было опубликовано видео, авторы которого сравнили фотографии актрисы разных лет и высказали предположение, что она могла прибегнуть к косметическим процедурам. По мнению авторов ролика, раньше у Флоренс были более округлые щеки, которые придавали её лицу узнаваемые черты, тогда как сейчас её подбородок и линия челюсти кажутся более выразительными.

Реклама

Они также обратили внимание на популярность в киноиндустрии так называемого скульптурного облика — четко очерченных скул, более острого подбородка и выразительных контуров лица.

Реклама

Сама Пью не оставила эти предположения без ответа. Актриса довольно резко высказалась о привычке публики анализировать женскую внешность.

«Ребята, мне исполнилось 30. Я женщина. Тело и лицо меняются. В этом нет ничего удивительного. Однако то, что люди даже не могут отличить старение от пластической хирургии, — тревожно. К сожалению, пухлые „детские“ щечки не остаются навсегда» — написала актриса.

Подписчики быстро поддержали звезду. В комментариях пользователи напоминали, что возрастные изменения лица — естественный процесс и женщины не должны оправдываться за то, как они выглядят.

Флоренс выступает против навязанных стандартов красоты

Флоренс Пью / © Associated Press

Это не первый случай, когда актриса открыто говорит о давлении, с которым сталкиваются женщины в индустрии развлечений. Ещё в 2024 году она рассказывала о двойных стандартах Голливуда и постоянной необходимости соответствовать чужим ожиданиям.

Реклама

По словам Пью, женщинам приходится следовать негласным правилам, а стоит только выйти за их рамки — как вас уже могут назвать капризной, требовательной или проблемной.

Актриса также вспоминала, как её поражали заголовки о внешности других знаменитостей, в частности Киры Найтли. Вместо того чтобы говорить о таланте и профессиональных достижениях женщин, социальные сети нередко сосредотачивались на их весе, фигуре или чертах лица.

Флоренс Пью / © Associated Press

«Единственное, о чём люди хотят говорить, — это какая-то чепуха о том, как они выглядят» — заметила Флоренс.

История Флоренс Пью в очередной раз напоминает, насколько абсурдными могут быть общественные ожидания в отношении женской внешности. От женщин требуют оставаться молодыми, но в то же время осуждают любые попытки изменить свою внешность. А если они просто становятся старше, то даже это становится поводом для обсуждений. Поэтому, возможно, пришло время перестать искать следы пластических операций на каждой новой фотографии знаменитостей и позволить женщинам просто быть собой в 20, 30, 40 лет и в любом возрасте.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров