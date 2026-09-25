Марина Влади скончалась в возрасте 88 лет: вспоминаем жизнь легенды французского кино

Марина Влади / © Getty Images

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Марина Влади принадлежала к той редкой категории артисток, чья жизнь сама по себе могла бы стать сценарием. Родившаяся во Франции в семье русских эмигрантов, она рано вышла на сцену, в детстве занималась балетом, а уже в 11 лет начала сниматься в кино. За свою карьеру Влади снялась в более чем 80 фильмах, работала с самыми известными режиссёрами Европы и осталась заметной фигурой не только во французском кинематографе, но и в культурной жизни второй половины XX века, об этом рассказало издание Le Monde

Детство в окружении искусства и первая роль в 11 лет

Марина Влади / © Getty Images

Будущая звезда родилась 10 мая 1938 года в Клиши под Парижем. Её настоящее имя — Катрин Марина де Полякофф-Байдарофф. Её отец Владимир был оперным певцом, а мать Милица — балериной. Семья переехала во Францию после революционных событий и Первой мировой войны.

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У Марины было три сестры — Ольга, Татьяна и Милица, и все они выбрали творческие профессии. Под сценическими именами они стали известны как «сестры Полякофф». Именно семья дала Марине первый сценический старт: сначала она училась в балетной школе Парижской оперы, а затем очень быстро сменила танцевальную площадку на киносъёмочную.

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Её кинодебют состоялся в 1949 году в фильме Жана Жере «Летняя гроза». Марине было всего 11 лет, а уже через несколько лет она получила премию Сюзанны Бьянкетти как одна из самых перспективных молодых актрис за роль в драме Андре Кайетта «Перед потопом», об этом говорится в материале издания BFMTV

От «Принцессы Клевской» до каннской награды

Марина Влади / © Associated Press

1950-е годы стали для Влади периодом стремительного профессионального взлета. Она работала во Франции и Италии, снималась у известных режиссёров и постепенно отходила от образа юной красавицы, который ей настойчиво предлагали в начале карьеры.

Особым этапом стала «Принцесса Клевская» Жана Деланнуа, где Влади исполнила главную роль. А в 1963 году её талант получил международное признание, поскольку актриса получила приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале за фильм Марко Феррери «Супружеское ложе», сообщило издание Le Monde.

Её фильмография постепенно становилась всё более разнообразной. Она работала с Орсоном Уэллсом, а в 1967 году стала главной героиней фильма Жан-Люка Годара «Две или три вещи, которые я знаю о ней». Влади одинаково органично чувствовала себя и в авторском кино, и в популярных фильмах, ведь не боялась менять амплуа.

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Любовь, Владимир Высоцкий и жизнь между двумя странами

Марина Влади и Владимир Высоцкий / © Getty Images

Личная жизнь Марины Влади была не менее насыщенной, чем её кинокарьера. В 1955 году, когда ей было 17 лет, она вышла замуж за актёра и режиссёра Робера Оссейна. У супругов было двое сыновей, а сама Влади снялась в нескольких его фильмах.

После развода она вышла замуж за авиатора Жана-Клода Брюйе, от которого родила третьего сына. А 1960-е годы принесли в её жизнь одну из самых известных любовных историй — отношения с поэтом, актёром и певцом Владимиром Высоцким.

Они поженились в Москве, и Влади жила в СССР до смерти Высоцкого в 1980 году. Их отношения стали важной частью её дальнейшего творчества, ведь в 1987 году она издала книгу «Владимир, или Прерванный полёт», посвящённую мужу. Позже эта история была перенесена на театральную сцену.

После Высоцкого рядом с Влади был врач-онколог Леон Шварценберг, с которым она прожила много лет. Вместе они занимались общественной деятельностью и оказывали поддержку людям, оказавшимся в сложных социальных обстоятельствах, сообщило издание Cinefil.

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Музыка, книги и гражданская позиция

Марина Влади / © Associated Press

Марина Влади никогда не ограничивала себя только кино. Она пела вместе с сестрами, записывала пластинки, играла в театре и писала книги. В целом её творческое наследие включало не только десятки киноролей, но и многочисленные литературные произведения.

Она также была известна своей активной гражданской позицией. В 1971 году Влади подписала «Манифест 343» — публичное заявление французских женщин в поддержку права на аборт, а также участвовала в кампаниях в поддержку права на жилье, выступала в защиту бездомных и людей без документов, а вместе с Леоном Шварценбергом поддерживала ряд социальных инициатив, об этом говорится в материале издания Gala.

Марина Влади / © Getty Images

В 1980-х годах Влади стала реже появляться на большом экране, зато больше работала в театре и занималась литературой. В 2005 году она опубликовала мемуары «24 кадра в секунду», в которых откровенно рассказала о кино, любви, материнстве и людях, которые определили её жизнь.

24 сентября 2026 года её семья сообщила о смерти актрисы в возрасте 88 лет. Влада ушла из жизни в собственном доме, в окружении близких и домашних животных. Её дети назвали прожитые ею годы «длинными и прекрасными, наполненными жизнью», говорится в материале издания Malay Mail.

Её история гораздо обширнее списка ролей, ведь это история женщины, которая ещё в юности оказалась в центре европейского кино, а впоследствии сама определяла, какой будет её следующая роль на экране, сцене или за их пределами.

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