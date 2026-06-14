Мелани Си рассказала о тренировке, которая помогает ей оставаться сильной и энергичной после 50 лет

Мелани Си / © Associated Press

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В 90-е Мелани С стала символом активного образа жизни задолго до того, как фитнес превратился в глобальный тренд. Ее сценический псевдоним Sporty Spice был не просто удачным маркетинговым ходом: еще в детстве будущая звезда занималась спортом и профессионально училась танцам, об этом рассказало издание Women’s Health.

Интересно, что в настоящий тренажерный зал Мелани впервые попала благодаря своей коллеге по группе Spice Girls — Джерри Холливелл. Именно она познакомила певицу с силовыми тренировками, которые впоследствии стали важной частью ее жизни.

Сегодня, в 52 года, Мелани Си не только регулярно тренируется, но и участвует в триатлонах, доказывая, что возраст — не перграда активности и силы.

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Силовые тренировки — её любимые

Несмотря на множество фитнес-направлений, которые появляются каждый год, Мелани остается верна базовым силовым упражнениям.

Певица стремится тренироваться пять раз в неделю и выделять еще один день на активное восстановление. Впрочем, даже во время гастролей или перелетов она старается найти хотя бы полчаса для занятий.

По словам артистки, именно занятия с отягощениями помогают ей чувствовать себя энергичной, поддерживать мышечный тонус и оставаться выносливой в повседневной жизни.

С чего начинается тренировка Мелани Си

Каждое занятие певица начинает с разминки, вдохновленной йогой.

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В комплекс входят наклоны вперед из положения стоя для растяжки задней поверхности бедер и шеи, поза «собака мордой вниз», растяжка квадрицепсов и сгибателей бедра, а также одно из самых популярных мобилизационных упражнений в фитнесе, так называемая «лучшая растяжка в мире» с поворотом туловища.

Завершает разминку серия ягодичных мостов с фитнес-лентой, которые помогают активизировать мышцы перед основной частью тренировки.

Комплекс для развития силы всего тела

После разминки Мелани переходит к базовым многосуставным упражнениям.

Одним из её любимых упражнений является сочетание приседаний с жимом гантелей над головой — упражнение, известное как «трастер». Оно одновременно задействует ноги, ягодицы, плечи и сердечно-сосудистую систему.

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Далее певица выполняет тягу гантелей в наклоне, удерживая позу «собака-птица», которая дополнительно укрепляет мышцы кора и улучшает равновесие.

Особое внимание Мелани уделяет прессу. Для этого она выполняет жим гантели одной рукой и удерживает таз в положении мостика на скамье. Такой формат позволяет одновременно работать над стабильностью туловища и силой верхней части тела.

Упражнение, без которого не обходится ни одна тренировка

Завершают комплекс подтягивания. Для многих это упражнение остается одним из самых сложных, поэтому Мелани советует использовать эластичные ленты для поддержки или начинать с обычного виса на перекладине.

Даже такой вариант помогает укрепить хват, активизировать мышцы спины и снять напряжение с позвоночника.

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Для Мелани Си тренировки уже давно перестали быть способом изменить внешность или подготовиться к выступлению. Сегодня спорт для неё — это прежде всего забота о здоровье, подвижности и качестве жизни. Регулярные силовые нагрузки помогают поддерживать мышечную массу, плотность костей, баланс и подвижность суставов, а это особенно важно после 50 лет.

История Мелани Си в очередной раз напоминает, что хорошая физическая форма — это не результат краткосрочных марафонов или изнурительных диет. Она формируется благодаря последовательности, регулярным занятиям спортом и упражнениям, которые доставляют удовольствие.

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