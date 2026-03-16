Мейбл Андерсон: кто такая любимая няня короля Чарльза, недавно отпраздновавшая столетие

Мейбл Андерсон и принц Чарльз / © Getty Images

Ни одна другая женщина не оказала столь значительного влияния на то, чтобы помочь застенчивому мальчику почувствовать себя комфортно в реальном мире так же, как в том привилегированном мире, в котором он родился. Она была его няней с тех пор, как он себя помнит, — и даже раньше. Пока его мать королева Елизавета II была занята государственными делами, именно няня Мейбл стала его первой подругой по играм, увидела его первые шаги и помогла ему облечь в слова первые мысли, выражая свои чувства.

Кто такая Мейбл Андерсон и, как она оказалась во дворце

Мейбл было 22 года, она была всего на два месяца старше принцессы Елизаветы, когда ее наняли на работу вскоре после рождения ее первенца принца Чарльза в 1948 году. После гибели отца во время немецкой бомбардировки Ливерпуля в годы Второй мировой войны ее мать вернулась к своим шотландским корням, поселившись в Элгине. Окончив школу и пройдя двухгодичный курс домоводства, где она научилась шить и готовить, Мейбл устроилась прислугой. Она разместила объявление в разделе «Требуются сотрудники» на сайте вакансии медсестры. Когда ее вызвали в Лондон на собеседование, ее спокойная, скромная манера поведения произвела впечатление. И ее тут же приняли на работу.

Что входило в обязанности няни Чарльза

В детской комнате дворца установился строгий распорядок дня. Принца Чарльза будили ровно в 7 утра, умывали, одевали и кормили завтраком. В девять утра его отводили на второй этаж на полчаса к матери. Принцесса Елизавета старалась снова увидеть его во время чаепития, наблюдая, как его купают и укладывают спать. Как бы сильно она ни хотела быть обычной матерью, ее присутствие в детской комнате создавало атмосферу формальности. Не зная, что делать, она садилась на позолоченный стул, который ей приносил лакей. Как пишет Daily Mail, остаток дня за Чарльзом присматривали няни, которые возили его в Сент-Джеймсский парк или навещали его прабабушку, королеву Марию.

В 1952 году принцесса Елизавета стала королевой Великобритании, к тому моменту у нее уже было двое детей — принц Чарльз и принцесса Анна. Она была слишком занята своими новыми обязанностями и ролью королевы, к тому же, имела природную эмоциональную сдержанность, так уж ее воспитывали в детстве, поэтому Чарльзу сильно повезло иметь молодую няню, которая говорила с будущим монархом обо всем на свете. Именно с нянями принц сформировал свои чувства, именно с няней у него случилась самая глубокая привязанность. Говорят, связь была такой крепкой, что Чарльз воспринимал Мейбл, как свою приемную мать, он радостно бежал к ней после школы и очень скучал, когда уехал на учебу в Гордонстоун.

Влияние Мейбл на становления Чарльза

Став взрослым, принц нежно целовал Мейбл на ночь всякий раз, когда приезжал к ней, и всегда с удовольствием завтракал с ней в ее покоях на третьем этаже дворца. Будучи одной из первых сторонниц инноваций в области питания, няня повлияла на его интерес к еде, введя цельнозерновой хлеб на королевский обеденный стол.

Взрослый принц Чарльз, принцесса Анна и маленький принц Эндрю / © Getty Images

Необычные отношения между Мейбл и Чарльзом не изменились после ее ухода на пенсию. Он лично выбрал для нее апартаменты в королевском имении в Виндзоре, которые он отремонтировал за свой счет. Каждое Рождество принц посылал ей автомобиль с шофером, чтобы отвезти ее в Сандрингем на торжества, а также пригласили в круиз по Эгейскому морю, когда впервые публично отправился в круиз со своей новой возлюбленной Камиллой Паркер-Боулз, взяв ее якобы для того, чтобы присматривать за Уильямом и Гарри. А однажды Чарльз с горечью сказал его первой жене принцессе Диане, что няня была единственной женщиной, которая его по-настоящему понимала.

Кроме Чарльза Мейбл Андерсон воспитывала его младших братьев — принцев Эндрю и Эдварда. Именно она называла Эндрю «маленьким проказником» за то, что он хулиганил, при этом каким бы непослушным он не был, она его обожала. Ну, а с принцем Эдвардом и вовсе не было проблем.

Мейбл Андерсон и принц Эдвард / © Getty Images

Кого еще воспитывала Мейбл

В 1977 году Мейбл Андерсон покинула Букингемский дворец и отправилась в Гаткомб-парк работать с первенцем принцессы Анны (дочери королевы Елизаветы II), которая в ноябре того года родила своего первенца сына Питера Филлипса. Однако, считается, что няня никогда не любила неформальную обстановку в Гаткомбе и ушла в отставку за два месяца до рождения дочери принцессы Анны — Зары Филлипс. Также она была няней принцессы Беатрис — дочери принца Эндрю и Сары Фергюсон.

Принцесса Диана была против няни Мейбл

Естественно, имея такую глубокую связь с Чарльзом его няня присутствовала на свадьбе Чарльза и леди Дианы Спенсер. Однако новоиспеченная принцесса Уэльская категорически отказалась выполнить просьбу Чарльза вернуть няню, чтобы она присматривала за малышом Уильямом, когда он появился на свет в июне 1982 года. Принцесса Диана прекрасно понимала, какое влияние Мейбл оказывала на ее мужа, и опасалась, что ее собственное влияние на воспитание принца Уильяма будет подорвано назначением мисс Андерсон на эту должность. После расставания Чарльза и Дианы няня Мейбл все же появлялась в жизни принцев Уильяма и Гарри.

Чем сейчас занимается Мейбл Андерсон

Королева Елизавета II, принц Эндрю и Мейбел Андерсон / © Getty Images

В феврале 2026 года Мейбл исполнилось 100 лет. Она уже давно на пенсии, но Чарльз, который нынче уже король, не забыл поздравить любимую няню, порадовав ее личным присутствием. Монарх лично приехал в Виндзор, чтобы поздравить его и передать королевскую телеграмму, как это принято для жителей Великобритании по случаю достижения ими 100-летнего юбилея.