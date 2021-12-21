Малобюджетная комедия, которая могла не выйти: 12 фактов о фильме "Один дома"

Это один из самых любимых праздничных фильмов всех времен, поэтому в преддверии праздников предлагаем немного заглянуть за кулисы его создания.

"Один дома" - это один из тех фильмов, которые ежегодно многие из нас с удовольствием пересматривают. Комедия очень проста, понятна, с хорошими шутками и отличными актерами, более того, в финале фильма нам показывают, как маленький мальчик осознает истинную суть Рождества и начинает ценить то, что у него есть большая и любящая семья. Со смелостью можно сказать, что это фильм на все времена, ведь спустя более чем 30 лет его по-прежнему обожают и смотрят на Рождество и Новый год.

Но даже если вы регулярно пересматриваете этот фильм перед праздниками, возможно, вы не знаете некоторые нюансы того, как он создавался и какие с ним были проблемы у создателей - Джона Хьюза и Криса Коламбуса. Поэтому предлагаем заглянуть за кулисы "Один дома" и прочитать эти малоизвестные факты о нем.

1. В прокат "Один дома" вышел 16 ноября 1990 года, но идея фильма о мальчике, который остался дома один, пришла Джону Хьюзу во время работы над фильмом "Дядюшка Бак". В этом комедийном семейном фильме маленький Маколей Калкин сыграл одного из троих детей, за которым дядюшка должен был присматривать, пока их мама в отъезде.

Загоревшись идеей, Хьюз решил снять "Один дома" с ребенком в главной роли, но для него это был совершенно новый опыт, ведь ранее режиссер работал над молодежными и семейными фильмами, где в главной роли были не малыши. Над сценарием Хьюз работал несколько недель вместе с Крисом Коламбусом, и в результате у них вышла замечательная история, которую можно было продать киностудии.

2. С готовым сценарием Хьюз пошел на студию Warner Brothers. На встрече было определено, что поскольку в фильме нет суперзвезд и вообще он может провалиться в прокате, то больше 10 миллионов долларов не стоит. Может показаться, что 10 миллионов - это много, но для картины, где должно было быть задействовано множество актеров, каскадеров и людей, работавшими над декорациями и другими нюансами создания фильма, это было очень мало - деньги нужны были и на зарплаты, и на производство. Но все же Хьюз пообещал студии, что сам снимет фильм и всего за 10 миллионов.

В результате работы расходы превысили заявленные, Джон был уверен, что когда Warner Brothers увидят снятый материал - согласятся заплатить любую сумму. Но чуда не случилось, когда компании сообщили, что фильм обойдется ей в 14,7 миллионов - бюджет не приняли и фильм закрыли.

3. Но, как мы все знаем, "Один дома" все же вышел, но только на киностудии 20th Century Fox. Понимая, что Warner Brothers могут не выделить деньги, Хьюз за несколько недель до предоставления окончательного бюджета втайне встретился с представителем компании 20th Century Fox и рассказал им о сюжете фильма. История очень понравилась "Fox", и они согласились снять это кино и еще и поднять сумму бюджета до 18 миллионов долларов. Таким образом, работа продолжилась, и "Один дома" вышел под крылом 20th Century Fox.

4. Что касается актеров, что Маколей так понравился Джону Хьюзу в фильме "Дядюшка Бак", что никого другого в роли Кевина Маккаллистера он не видел - роль была написана специально для него. Но все же перед стартом съемок Коламбус прослушал около 100 детей. Также кастинг проходили другие актеры фильма.

Кадр из фильма "Один Дома", 1990 год

5. При выборе главных злодеев для фильма - "мокрых бандитов" - Коламбус и команда тоже изрядно помучились, ведь изначально роль ворчуна Гарри, до того как ее получил Джо Пеши, была предложена Роберту Де Ниро и Джону Ловитцу, но оба сниматься в фильме отказались.

Кадр из фильма "Один Дома", 1990 год

Роль смешного и глуповатого Марва досталась Дэниелу Стерну, но, когда актер узнал, что съемки вместо шести недель растянутся до восьми и доплачивать за это ему не будут, отказался играть. На роль Марва утвердили другого актера - Дэниела Робука. На второй день репетиции Коламбус понял, что дуэт Робук-Пеши не складывается. Таки образом, создатели фильма решили любой ценой вернуть Стерна, поэтому обратились к нему повторно, тот подумал и все же согласился. В результате его Марв был одним из самых ярких персонажей в фильме.

Кадр из фильма "Один Дома", 1990 год

6. Но были в фильме актеры, о которых редко кто говорит - каскадеры. Фильм снимался в 1989 году, и тогда еще не было спецэффектов, компьютерной графики и различных мягких конструкций, на которые актеры падали, поэтому все, что мы видим в фильме, - реальные падения, которые исполняли каскадеры актеров. Коламбус признавался, что после каждой сцены с падением спрашивал, все ли в порядке с каскадером и жив ли он.

7. Во время съемок все шло четко по плану и сценарию, ведь шутки и диалоги, по мнению создателей, были идеальны. Однако было два случая, когда актеры отклонились от написанных для них сцен. Первый случай - когда Кевин был в ванной комнате. По задумке сценариста, мальчик должен был налить немного лосьона после бритья на руки, похлопать себя по лицу и закричать, но вместо этого Калкин налил лосьон, положил руки на лицо и заорал, как в фильмах ужасов. Момент получился настолько смешным и запоминающимся, что его решили включить в фильм.

Кадр из фильма "Один Дома", 1990 год

Второй момент, не прописанный сценаристами, - импровизация Джона Кэнди, когда он рассказывает маме Кевина о своей группе и напевает песню. Этого момента в сценарии не было.

8. Многие поклонники фильма восхищаются роскошным домом Маккаллистеров. Дом существует на самом деле и расположен по адресу Lincoln Avenue 671 в деревне Уиннетка, в Чикаго. Он был построен в 1920-х годах, имеет 5 спален, 3 ванных комнаты, обустроенный чердак, камин, отдельный двойной гараж и оранжерею, но фильм в нем на самом деле практически не снимался, ведь для всей съемочной группы он был слишком мал.

Кадр из фильма "Один Дома", 1990 год

В фильм попали только некоторые сцены на кухне и первом этаже - все остальное декорации создавали дизайнеры, стараясь максимально передать дух Рождества, поэтому, если внимательно присмотреться, можно заметить, что в доме преобладают только два цвета - красный и зеленый.

Кадр из фильма "Один Дома", 1990 год

9. Но декорации были построены не на какой-то студии в Голливуде - все, что мы видим в фильме, создано в пригороде, в селе Уиннетка, в средней школе Нью-Трира, которая на тот момент уже не функционировала. Поскольку в Чикаго не было больших павильонов для таких целей, огромные помещения школы пригодились и позволили съемочной команде построить в спортзале дом Кевина с нуля. Парадный вход, лестницы, комнаты, второй этаж и чердак - все создано в спортзале школы. Также в школе построили декорации аэропорта, по которому Маккаллистеры бегут на самолет и сам салон самолета.

Трудности возникли, когда нужно было снимать одну из самых последних сцен фильма с затопленным домом, ведь затопить школьный спортзал команда не могла. Тут на помощь опять пришла изобретательность - декорации подвала и лестницу построили просто в огромном бассейне школы.

10. Как понимаете, в фильме очень много всего ненастоящего, и одним из таких был любимый гангстерский фильм Кевина "Ангелы с грязными душами", который мы периодически видим. На самом деле этот фильм не существует. Черно-белые фрагменты были сняты специально для "Один дома".

11. Поскольку фильм про Рождество, очень важно было, чтобы в нем было много снега, поэтому команда ждала снежный день для съемок последней сцены, когда мама Кевина приезжает домой. Этот момент должен был передать магию праздника. Как только выдался снежный день, они сразу же отсняли все нужные кадры, а чтобы в кадре снег красиво падал и кружился, использовали белые картофельные хлопья, которые развеивали специальной техникой. Проблема были лишь в том, что, когда через несколько дней снег растаял, хлопья остались на территории дома и начали неприятно пахнуть протухлыми овощами.

Кадр из фильма "Один Дома", 1990 год

12. Также в фильме замечательная музыка, и это не спроста, ведь написал ее не кто иной, как Джон Уильямс - гениальный композитор, создавший мелодии для таких фильмов, как "Инопланетянин", "Индиана Джонс" и "Звездные войны".

Изначально композитором фильма был Брюс Бротон, но он выбыл из проекта. Во время обсуждений дальнейших действий кто-то из съемочной команды ради шутки сказал, что нужно пригласить Уильямса. Тогда это никто не воспринял всерьез, но рабочую версию фильму все же отправили композитору, ему понравилось, и он неожиданно согласился написать музыку к "Один дома".

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