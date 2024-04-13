"Материнский инстинкт" Энн Хэтэуэй и Джессики Честейн: интересные факты об актрисах и подругах в жизни

В современном кино очень много красивых и талантливых женщин, разных по возрасту и происхождению, но у каждого поколения есть свои суперзвезды, омрачающие конкуренток. Такими звездами, несомненно, являются Энн Хэтэуэй и Джессика Честейн.

Актрисы имеют разные типажи и прошли разные пути, но смогли одновременно получить статус главных звезд своего поколения. Только упоминание их имен в титрах – гарантия качества ленты и это магнит для внимания критиков и зрителей.

На протяжении своей жизни и карьеры актрисы доказывают, что можно получить почти все: славу, деньги, уважение зрителей и критиков и реализоваться как мать и жена. Давайте разберемся в тайнах их успеха. Делимся с вами главными фактами из биографий актрис.

Энн Хэтэуэй и Джессики Честейн / Фото: Associated Press

"Материнский инстинкт": элитарный психологический триллер от двух суперзвезд

Энн Хэтэуэй и Джессика Честейн являются подругами в реальной жизни. Они также вместе работали в фильмах "Интерстеллар" и "Время армагедона". Но следующий их общий проект – "Материнский инстинкт" – особенный и разрабатывался он специально для них.

Энн Хэтэуэй и Джессики Честейн / Фото: Associated Press

Фото из фильма "Материнский инстинкт"

Филь является англоязычной адаптацией мирового бестселлера бельгийской писательницы Барбары Абел. Главные героини Элис (Честейн) и Селин (Хэтэуэй) имеют все: счастливые семьи, комфортную жизнь в загородной атмосфере, а также крепкую соседскую дружбу. Но все это рушится, когда происходит несчастный трагический случай.

Фото из фильма "Материнский инстинкт"

По словам Честейн, актрисы разыгрывают историю, в которой "вина, подозрения и паранойя проникают в дружбу их героинь, поскольку темные стороны психологической битвы уступают место темной стороне материнского инстинкта".

Фото из фильма "Материнский инстинкт"

Фото из фильма "Материнский инстинкт"

В то же время Хэтэуэй призналась, что эта роль самая сложная в ее карьере.

"Эта необычная деталь поставила меня лицом к лицу со своим худшим страхом, который мне пришлось преодолеть, чтобы принять эту роль. Из-за страха я чуть не отказалась от участия в фильме, потому что не знала, смогу ли я преодолеть собственные материнские инстинкты и выполнить свои актерские задачи", – рассказала Энн.

Фото из фильма "Материнский инстинкт"

Фото из фильма "Материнский инстинкт"

Фото из фильма "Материнский инстинкт"

5 интересных фактов об Энн Хэтэуэй

1. Начала работать и зарабатывать в детстве

Будущая суперзвезда всегда грезила кином, но в отличие от многих своих сверстников сразу перешла от мыслей к действию.

Свою первую работу в кино она получила в 13 лет. Актриса начинала с массовки за гонорарные 50 долларов, которые казались девочке настоящим сокровищем. За свои первые деньги Энн купила кожаные штаны, о которых мечтала наверняка каждая девочка-подросток в 90-е.

2. Долгое время жизни чувствовала себя некрасивой

Сейчас Энн Хэтэуэй – признанный секс-символ и модная икона. Но долгое время своей жизни будущая обладательница премии "Оскар" не считала себя хорошей. Она думала, что ее судьба – это характерные роли, что и заставило ее работать более напряженно, чем другие молодые актеры.

"Я была уверена, что я уродина. Поэтому я совсем не пользовалась косметикой и одевалась в то, что под руку подвернется. Например, натягивала рубашки старшего брата и чувствовала себя комфортно.

Энн Хэтэуэй / Фото: Associated Press

А потом вроде бы проснулась. Я вдруг начала принимать свою внешность, начала нравиться себе такой, какой я есть. И поняла, что прихорашиваться – это прекрасно, а ухаживать за собой – это особый, невероятно женственный ритуал. После этого все во мне изменилось…" – рассказала Хэтэуэй в одном из интервью.

3. Хотела стать монахиней

В это трудно поверить, но одна из самых сексуальных актрис мира хотела пойти в монастырь. Энн Хэтэуэй воспитывалась в традиционной католической семье. Она регулярно ходила в церковь и рассматривала для себя вариант уйти из светской жизни и посвятить себя Богу.

Энн Хэтэуэй / Фото: Associated Press

Но все изменилось, когда старший брат Хэтэуэй откровенно заявил о том, что является геем. Семья его поддержала, а вот священники – нет. Тогда Энн вместе с родителями перешла из католической церкви в епископальную, не осуждающую нетрадиционные отношения.

Однако разочарование в религии сделало свое дело, и сейчас актриса на все вопросы о своем вероисповедании отвечает крайне неохотно.

4. Признанная фэшн-икона, любящая тяжелую моду

Энн Хэтэуэй является признанной модной иконой, образы которой входят в рейтинг самых стильных образов в истории Голливуда. Любят актрису и известные бренды, которые в течение десятилетий привлекают ее в свои рекламные кампании.

Суперзвезда является уникальной женщиной, стиль которой универсален для подражания женщин всех возрастов. Сегодня Энн выбирает одежду, в которой комфорт сочетается с женственностью.

Энн Хэтэуэй / Фото: Associated Press

"Я люблю платья, в которых чувствую себя роскошно. Главное, чтобы наряды не требовали каких-то дополнительных дизайнерских решений или наработок. Чрезмерное украшение меня всегда немного раздражает", – поделилась звезда.

5. Главная роль в карьере перешла к ней от матери

Свой первый и пока единственный "Оскар" Энн Хэтэуэй получила за роль Фантины в мюзикле "Отверженные". Звезда похудела для роли до 40 килограммов и сама исполняла песни, что сделало ее главной фавориткой гонки. Но история ее персонажа является для нее личной.

Когда Энн пригласили на кастинг к "Отверженным", ее удивлению не было предела. Дело в том, что Фантина – звездная роль ее матери, тоже актрисы.

Энн Хэтэуэй / Фото: Associated Press

"Таких совпадений не бывает. Поэтому я сразу поняла, что мне написано на роду получить эту роль. Она у меня в крови, в ДНК, в генах! Это мое наследие. К тому же мама очень меня поддержала: мы много разговаривали с ней. о Фантине, она помогла мне ее понять", – однажды она сказала журналистам.

5 интересных фактов о Джессике Честейн

1. Считала себя "гадким утенком"

Как многие другие известные красавиц Джессика Честейн в детстве считала себя непривлекательной.

"В школе меня постоянно дразнили и называли чудовищем. Да и неудивительно: я была вся в веснушках, рыжая, еще и подстриглась очень коротко, почти наголо, протестуя против школьных представлений о красоте. Поэтому мои одноклассницы, девочки-барби, издевались над меня, как только могли. Да и в колледже – в Джульярде, который я обожаю, – мне тоже было непросто", – вспомнила Джессика.

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Удивительно, но в касту "сексуальных" актриса попала всего лет десять назад. Она долго искала свой путь в профессии, потому что первые годы карьеры постоянно получала отказы на кастингах, на которых ей говорили, что она отлично играет, но ее внешность называли очень специфической.

2. Она не разглашает свой возраст

Джессика Честейн является феминисткой, но она пользуется традиционной "женской фишкой" и не разглашает свой возраст. По информации, которую можно найти в Интернете, Джессика родилась 24 марта 1977 года. Но эту дату рождения актриса ни разу не подтверждала.

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

"У меня сложные отношения с возрастом. Если честно, реальной цифры я никогда и не называю. Скажу только, что последние десять лет я чувствую себя очень старой. С другой стороны, а что меняют эти бессмысленные цифры в паспорте?! Да ничего совсем…" – сказала Честейн в одном из своих интервью.



3. Пережила семейную трагедию

Джессика пережила личную трагедию, изменившую ее жизнь. Актриса – из большой семьи и имеет двух братьев и сестер. Одна из них, Джульетта, покончила с собой, когда ей было 24 года.

"Она была моложе меня всего на год, поэтому мы росли вместе. Но к тому времени с мамой она уже не жила: они поссорились и почти не общались. И мы даже не знали, что Джульетта уже очень долго находилась в страшной депрессии, справиться с которой ей не удалось, и она застрелилась из пистолета нашего биологического отца.

Когда я об этом узнала, у меня все в жизни перевернулось. Я поняла, что все мои проблемы – это настоящая чушь. Бросил парень? – Переживу. Не приняли ли на роль? – Будет другая. Зато живу, значит, могу что-то исправить. А сестра не может…», – рассказала актриса печати.

4. Не любит актеров-мужчин

Джессика Честейн – одна из немногих суперзвезд, которая никогда не спекулировала личной жизнью. Она на протяжении всей карьеры избегала печати и общалась с ней только по поводу своих киноработ.

Сама актриса не любит встречаться с коллегами со съемочных площадок, хотя не скрывает, что в жизни романы с другими звездами у нее были.

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

"Во-первых, актеры – люди слишком эмоциональные, и, кстати, далеко не всегда уверены в себе. А значит, приступы ревности, скандалы и истерики неизбежны. Во-вторых, если ты встречаешься с известным человеком, то о романтике нужно забыть : на каждом шагу вас могут ждать папарацци, стремящиеся сделать горячее фото.К тому же, такие романы интересны всегда только на ранней стадии, то есть когда страсти кипят, эмоции зашкаливают и т.д.. А когда ощущение новизны проходит и начинается привыкание, ты понимаешь, что эти отношения – только мыльный пузырь".

Сейчас у Джессики все хорошо и в карьере, и в личной жизни. Мужчиной красавицы является итальянский дизайнер и бизнесмен Джан Лука Пасси ди Препозуло. У супругов есть двое детей: в 2018 году на свет появилась дочь Джульетта, рожденная от суррогатной матери, а позже – сын Августус.



5. Она не считает, что актерство – это профессия

Честейн не считает, что работа актрисой тяжелая. Она очень любит свою профессию и думает, если любишь то, что делаешь, это не работа.

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

"Я не понимаю, когда кто-то из моих коллег говорит: "Я решил стать актером, потому что то и то". Я ничего не решала. И я не становилась актрисой — я всегда была ею. Просто, когда мне было семь лет, бабушка отвела меня на мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера "Иосиф и его удивительный разноцветный плащ снов". Во время этого спектакля я внезапно поняла, кто я такая. Я актриса и мне нужно играть. А остальное – неважно", – сказала Джессика.

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