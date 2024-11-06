Мелания Трамп: десять неожиданных фактов, которые отличают ее от других первых леди США

Мелания Трамп – супруга 45-го и, вероятно, уже 47-го президента США – Дональда Трампа. Мы собрали для вас интересные факты о новой первой леди Америки.

Многочисленные западные издания пишут, что Мелания не похожа ни на одну другую первую леди США. Почему это так, разбираемся далее.

Мелания гораздо более скрытна, чем ее предшественники, и проводит большую часть времени вдали от всеобщего внимания, но в то же время она часто попадала в разные скандальные истории.

Мелания и Дональд Трамп / Фото: Associated Press

1. Она вторая первая леди США в истории Америки, родившаяся за пределами США — в Словении. Единственной первой леди иностранного происхождения была Луиза Кэтрин Джонсон — жена Джона Куинси Адамса, шестого президента США, — которая родилась в Англии.

2. Помимо родного словенского она также свободно владеет еще пятью языками: английским, немецким, французским, итальянским и сербохорватским. По данным scmp.com, Мелания Трамп - настоящий полиглот.

Мелания и Дональд Трамп / Фото: Associated Press

3. Хотя в маленьком городке Севница, где она выросла, у многих людей не хватало денег, люди, знавшие Меланию Кнавс (ее девичья фамилия), говорят, что она всегда была очень нарядной и никогда не носила одежду из магазина. Сегодня Мелания Трамп уделяет своему стилю много времени, а ее образы всегда безупречны.

4. Дональд Трамп ранее был женат на Иване Трамп до 1992 года и на Марле Мейплз до 1999 года. Мелания стала его третьей женой и единственной первой леди из всех трех жен Трампа.

Дональд и Мелания Трамп / Фото: Associated Press

5. Мелания - также единственная первая леди США, чьим родным языком не был английский.

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

6. Она училась в Люблянском университете на специальности "Архитектура и дизайн", но после первого курса бросила учебу и переехала жить в Милан. В 16 лет Мелания Кнавс начала свою модельную карьеру. Она принимала участие на показах в Милане и Париже и была весьма успешной моделью. Ее фотосессии были опубликованы в журналах Sports Illustrated, Vanity Fair, Vogue, Harper's Bazaar и GQ. Она также является единственной первой леди, которая позировала обнаженной для журналов, включая съемку для британского GQ в 2000 году.

Мелания и Дональд Трамп / Фото: Associated Press

7. Мелания также является одной из самых высоких первых леди Америки (ее рост - 180 см). Она делит звание самой высокой первой леди с Мишель Обамой и Элеонорой Рузвельт.

8. Мелания Трамп - вторая первая леди, которая является практикующей католичкой — первой была Жаклин Кеннеди.

9. В отличие от других первых леди, Мелания Трамп отложила свой переезд в Белый дом до пяти месяцев первого президентства своего мужа. Это было связано с тем, что их сын Бэррон должен был закончить пятый класс в школе в Нью-Йорке. Как будет в этот раз, когда Дональд Трамп уже, похоже, стал президентом США во второй раз, покажет время.

Дональд и Мелания Трамп / Фото: Associated Press

10. Вокруг Мелании Трамп ходило много слухов и теорий заговора, мол, она вовсе не живет в Белом доме. А по словам некоторых помощников из Белого дома, Трампы проводят очень мало времени вместе или вообще не проводят его, спят в разных спальнях и живут по разным графикам. Супруги, разумеется, это никак не комментировали.

Мелания и Дональд Трамп / Фото: Associated Press

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