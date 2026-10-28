Минимализм и сдержанная роскошь: как актриса Аманда Сейфрид превратила старинную квартиру в Нью-Йорке в уютный дом

Аманда Сейфрид youtube.com_@Archdigest / © YouTube

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Минимализм часто ассоциируется с идеально пустыми поверхностями, нейтральной палитрой и комнатами, в которых у каждой вещи есть своё место. Это, безусловно, красиво, однако иногда за этой безупречностью скрывается ощущение, будто ты живешь не дома, а в дизайнерском шоуруме.

Однако есть хорошая новость, сдержанный интерьер вовсе не означает отказ от индивидуальности. Не обязательно заполнять каждую полку сувенирами, красить стены в яркие цвета или искать эффектную мебель, чтобы дом обрел свой собственный характер.

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Достаточно взглянуть на нью-йоркскую квартиру актрисы Аманды Сейфрид. В 2023 году звезда показала свой дом изданию Architectural Digest и рассказала, как совместить спокойную эстетику, функциональность и небольшие дизайнерские сюрпризы. Именно они превращают лаконичное пространство в место, в котором хочется оставаться.

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Белые стены и дерево

Первое, что привлекает внимание в интерьере Аманды, — это его сдержанность. Светлые стены, дубовый пол, спокойные оттенки и отсутствие излишнего декора создают ощущение простора и визуальной легкости.

Однако секрет заключается не только в минимальном количестве вещей. Важную роль играют фактуры и материалы. Дерево придаёт естественное тепло, а светлая палитра помогает комнатам выглядеть более просторными и наполненными воздухом.

Это отличная отправная точка для тех, кто мечтает о спокойном интерьере, но не хочет, чтобы он казался безликим. Нейтральные цвета служат фоном, на котором выгодно выделяются предметы, важные именно для вас.

Сочетайте молочный, кремовый и теплый белый с натуральным деревом, льном, шерстью или керамикой. Даже небольшое количество различных фактур поможет сделать пространство более насыщенным по ощущениям, без лишних цветов и визуального шума.

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Цветы на кухне

Один из самых ярких акцентов в квартире актрисы — большой букет цветов на кухонном острове. На фоне лаконичного интерьера он сразу привлекает внимание, но не нарушает общей гармонии.

В этом и заключается привлекательность такого декора: он меняет атмосферу комнаты без ремонта, новой мебели или дорогих дизайнерских решений. Цветы придают помещению естественность, цвет и ощущение жизни. А ещё их можно менять в зависимости от сезона или настроения.

Не менее важно, что это не постоянный элемент интерьера. В отличие от акцентной стены или большой картины, букет легко заменить, переставить или убрать, если хочется ещё больше пространства.

Скульптурное освещение

В спальне Аманды царит сдержанность, но именно здесь появляется деталь, которую легко не заметить с первого взгляда — необычный светильник с декоративным элементом в форме руки, держащей источник света. Это не просто функциональный предмет, а небольшой арт-объект. Он придает интерьеру индивидуальность, однако не требует ни ярких цветов, ни сложной композиции.

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Такой подход хорошо работает в спальнях в стиле минимализма, где каждая вещь бросается в глаза. Вместо нескольких декоративных предметов можно выбрать один светильник интересной формы, чтобы он стал главным акцентом прикроватной зоны.

К тому же освещение напрямую влияет на атмосферу. Теплый, мягкий свет помогает создать ощущение спокойствия, тогда как выразительная форма светильника придает пространству дизайнерский характер.

Книжный шкаф

Еще одна деталь, придающая квартире индивидуальность, — большой открытый книжный шкаф в зоне столовой. Книги создают цветовую композицию, но при этом остаются функциональной частью дома.

В отличие от случайных безделушек, которые скапливаются на полках, книжная коллекция может рассказать об интересах владельцев, их вкусах и привычках. Она придает интерьеру индивидуальность, и при этом нет необходимости буквально украшать каждый уголок.

Чтобы открытый шкаф выглядел аккуратно, не обязательно расставлять книги по цветам радуги. Можно чередовать вертикальные и горизонтальные стопки, оставлять небольшие промежутки и не заполнять каждую полку до краев.

Тихая роскошь

Интерьер Аманды Сейфрид хорошо иллюстрирует принцип «тихой роскоши». Речь идет об эстетике, в которой нет необходимости демонстрировать статус с помощью блеска, логотипов или чрезмерно эффектных вещей.

Вместо этого внимание сосредоточено на материалах, пропорциях, деталях и общем ощущении гармонии. Пространство может быть практически монохромным, но при этом выглядеть продуманно и изысканно.

И здесь есть важный нюанс, ведь для достижения такого эффекта не обязательно покупать дорогую дизайнерскую мебель. Часто достаточно убрать лишнее, позаботиться о качественном освещении, выбрать несколько любимых предметов и не спешить заполнять пустые места.

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