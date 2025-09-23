Мария-Антуанетта и мода на грудное вскармливание: как королева Франции сломала традиции в эпоху роскоши

Королева Франции Мария-Антуанетта / © Getty Images

Однако королева Франции Мария-Антуанетта полностью сломала эту королевскую традицию: она захотела сама кормить грудью своего первого ребенка, дочь Марию Терезу. Королева была вдохновлена философом Жан-Жаком Руссо, который считал, что кормление грудью — необходимое условие для создания настоящей материнской связи.

Королева Франции Мария-Антуанетта и ее дети / © Getty Images

Вполне возможно, что именно Мария-Антуанетта вдохновила и других аристократок последовать ее примеру, ведь в то время начали создаваться много картин, на которых женщина, которая гордо кормит ребенка грудью. Она была представлена как идеал матери и подобных работ немало: матери всегда в элегантном наряде и всегда с милым «ангелочком»-младенцем. Конечно, некоторые полотна могли быть лишь плодом воображения художника, но сам факт того, что такие картины создавались, свидетельствует, что в обществе происходили изменения, которые поддерживали матерей, кормящих собственных детей.

«Молодая мать», примерно 1770-1780 годы, Франция / © Getty Images

Для бедных женщин это всегда было нормой — у них не было денег на кормилиц. Но для аристократии веками существовала практика отдавать детей кормилицам или даже отсылать их в деревню, чтобы местная женщина их выкормила.

Еще одна интересная деталь: на некоторых картинах рядом с матерями изображены и отцы. Это свидетельствует, что общество начало одобрять идею более сплоченной, домашней семьи, где и мать, и отец участвуют в воспитании. Это был отход от традиции, когда дети проводили время только с гувернантками и кормилицами. В целом в этот период заметна тенденция к большей сентиментальности и теплым семейным отношениям.

Но существовала и другая сторона медали. Например, английская карикатура под названием «Модная мамочка». На ней женщину высмеивают: она мать, но собирается на бал и перед отъездом быстро кормит младенца. Карикатуру также назвали «Удобство современного платья» — на ней видны разрезы в платье, которые якобы делали кормление легче.

«Модная мама, или удобство современной одежды», опубликовано 15 февраля 1796 года. / © Getty Images

В то время, как другие полотна идеализировали мать и ребенка, такие карикатуры показывают, что общество воспринимало новую моду неоднозначно.