Модели, покончившие жизнь самоубийством

Жизнь каждой из этих девушек закончилась трагически, а красивые улыбки и наряды были лишь масками, которые скрывали их душевные переживания.

29 января победительница конкурса красоты "Мисс США - 2019" Чесли Крист покончила с собой. Согласно The New York Post, девушка выпрыгнула из своей нью-йоркской квартиры.

Крист оставила записку, в которой говорилось, что она хочет оставить все своей матери Април Симпкинс, участнице конкурса красоты "Миссис Северная Каролина" в 2002 году. Источники сообщили, что в записке не указан мотив действий Крист. Девушке было всего 30 лет.

Чесли Крист / Getty Images

Однако подобный случай не единственный, и другие модели, несмотря на успешную карьеру, красоту и популярность, очень часто страдали от депрессий и наркотической зависимости, которые в результате становились причиной их самоубийств. Мы решили вспомнить еще нескольких девушек, которые сами решили уйти из жизни.

Вивека Бабаджи

Индийская фотомодель и актриса маврикийского происхождения. Вивека была найдена повешенной на потолочном вентиляторе в своей квартире 25 июня 2010 года в Мумбаи. В полицейских отчетах говорилось, что девушка покончил жизнь самоубийством из-за депрессии, а по неподтвержденным данным сообщалось, что она впала в депрессию после расставания со своим бойфрендом Гаутамом Вора. Ей было 37 лет.

Вивека Бабаджи / Getty Images

Люси Гордон

Британская актриса и фотомодель повесилась в своей парижской квартире, нашел ее бойфренд Жером Альмерс. Ей было 28 лет. По заключению полиции, смерть была определена как суицид. Девушка оставила две предсмертные записки, в одной из которых были ее последние пожелания относительно имущества, а в другой - письмо родителям.

Люси Гордон / Getty Images

Руслана Коршунова

Юная казахстанская модель русского происхождения, прославившаяся на весь мир благодаря миловидной внешности, многочисленным показам самых знаменитых дизайнеров, среди которых были Вера Вонг и Nina Ricci, выпрыгнула из окна девятого этажа своей нью-йоркской квартиры. Согласно Daily Mail, Руслана была участницей культа "Роза мира", тренинги которой модель посещала в течение трех месяцев. Мать модели же утверждала, что ее дочь убили. Девушке было всего 20 лет.

Руслана Коршунова / Getty Images

Марго Хемингуэй

Марго Хемингуэй - известная американская модель и внучка легендарного писателя Эрнеста Хемингуэя. Страдала от алкогольной и наркотической зависимостей, а также от депрессий, как и ее дед. Умерла девушка 1 июля 1996 года от передозировки фенобарбитала в возрасте 42 лет. Позднее ее смерть была признана самоубийством, но семья это оспорила.

Марго Хемингуэй / Getty Images

Лина Маруланда

22 апреля 2010 года колумбийская фотомодель и актриса Лина Маруланда покончила жизнь самоубийством, спрыгнув с балкона своей квартиры на шестом этаже, в возрасте 29 лет. Перед смертью Лина была в разгаре бракоразводного процесса с Карлосом Оньяте, ее вторым мужем, за которым она пробыла замужем всего три месяца. Вероятно, на фоне стресса у девушки развилась сильная депрессия, из-за которой она принимала большое количество антидепрессантов.

Лина Маруланда / Getty Images

Стелла Теннант

Британская модель и аристократка умерла 22 декабря 2020 года в возрасте 50 лет в Шотландии. По словам ее семьи, модель покончила жизнь самоубийством из-за проблем с психическим здоровьем. У знаменитости остались четверо детей.

Стелла Теннант / Getty Images

Ким Да Уль

Южнокорейская супермодель и блогер повесилась в своей парижской квартире 19 ноября 2009 года в возрасте 20 лет. Полиция заключила, что смерть девушки была суицидом, вызванным затянувшейся депрессией и постоянной бессонницы.

Ким Да Уль / Getty Images

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