Мини-картины на одежде: как люди 18 века демонстрировали свой статус и богатство пуговицами

Пуговица с изображением штурма Бастилии, конец 18 века / © Getty Images

Об уникальности пуговиц рассказал в своем блоге искусствовед Vlad Kava (@art_kava). По словам эксперта, подобные пуговицы — редкость, поскольку стекло часто разбивалось, роспись портилась при стирке, да и просто они терялись. Поэтому хорошо сохранившиеся экземпляры среди антикваров сегодня достаточно высоко ценятся.

Пуговицы мини-картины часто были украшением, а не просто застежкой. В 18 веке одежда аристократии — это буквально витрина статуса. Их должны были видеть издалека. В период рококо люди постоянно бывали на приемах, в салонах, на прогулках, в театрах, поэтому одежда была способом социальной коммуникации. Поэтому изысканные пуговицы были способом привлечь к себе внимание, продемонстрировать свой статус.

Уникальные и редкие расписанные вручную пуговицы, датируются концом 18 века / © Getty Images

На них изображали модных дам, аллегории любви, сюжеты театра. Каждая пуговица могла иметь свой сюжет или была как мини-серия картинок, которая рассказывала историю. Смотришь на красивый костюм и еще читаешь историю.

Такие пуговицы носили аристократы, богатые люди, офицеры, просто модники, джентельмены и денди. Иногда стоимость такой одной пуговицы могла быть больше стоимости ткани из которой пошит костюм. Некоторые пуговицы 18 века были механическими, они открывались и внутри были секретные пикантные миниатюры.

После Французской революции все резко изменилось. Мода стала проще, строже, буржуазнее и пуговицы резко уменьшились. Аристократическая роскошь стала опасной, показывать богатство стало опасно, иначе тебе гарантировали познакомиться с гильотиной или кулаками пролетария.