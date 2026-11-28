Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

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Можно сыграть десятки сложных ролей, завоевать мировое признание и пройти через множество профессиональных преобразований. Однако некоторый жизненный опыт меняет человека гораздо глубже, чем любая работа. Для Скарлетт Йоханссон одним из таких переломных моментов стало материнство.

В интервью изданию People 42-летняя актриса призналась, что после рождения детей чувствует себя совершенно другой артисткой. По её словам, родительство буквально меняет ДНК человека, и это отражается не только на личной жизни, но и на творчестве.

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Как материнство изменило актрису

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт воспитывает двоих детей: 12-летнюю дочь Роуз Дороти от бывшего мужа Ромена Дориака и 5-летнего сына Космо от нынешнего мужа, комика Колина Джоста.

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Актриса признается, что после рождения детей стала совсем по-другому смотреть на своих родителей, на жизнь и на её мимолетность. Материнство, по её мнению, помогло ей развить более глубокое сочувствие и лучше понимать человеческие переживания.

Скарлетт также отмечает, что родительство учит отказываться от иллюзии полного контроля. Невозможно предвидеть всё или остановить изменения, и именно принятие этой реальности помогает ей лучше раскрывать эмоции персонажей на экране.

«После рождения детей я стала другой артисткой» — поделилась звезда.

Поддержка семьи

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Сейчас актриса работает над анимационным фильмом «Рэй Ганн», в котором озвучила популярную певицу Венус Нову. Для Йоханссон этот проект стал особенным, потому что она снова пела на экране. Её героиня исполняет 5 песен, написанных певицей и автором песен Кимброй.

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По словам Скарлетт, семья очень поддерживает её творческие эксперименты. Особенно трогает отношение 12-летней дочери, которая искренне поддерживает маму в её работе. Муж Колин также всегда поддерживает актрису. Скарлетт признается, что ей повезло иметь семью, в которой все стараются вдохновлять друг друга и радоваться общим достижениям.

Итак, материнство не обязательно отдаляет женщину от профессиональной реализации. Наоборот, новый жизненный опыт может открыть неожиданные творческие возможности, углубить эмпатию и помочь по-новому воспринимать мир. Иногда самые важные роли в жизни становятся источником вдохновения для лучших ролей на экране.

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