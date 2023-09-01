Милые фото разных лет: члены британской королевской семьи в садах, школах и колледжах

Первого сентября мы решили вспомнить, где и когда учились принцы Уильям и Гарри, их двоюродные сестры Йоркские и другие члены британской королевской семьи и собрали для вас небольшую фотоподборку.

На этом фото принц Чарльз и его первая жена принцесса Диана прибыли в детский сад в Ноттинг-Хилле вместе со своими сыновьями Уильямом и Гарри.

Принц Чарльз и принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри / Фото: Getty Images

Это Сара Йоркская держит за руку свою младшую дочь принцессу Евгению по пути в ее первый день в школе Upton House в Виндзоре. С ними старшая сестра Евгении - принцесса Беатрис.

Сара Йоркская с дочерьми Евгенией и Беатрис / Фото: Getty Images

Братья Принц Уильям и Гарри в школе Уэтерби в Лондоне. На фото они в одинаковой школьной форме. Так мило.

Принцы Гарри и Уильям в школе / Фото: Getty Images

А это маленький король Чарльз III. Он идет на прогулку с другими учениками в школе Hill House в Найтбридже.

Принц Чарльз / Фото: Getty Images

На этом снимке запечатлены леди Сара Армстронг-Джонс, дочь принцессы Маргарет (вторая справа) и принц Эдвард, сын королевы Елизаветы II (справа) вместе с учителем и одноклассником в детском саду во время съемок телевизионного документального фильма "Королевская семья" в Лондоне в 1969 году.

Леди Сара Армстронг-Джонс и принц Эдвард / Фото: Getty Images

Супруг королевы Елизаветы II – принц Филипп – в детстве был озорным. На фото он запечатлен со своими одноклассниками в американской школе Макджаннет в Сен-Клу, Париж, около 1929 года. Принц — второй мальчик слева.

Принц Филипп (второй слева) / Фото: Getty Images

А это уже взрослый принц Уильям сфотографирован за компьютером в школе-интернате Итонского колледжа.

Принц Уильям / Фото: Getty Images

Его брат Гарри также учился там. На этом фото он в свой первый день в Итонском колледже, 3 сентября 1998 года.

Принц Гарри / Фото: Getty Images

Ранее мы вспоминались, школьные и студенческие годы членов британской королевской семьи и то, где кто из них учился.

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