Много курила и набила татуировку: три неожиданных факта о Сиси - самой красивой императрице Европы

Сиси славилась на весь мир своей красотой, невероятно тонкой талией и роскошными каштановыми волосами. Однако также она страдала от приступов депрессии и расстройства пищевого поведения. По словам историка Эми Бойингтон, чтобы справиться с этими трудностями, Сиси делала несколько вещей, которые считались весьма необычными и "дикими" для женщин 19 века.

Она много курила. Курение для женщин в 19 веке считалось огромным табу, но императрицу Сисси это не волновало, и, по данным современного источника, она, по-видимому, выкуривала от 30 до 40 сигарет в день. Видимо, у нее также была привычка, чтобы ей приносили сигару вместе с чашкой кофе после ужина. По словам Сисси, сигареты или сигары успокаивали ее нервы. Всякий раз, когда ей было тоскливо, ей покупали сигарету, и это мгновенно поднимало ее настроение. Излишне говорить, что такое поведение полностью возмущало высшее общество.

Сисси принимала наркотики. В 19 веке прием опиума и крэка считался полезным. Они считались обезболивающим, поэтому она употребляла их в лечебных целях. Сисси не была наркозависимой, для нее было обычным делом принимать наркотики, чтобы облегчить боль и это было очень распространено среди высших классов.

В 51 год она сделала татуировку. Сисси много путешествовала и очень любила море. На самом деле, она регулярно ездила на Корфу, где у нее была собственная вилла, и поэтому она часто бывала недалеко от побережья. Императрица якобы сделала татуировку в баре в гавани у какого-то татуировщика, и это был якорь, и, по-видимому, он был у нее на плече. Женщине в те годы считалось неподобающе носить татуировки, но Сисси, похоже, это просто не волновало.

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