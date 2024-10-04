Модельер, о котором все забыли: кто такая Мадам Грес и почему ее смерть скрывала родная дочь

Она создавала изящные платья для самых известных женщин своего времени, но умерла в нищете. Смерть модельера скрывали на протяжении 13 месяцев.

Когда мы вспоминаем о известных французских модельерах, на ум в первую очередь приходят такие имена, как Коко Шанель и Кристиан Диор, однако на протяжении многих лет никто не называет имени Мадам Грес. Среди ее клиентов были принцессы, герцогини, первые леди и знаменитые актрисы, а вещи, созданные ею, сейчас выставляются во многих музеях.

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Несмотря на такой послужной список Мадам Грес осталась совершенно забытой личностью.

Кто такая Мадам Греc

Она родилась в 1903 году в Париже под именем Жермен Эмили Кребс и уже в детстве увлекалась искусством: танцами и скульптурой. Изначально Грес мечтала стать скульптором, но после многочисленных возражений со стороны родителей она переключила свои интересы на искусство дизайна и пошива одежды.

Мадам Грес / Фото: Getty Images

Она устроилась на свою первую работу как помощница закройщицы. Вероятно, именно там и получила первые навыки шитья и наблюдала за работой профессионалов. Поняв, чем теперь хочет заниматься, пошла учиться пошиву одежды от кутюр в Модном доме Maison Premet.

В последствии Жермен начинает продавать свои выкройки платьев и манто, спустя несколько лет становится совладелицей Модного дома Alix Barton. За время работы она изучала ткани, технологии и эстетику, пока не нашла свой уникальный стиль - драпировку.

Уникальный стиль

Грес очень легко меняла имена. Реальное имя она не использовала, а называла себя Аликс Бартон, Аликс, Аликс Грес, Мадемуазель Грес и Мадам Грес. Ее визитной карточкой стала идеально продуманная, техничная и элегантная драпировка. Платья напоминали скульптуры из ткани или наряды греческих богинь, которые она создавала под влиянием эстетики греко-римской скульптуры. Также в дизайнах заметны простые линии и ее любовь подчеркивать женское тело. Она использовала свои знания в области скульптуры, но применяла их к ткани. Грес утверждала, что она обращается с "тканью, как с камнем", из-за чего ее чаще называли художником, чем модельером.

"Я хотела стать скульптором - для меня все равно, работать с тканью или камнем", - заявила дизайнер.

Фото: Getty Images

В то время ее любимыми материалами были шелковый джерси и тафта. Первое признание принесли ей театральные костюмы, которые она создала в 1935 году. Наряды были настолько роскошны, что Париж заговорил о новом модельере.

Она создавала наряды для самых известных женщин разных поколений, ее платья носили: герцогиня Виндзорская, Палома Пикассо, Грейс Келли, Марлен Дитрих и Грета Гарбо.

Мадам Грес и принцесса Монако / Фото: Getty Images

Создавая свои прекрасные платья, она часами складывала ткань мелкими драпировками, продумывала дизайн до совершенства. Складки делались вручную просто на моделях, но также многие изделия она делала на манекенах, прикалывая каждый миллиметр ткани к нему булавками. На создание некоторых платьев уходило до 300 часов.

Фото: Getty Images

Работу Мадам Грес продолжала до почтенного возраста и даже запустила линию ароматов, но была вынуждена продать ее, чтобы продолжить работать модельером. Кстати, ароматы под маркой Madame Grès продаются и сейчас

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Личная жизнь

Псевдоним Grès появился в жизни Жермен Кребс как обратный акроним от имени ее второго мужа – художника Сергея Черевкова. Во многих источниках его называют русским художником, однако на самом деле он был украинцем. Черевков был художником и скульптором, учился в Школе изобразительных искусств в Киеве (сейчас это Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры). Переехав в Париж в 1924 году, он обосновывается, выставляет свои работы в салонах. На Жермен Кребс, которая в то время представлялась просто как Аликс, Сергей женился в конце 1930-х годов. У пары родилась дочь, которую назвали Анна.

Фото: Getty Images

Какой была их совместная жизнь, неизвестно, ведь Мадам Грес была очень скрытной и ничего не афишировала. Однако известно, что Сергей Черевков бросил жену и поселился в 1932 году на Таити, где он оставался до конца своей жизни. Когда Сергей умер в 1970 году на Таити, Мадам Грес выкупила все оставшиеся картины из его поместья за сумму, намного превышающую их реальную стоимость, и отдала эти деньги его последней таитянской любовнице.

Загадочная смерть и скандал

В отличие от многих известных личностей, которые работали в отрасли моды, Мадам Грес ушла из этого мира в полном забвении и бедности, а ее смерть стала очень резонансной. Все началось с забвения ее бизнеса.

1988 год, Мадам Грес работает в своем ателье / Фото: Getty Images

В 80-х годах модельер уже в почтенном возрасте решает выйти на пенсию. Она продала бренд Бернару Тапи, а затем его купил Жак Эстерель. Бренд Madame Grès приходит в упадок, и его объявляют банкротом. Салон в Париже был закрыт за неуплату аренды, а мебель выброшена на улицу, как платья и выкройки. Затем в конце 1980-х годов название выкупила японская компания Yagi Tsusho всего за 2 миллиона долларов.

Жизнь Мадам Грес заканчивала в нищете, поскольку из-за многолетних юридических тяжб, связанных с лицензированием ее фирменных духов Cabochard, она потеряла состояние, которое заработала шесть десятилетий. Жизнь доживала в затворничестве с дочерью. В 1993 году ее дочь Анна отправила ее в дом престарелых на юг Франции, а для прессы создавала истории, что у матери все хорошо. 24 ноября 1993 года в возрасте 89 лет Мадам Грес умерла, не дожив шесть дней до своего 90-летия, а ее дочь скрывала это от общественности на протяжении 13 месяцев и подделывала почерк матери в документах. Сделала она это, по ее словам, из-за любви.

Анна Грес рассказала, что ее мать решила перестать есть и просто позволила себе умереть.

"Любовь была причиной секретности, - сказала она. - У мамы все еще есть старшая сестра, и я не хотела, чтобы она узнала эту новость. И в то время у меня не было денег, чтобы заплатить за могилу, которая была бы достойна ее".

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