Герцогиня Меган Сассекская: 7 стильных выходов уходящего года

Год выдался очень насыщенным на события для четы Сассекских, но публичных выходов у Меган Маркл было на самом деле не так много.

Самым ярким был выход в красном платье от Carolina Herrera, с откровенным декольте и шлейфом. Герцогиня Сассекская присоединилась к своему мужу принцу Гарри на гала-концерте и церемонии Salute to Freedom в среду, 10 ноября, в Нью-Йорке. Именно тогда она появилсь на публике в этом наряде, о котором потом еще долго говорили. Преимущественно обсуждали, что платье Меган подобрала на размер меньше, а вырез на декольте был неподобающим для мероприятия, где чтили военных.

Меган Маркл и принц Гарри / Associated Press

В этом году Меган и принц Гарри совершили первую совместную официальную поездку в Нью-Йорк, которую в СМИ назвали "не королевским туром пары". Там у Сассексов было несколько деловых встреч, и они посетили фестивале Global Citizen Live в Центральном парке.

Пара посетила штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. На эту встречу герцогиня Сассекская прибыла в кофейной блузке и брюках с высокой талией поверх которых надела пальто Max Mara. Волосы Меган собрала в низкий пучок, надела защитную маску черного цвета и сделала макияж. Было видно, что после рождения дочери в свой идеальный вес Меган еще не пришла, но гардероб подбирает такой, чтобы не подчеркивать лишние килограммы.

Принц Гарри и Меган Маркл / Associated Press

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Также Меган сама посетила тогда начальную школу в Гарлеме, где прочитала второклассникам свою книгу "Скамейка". Для выхода герцогиня подобрала монохромный наряд цвета марсала от бренда Loro Piana и туфли-лодочки Manolo Blahnik. В частности ее лук состоял из оверсайз кардигана, широких брюк и кофты. За этот лук Маркл тоже досталось, ее критиковали, что в школу, где учатся дети с не очень обеспеченных семей, она приехала в очень дорогом наряде. А еще писали, что Меган повторила образ Мишель Обамы с инаугурации президента Джо Байдена.

Герцог и герцогиня Сассекские / Getty Images

На сцене во время концерта (в этом году фестиваль был посвящен вакцинации от COVID-19,) герцогиня появилась в молочно-белом мини-платье с цветочной аппликацией и короткими рукавами от Valentino. Вариант мини был выбран явно не случайно, Меган точно хотела подчеркнуть свои стройные ноги.

Принц Гарри и Меган Маркл / Associated Press

А к платью подобрала темное пальто и сумку Lady Dior, одну из любимых моделей принцессы Дианы, названую в ее честь.

Принц Гарри и Меган Маркл / Getty Images

В этой же поездке, которая стала самой насыщенной за этот год для пары, Меган блистала в черном платье-миди и пальто цвета камел. Строгий лук герцогиня дополнила бежевой сумкой и черными туфлями-лодочками, и надела солнцезащитные очки, которые защищали скорее от вспышек папарацци. Переехав в США Меган и Гарри хотели приватности, но их популярность невероятно взлетела. И там, где в Лондоне папарацци слишком раздражали Меган, в Нью-Йорке она вполне комфортно себя чувствовала перед их объективами.

Герцог и герцогиня Сассекские / Getty Images

А еще нам запомнился ее Total black look тоже из этой же поездки.

Герцог и герцогиня Сассекские / Getty Images

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И, конечно, самое главное появление пары на публике в этом году было во время съемок интервью у Опры Уинфри. Наговорили они там много, но кроме всего прочего, кричащим был и наряд Меган. Меган приехала на съемки в шелковом черном платье с белым узором и V-образным декольте от Giorgio Armani и туфлях от Aquazzura. Вместо классического макияжа в приглушенных оттенках она нарочито подчеркнула глаза, сделав насыщенный смоки-айс, а черные волосы собрала в пучок, оставив несколько локонов спереди. В Сети сразу же сравнили этот образ герцогини Сассекской с образом Уоллис Симпсон (супруги отрекшегося короля Эдуарда VIII) на портрете, датированном 1936 годом, где жена короля также запечатлена в черном платье с белым принтом и с похожей прической. Совпадение? Не думаем.

Меган и Гарри у Опры Уинфри / Getty Images

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