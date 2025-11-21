Меган Маркл и Уоллис Симпсон: что общего у двух герцогинь, которые увели британских принцев из королевской семьи

Уоллис Симпсон и Меган Маркл / © Associated Press

Одна актриса, а другая — светская львица

Меган Маркл была актрисой до знакомство с принцем Гарри, она снималась на тот момент в успешном сериале «Форс-мажоры» и жила в Канаде. А Уоллис Симпсон была светской львицей, любившей бывать в светском обществе, где и познакомилась со своим будущим мужем — королем Англии Эдуардом VIII.

Они обе были разведенными

У Меган Маркл был непродолжительный брак с кинорежиссером Тревором Энгельсоном. Их роман длился десять лет (они встречались с 2004 по 2011-й) и (были в браке с 2011-го по 2013-й). Детей у пары не было, поэтому развод оформили быстро и раздела имущества не последовало.

Треворо Энгельсон и Меган Маркл / © Getty Images

Уоллис Симпсон до встречи с королем выходила замуж дважды. Первым ее мужем был морской летчик Уинфильд Спенсер (они были женаты с 1916 по 1927 год), он оказался алкоголиком, и они развелись.

Затем Уоллис познакомилась с разведенным бизнесменом Эрнестом Симпсоном. Они поженились в 1928 году и перебрались в Лондон, где Уоллис подружились с Тельмой Фернис, любовницей принца Уэльского Эдуарда.

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / © Getty Images

Она то и представила свою новую подругу будущему королю Англии, с которым у Уоллис в 1934 году завязался роман. Развод от второго мужа Симпсон получила аж в 1936 году, когда Эдуард VIII уже объявил о своем решении отречься от престола, чтобы жениться на ней. Их свадьба состоялась в 1937-м во Франции.

Они познакомились с будущими мужьями благодаря общим знакомым

Две разведенные женщины познакомились со своими супругами, принцем Гарри и тогдашним королем Эдуардом VIII, через общих друзей, и последовавшие за этим романы привели к семейной напряженности.

Принц Уэльский Эдуард познакомился с Уоллис на вечеринке, устроенной Тельмой Фернис в 1931 году. По данным The History Press, Симпсон была там вместе со своим тогдашним мужем Эрнестом.

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / © Associated Press

А принц Гарри и Меган Маркл встретились на свидании вслепую благодаря их общей подруге Мише Нону. После этого их отношения еще несколько месяцев удалось держать в строгом секрете.

Принц Гарри и Меган Маркл / © Getty Images

Их мужья отказались от королевского долга ради жен

И король Эдуард VIII и принц Гарри предпочли своих жен и любовь долгу. Эдуард был единственным британским монархом, добровольно отказавшимся от престола. В декабре 1936 года он заявил по британскому радио, что не может быть королем без поддержки «женщины, которую любит». Эдуард был очень популярным, хотя и не коронованным королем, но после отречения провел всю жизнь в изгнании во Франции. Королем стал его младший брат Георг VI (отец королевы Елизаветы II), а Эдуард получил титул герцога Виндзорского. Уоллис также стала герцогиней Виндзорской, но ей та и не был пожалован королем титул Ее королевского Высочества, который был у ее мужа, что очень расстраивало экс-короля.

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / © Getty Images

Принц Гарри в отличие от своего родственника получил одобрение на союз с разведенной Меган Маркл и от англиканской церкви, и от бабушки — королевы Елизаветы II, это стало своего рода модернизацией королевской семьи и ее современных взглядов на жизнь. Меган приняла англиканство за несколько недель до свадьбы, а за их свадебной церемонией наблюдал весь мир.

Свадьба Меган и Гарри / © Associated Press

Младший сын принцессы Дианы женился, и публика была рада поддержать его. Но прошло всего два года, как принц и его жена объявили публике, что они складывают с себя полномочия работающих членов семьи, указав среди причин, что жизнь под таким давлением со стороны прессы в Британии для их семьи стала невозможной. В январе 2020 года Гарри и Меган подтвердили, что отказываются от обязанностей старших членов королевской семьи и хотят жить «финансово независимо». Далее последовал их переезд, сперва в Канаду, а потом в США.

Раскол между братьями

Еще одна связь, которая проглядывается, когда анализируешь отношения Уоллис и Эдуарда с Меган и Гарри. Когда король отрекся от престола, его брат Георг (известный в народе, как Альберт, герцог Йоркский) был зол, что на его плечи легло бремя короны. Его отношения с братом испортились, ведь Эдуард поставил под угрозу всю британскую монархию свои решением об отречении.

Король Георг VI и король Эдуард VIII / © Associated Press

Женитьба принца Гарри на американской актрисе также вызвала напряженные отношения между ним и его старшим братом Уильямом. Принц Уэльский не поддерживал решение Гарри так скоропалительно жениться. Потом, как писал Гарри в своих мемуарах, брат не поддерживал его жену Меган и то, чтобы дворец защищал ее, как новоиспеченного члена семьи от нападок прессы.

Принцы Уильям и Гарри / © Associated Press

А после переезда герцога и герцогини Сассекских в Калифорнию и того самого громкого интервью Опре Уинфри, где супруги подробно рассказали о причинах своего отъезда из Британии, отношения между Уильямом и Гарри вовсе сошли на нет. Сейчас когда-то близкие братья не общаются, но Гарри пытается наладить отношения с королевской семьей и со своим отцом королем Чарльзом III.