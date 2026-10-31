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ТСН в социальных сетях

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Категория
Звезды
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Минус 45 кг и новая жизнь без постоянных мыслей о еде: актриса Крисси Метц о похудении с помощью GLP-1

Актриса Крисси Метц продолжает удивлять поклонников результатами своей трансформации. После похудения примерно на 45 кг звезда откровенно рассказала о своём опыте применения препаратов класса GLP-1 и о неожиданных изменениях в самочувствии.

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Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Крисси Метц

Крисси Метц / © Associated Press

Крисси Метц снова оказалась в центре внимания — на этот раз не из-за очередной кинороли, а благодаря удивительной физической трансформации. На премьере сериала «Ноктюрн» актриса появилась в роскошном зелёном бархатном платье и продемонстрировала результаты своего похудения, об этом пишет издание Page Six.

Крисси Метц / © Associated Press

Крисси Метц / © Associated Press

Но за эффектным выходом на красную дорожку скрывается гораздо более весомая история, ведь 45-летняя звезда не скрывает, что её путь к переменам был долгим, а решение воспользоваться медикаментозной поддержкой пришло после многих лет неудачных попыток похудеть с помощью диет.

В августе 2026 года Крисси открыто подтвердила, что принимает препараты класса GLP-1. По её словам, сначала она скептически относилась к такому подходу, но впоследствии изменила своё мнение. Также она подчеркнула, что продолжает заниматься в спортзале и довольна постепенными результатами.

Больше никакой одержимости едой

Крисси Метц / © Associated Press

Крисси Метц / © Associated Press

Одним из самых неожиданных результатов применения GLP-1 для Метц стало изменение её отношения к еде. Актриса призналась, что на протяжении многих лет постоянно думала о том, что будет есть в следующий раз, даже когда ещё не закончила текущий приём пищи.

Она назвала это явление своеобразным «пищевым шумом», когда мысли о еде постоянно возвращаются и занимают значительную часть внимания. «Так приятно больше не быть каждую минуту одержимой мыслями о том, что я буду есть, даже когда еще продолжаю есть» — рассказывала Метц.

Актриса также поделилась личными размышлениями о том, как раньше относилась к еде. По её словам, она долгое время буквально демонизировала продукты, поскольку привыкла слышать, что определённые блюда нельзя есть, а другие обязательно нужно ограничивать. Теперь Крисси чувствует больше внутреннего спокойствия и может сосредоточиваться на других вещах, а не на постоянных мыслях о питании.

Крисси Метц / © Associated Press

Крисси Метц / © Associated Press

Путь Крисси Метц к переменам не был ни мгновенным, ни простым. Силовые тренировки, пересмотр пищевых привычек и медикаментозная поддержка стали частью её личной истории. Сегодня актриса с удовольствием рассказывает не только о потере 45 кг, но и о том, что благодаря этому она обрела больше свободы в повседневной жизни, возможность активно работать на сцене и меньше навязчивых мыслей о еде.

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