У нее украли красоту: трагичная история изуродованной модели Марлы Хенсон

Марла Хенсон / Associated Press

В 80-х годах Марла Хенсон была начинающей моделью - миловидная внешность и красивая фигура пророчили ей большое будущее.

Но вот только прославилась девушка не из-за своей красоты и появилась не на обложке Vogue, а на первых страницах криминальной хроники. Из-за заказного нападения в 1986 году Марла лишилась здоровья, красоты и карьеры.

Нападение и суд

После окончания колледжа Марла работала агентом по недвижимости, потом переехала из Миссури в Нью-Йорк, где устроилась подрабатывать моделью. В результате моделинг стал ее полноценным заработком. В 1986 году, когда девушке было 25 лет, она и еще трое ее друзей снимали квартиру на 34-й улице в Нью-Йорке, принадлежащую человеку по имени Стивен Рот. Мужчина, по рассказам компании, был странным типом, ведь мог без предупреждения приходить в их дом, сидеть и ждать на кухне, просматривать их почту. Также он постоянно проявлял внимание к Марле, приглашал на свидания, делал различные намеки, но девушка отказывала.

Когда компания друзей устала от незваных визитов и настырности домовладельца, решили ему объяснить, что приходить, когда ему вздумается, в квартиру он не имеет права. Сделать ребята решили это по телефону, а позвонить Стивену поручили Марле.

"Я позвонила Роту и сказала ему, что он больше не может просто заходить в квартиру, когда ему этого хочется. Он взбесился, пришел в ярость. Вскоре после того как мы повесили трубку, я сидела дома на диване, когда надо мной появилась тень. Это был Рот. Он был бледный как смерть, на его шее выступили вены, он говорил, как сумасшедший. Я думала, что он собирается на меня напасть. Он кричал, что я не имею права говорить ему, когда он может войти в квартиру, которую нам сдавал", - рассказала Марла в 2019 году изданию Daily News.

Эта ситуация очень испугала девушку, и она решила съехать. Модель перебралась в квартиру в том же доме, но уже у другого хозяина. На следующий день после инцидента ей позвоним Стивен Рот, чтобы извинится за свое поведение, и сказал, что, поскольку она решила съехать, хочет отдать ей залог за жилье - 850 долларов. Также во время этого разговора Стивен опять попытался пригласить Марлу на свидание, но она опять отказалась.

"Он попросил меня встретиться с ним в баре Shutters за углом дома 35 на улице Дайер-авеню, возле входа в Тоннель Линкольна".

После передачи денег Марла заметила двух мужчин. Они напали на девушку. Как оказалось после, именно Рот нанял головорезов, чтобы "проучить" девушку.

"Один схватил и держал меня, а другой ударил меня по лицу. Я почувствовала укол".

Но то, что в тот момент почувствовала Марла, было не уколом, а несколькими ударами лезвия, которые оставили на ее красивом лице глубоки порезы. Преступники убежали, а истекавшая кровью девушка забежала в ближайший бар, где ей и вызвали помощь. Хенсон доставили в городскую больницу, на ее лицо наложили более 150 швов.

Марла Хенсон / Associated Press

Нападавшими на девушку оказались 26-летний Стивен Боумен и 19-летний Даррен Норман из Куинса. Поймали их практически сразу, как и самого Рота, заказавшего нападение.

Стив Боуман / Associated Press

Стив был признан виновным и осужденным на срок от 5 до 15 лет, а вот двое исполнителей преступления и их адвокат решили играть в грязную игру. Адвокат Олтон Х. Мэддокс вызвал Марлу на перекрестный допрос, во время которого оспорил показания девушки. Он заявил, что у пострадавшей была "расовая неприязнь", из-за которой она обвинила чернокожих Боумена и Нормана. Но такая "игра" не помогла - Боуман и Норман были признаны виновными и осужденными от 5 до 15 лет. Боуман умер в тюрьме. Норман и Рот отсидели полных 15 лет.

Марла Хенсон / Associated Press

Марла Хенсон / Getty Images

Операции и продолжение жизни

После нападения лицо Марлы было навсегда изуродовано. Девушка пережила множество пластических операций, которые помогли ей немного убрать следы порезов, но огромный шрам на щеке все же остался. В модельную карьеру Хенсон так и не вернулась, ведь агенты отказывались с ней работать, также шрамы повлияли и на ее самооценку, у девушки появлялись суицидальные мысли. Чтобы справиться с депрессией, посттравматическим стрессовым расстройством и принять себя, она много лет работала с психотерапевтом.

"Мне потребовалось очень много времени, чтобы понять, что я не могу вернуться в то время и вернуть то, что я потеряла"

В 1991 году по мотивам истории Марлы сняли малобюджетный фильм для телевидения под названием "История Марлы Хенсон", где ее сыграла актриса Шерил Поллак. Эту картину еще до сих пор можно найти на Youtube. В 1997 году Марла вышла замуж за Дугласа Хауэлла, с которым познакомилась на Кубе, в этом браке у них родилась дочь.

История Марлы Хенсон получила большую огласку, многие хотели помочь девушке. Так, к ней обратились сотни доброжелателей, среди которых был и мультимиллионер Милтон Петри, который прислал ей чек на 20 тысяч долларов и пообещал присылать ежегодно такую же суму до конца ее жизни. Выполнил ли мужчина свое обещание, неизвестно.

Марла Хенсон / Associated Press

Из медиапространства она практически исчезла и только изредка появлялась на вечеринках.

Марла Хенсон в 2011 году / Getty Images

Марла Хенсон в 2011 году / Getty Images

Редкое появление Марлы состоялось в реалити-шоу Netflix Skin Decision: Before and After в 2020 году, где она рассказала свою историю и прошла многочисленные процедуры для улучшения состояния кожи и коррекции огромного шрама.

Читайте также:

Убийство беременной жены Полански и поклонение сумасшедшему: история кровавой резни в Голливуде

Самый обаятельный убийца: история Теда Банди - жестокого маньяка, ставшего звездой

Кровавая история Гуччи: кто убил последнего наследника модной империи

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку