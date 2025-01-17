Миа Тиндалл – маленькая бунтарка: что известно о младшей дочери Зары Тиндалл

Миа Тиндалл – стала первенцем Зары и ее мужа Майкла Тиндалл, а также одной из младших внучек королевской принцессы Анны. Сегодня ей исполняется одиннадцать лет, и мы рассказываем вам несколько интересных фактов о девочке, у которой нет королевских титулов.

Кто такая Миа Тиндалл

Зара и Майк Тиндалл с детьми / Фото: Getty Images

Миа родилась 17 января 2014 года и занимает 22 место в линии наследования британского престола, что означает, что она никогда не станет королевой. Девочка стала первенцем для ее родителей и при рождении ей не был присвоен королевский титул из-за решения, принятого ее бабушкой принцессой Анной (дочерью королевы Елизаветы II) несколько десятилетий назад.

Когда принцесса Анна родила своих детей в 1977 году (сына Питера) и в 1981 году (дочь Зару), они с ее тогдашним мужем Марком Филлипсом (с которым она впоследствии развелась в 1992 году) решили, что их дети не будут иметь королевских титулов Их Королевских Высочеств, поэтому ни Зара и Питер не стали принцессой и принцем. Это правило распространилось и на детей Зары и Питера, однако, внуки принцессы Анны все равно занимают определенные места в линии наследования престола.

Миа, ее отец Майк и соцсети

Майкл Тиндалл с дочерью Мией / Фото: Getty Images

Как мы уже говорили Миа стала первенцем для ее родителей. Когда она родилась, ее отец Майк Тиндалл написал в Твиттере:

"Спасибо большое за все ваши добрые сообщения. Определенно, сегодня лучший день в моей жизни, я так счастлив! Обе девочки чувствуют себя отлично!".

А когда через три года у Зары Тиндалл случился первый выкидыш, они с мужем выразили благодарность Мие за то, что она помогла им пережить это трудное время.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

"Наше спасение - это Миа, наша дочь, которой сейчас 3 года", — сказал Майк The Sunday Times в мае 2017 года. "Как бы нам ни было плохо, она выбежит нам навстречу. Когда я играл, я ее почти не видел, теперь мы видим, как она растет. Я могу водить ее плавать, могу водить ее в Ninja Tots. Вы никогда не увидите ее там, потому что она исчезает в облаке дыма".

Миа Тиндалл в жизни королевской семьи

Принцесса Шарлотта и Миа Тиндалл / Фото: Getty Images

Когда девочка подросла, родители стали чаще брать ее с собой на разные королевские мероприятия. В 2018 году она была подружкой невесты на свадьбе принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка. А в 2022 году семья взяла с собой дочь на рождественскую службу в Сандрингеме. К слову, в 2023 и в 2024 годах Миа Тиндалл также посещала рождественскую службу, а еще бывала на пасхальной службе и на торжествах, посвященных 70-летнему правлению ее прабабушки королевы Елизаветы II в 2022 году.

Также у Мии прекрасные отношениях с ее кузенами, она дружит с принцессой Шарлоттой, а также близка з детьми своего дяди – Питера Филлипса – Саванной и Айлой.

Стиль маленькой Мии

Говоря о ее публичных выходах, нельзя не вспомнить о стиле маленькой модницы. Зара выбирает для своей дочери простые повседневные луки, в ее гардеробе много вещей от бренда Zara, а еще девочку часто можно увидеть в пальто разных оттенков. Мы видели несколько образов Мии в пальто на рождественской службе в Сандрингеме, а летом девочка любит платья с принтами и короткие удобные шорты в сочетании с футболками. Даже интересно, как с годами изменится стиль девочки, будем за этим наблюдать.

Миа Тиндалл / Фото: Getty Images

Миа Тиндалл / Фото: Getty Images

Миа Тиндалл / Фото: Getty Images

Миа Тиндалл / Фото: Getty Images

Миа Тиндалл / Фото: Getty Images

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